«Ман Сити» угрожает судом из-за правил, касающихся клубов с одним владельцем.

По данным Sky News, клуб АПЛ, предположительно «Манчестер Сити», пригрозил обращением суд в связи с предложениями Премьер-лиги по реформированию правил в отношении сделок между связанными между собой организациями.

20 клубов высшего английского дивизиона, в том числе « », « », « » и « », были уведомлены в четверг о том, что один из клубов проинформировал Премьер-лигу о том, что может прибегнуть к разбирательству, чтобы предотвратить принятие изменений.

Речь идет о правилах в отношении сделок между заинтересованными сторонами, которые призваны обеспечить равные условия для английских команд. Эти правила не позволяют клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам с целью обеспечения трат еще больших сумм на игроков.

Один из клубов заявил, что эти предложения являются незаконными. В пятницу появились сообщения о том, что «Ман Сити», которому уже предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, был клубом, который возражал против реформ.

Предполагается, что «горожане» сообщили Премьер-лиге, что подобные изменения в правилах были незаконными с точки зрения английского законодательства о конкуренции.

« », принадлежащий инвесторам из Абу-Даби, ранее выражал несогласие с ужесточением правил. Напомним, что в ноябре клубы не договорились о запрете переходов на правах аренды между командами одного владельца – не хватило одного голоса. Утверждается, что «Сити» был против.

The Athletic также подтверждает информацию о том, что клубом, который пригрозил судом из-за ужесточения правил, касающихся сделок между структурами с одним владельцем, был именно «Манчестер Сити».

«Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань» (Китай), «Палермо» (Италия) и клуб–партнер «Боливар» (Боливия).