В «Зените» подтвердили переход Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды

Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Р-Спорт Ду Кейрос Футбол

«Зенит» отдает Ду Кейроса в аренду «Гремио».

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку.

«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», — сообщил Медведев.

Напомним, «Зенит» подписал Ду Кейроса из «Коринтианса» в январе 2023 года, но за петербургский клуб хавбек начал выступать с лета.

В составе «Зенита» Ду Кейрос взял Суперкубок России. В этом сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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40 комментариев
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Не заиграл, бывает, ну и не сказать, чтобы провалился, выходил, картины не портил, но и ничего сверхъестественного не показал, так бывает, тот же Мантуан вот себя отлично проявил.
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Ну и славно для всех. Персонаж не лучше Коваленко и Васильева, тогда зачем он?.. В организации атаки и близко не стоял с Венделом и Клаудиньо, в опорной зоне очень далеко от уровня Барриоса... Пустое.
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Жалко, что не прямая продажа, но хоть так. Главное, чтобы играл и проявил себя.
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Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Развод - это пятнашка за молодого ноунэйма....
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+8
Ответ Mihail0910
Комментарий скрыт
Не было трансфера за 25 млн.
+10
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+5
Ответ Bot Vinnik
Так и есть, самый непонятный игрок за последние годы
ну да, пожалуй, со времен Эрнани.
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Ответ ericssons
Типичное ТО Зенита: Отправляют 20 бразильцев назад в Бразилию, привозят 25 бразильцев в Питер
Некоторые люди старательно подражают той мамаше из анекдота:
"Сыночек, я тебе уже восемьсот миллиардов раз говорила - не имей привычку преувеличивать..."
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+4
Ответ Злодей Спб
Вот понадобится весной опорник на замену Барриосу, а взять негде. Я как то на уверенную игру Ахметова и Коваленко в центре не особо рассчитываю. А Ду хоть там и не феерил, но оприходовать мог в центре любого игрока соперника на 5+.
Вендел и Сантос хороши в опорке, наверняка и Эракович универсал сможет)
+4
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+4
Ответ unreality
Да этот Ду Кейрос просто посредственность. Понятно, его там до кучи взяли, купить бы никогда не купили. Совершенно никакущий, любого из дубля возьми - аналогично будет.
Ну Зенит ничего не терял, по сути, заиграл бы, могли продать с выгодой, ибо за него было уплачено 0, не заиграл - в любом случае что-то выручат за него)
+6
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Ответ mr_simpson
А он играл вообще в зените? Я уже просто не успеваю следить за передвижением бразильцев
Играл, шансы ему давали. Но не впечатлил.
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Ура!
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Удачи Ду Кейросу!
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Так нельзя говорить, но он "что был, что не было"
Так и есть, самый непонятный игрок за последние годы
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Ответ Злодей Спб
Вот понадобится весной опорник на замену Барриосу, а взять негде. Я как то на уверенную игру Ахметова и Коваленко в центре не особо рассчитываю. А Ду хоть там и не феерил, но оприходовать мог в центре любого игрока соперника на 5+.
Васильев может закрыть эту позицию думаю,тот же Клаудиньо способен,он в отборе хорош и игру читает топово.
+3
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Ответ ТрактоПоктер
Развод - это пятнашка за молодого ноунэйма....
Ну тут пока рано говорить, а вдруг он забивать начнёт? Спартак с Рошей ошибся, Тиль не заиграл, вот это уже да, можно причислять к ошибкам, а Угальде пока ещё ничего не показал и неизвестно, как себя проявит.
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Ответ Дмитрий9779
Не было трансфера за 25 млн.
https://m.soccer.ru/news/1300698/alberto-yuri-zenit
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Ответ schwein
а теперь читаем точную цитату от карпа: "Также штаб Семака в ужасе от состояния и квалификации Ду Кейроса. При этом Зенит готов отпустить 24-летнего опорника в аренду " Во-первых, не "хочет", а "готов". А во вторых - правдивость в части аренды не делает первую часть "инсайда" правдой.
Нормально вы все завернули как вам удобно... Случаем не на ВГТРК работаете?
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Комментарий удален модератором
Ответ Marina_Greta
Не заиграл, бывает, ну и не сказать, чтобы провалился, выходил, картины не портил, но и ничего сверхъестественного не показал, так бывает, тот же Мантуан вот себя отлично проявил.
Да этот Ду Кейрос просто посредственность. Понятно, его там до кучи взяли, купить бы никогда не купили. Совершенно никакущий, любого из дубля возьми - аналогично будет.
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Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Педро Роша - вот развод)
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Зачем они вообще его подписывали? И многих других. Такое чувство, что это идёт какое-то отмывании денег, а трансферы игроков при этом проводятся для маскировки и отвода глаз.
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у него контракт с Зенитом до 2028 года
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Удачи Эдуарду
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На фото как картинка из игр соккер-менеджеров начала нулевых))
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А он играл вообще в зените? Я уже просто не успеваю следить за передвижением бразильцев
+2
-2
0
Вот понадобится весной опорник на замену Барриосу, а взять негде. Я как то на уверенную игру Ахметова и Коваленко в центре не особо рассчитываю. А Ду хоть там и не феерил, но оприходовать мог в центре любого игрока соперника на 5+.
+2
-2
0
Так нельзя говорить, но он "что был, что не было"
+3
-3
0
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