В «Зените» подтвердили переход Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды
«Зенит» отдает Ду Кейроса в аренду «Гремио».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку.
«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», — сообщил Медведев.
Напомним, «Зенит» подписал Ду Кейроса из «Коринтианса» в январе 2023 года, но за петербургский клуб хавбек начал выступать с лета.
В составе «Зенита» Ду Кейрос взял Суперкубок России. В этом сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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