В «Зените» подтвердили переход Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды

«Зенит» отдает Ду Кейроса в аренду «Гремио».

Председатель правления « » Александр Медведев подтвердил сделку.

«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», — сообщил Медведев.



Напомним, «Зенит» подписал из «Коринтианса» в январе 2023 года, но за петербургский клуб хавбек начал выступать с лета.

В составе «Зенита» Ду Кейрос взял Суперкубок России. В этом сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч.