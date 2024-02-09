«Ман Сити» угрожает АПЛ судом из-за ужесточения правил сделок между структурами с одним владельцем

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал трансферы бизнес Брентфорд правила Футбол

«Ман Сити» угрожает судом из-за правил, касающихся клубов с одним владельцем.

По данным Sky News, клуб АПЛ, предположительно «Манчестер Сити», пригрозил обращением суд в связи с предложениями Премьер-лиги по реформированию правил в отношении сделок между связанными между собой организациями.

20 клубов высшего английского дивизиона, в том числе «Арсенал», «Брентфорд», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», были уведомлены в четверг о том, что один из клубов проинформировал Премьер-лигу о том, что может прибегнуть к разбирательству, чтобы предотвратить принятие изменений.

Речь идет о правилах в отношении сделок между заинтересованными сторонами, которые призваны обеспечить равные условия для английских команд. Эти правила не позволяют клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам с целью обеспечения трат еще больших сумм на игроков.

Один из клубов заявил, что эти предложения являются незаконными. В пятницу появились сообщения о том, что «Ман Сити», которому уже предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, был клубом, который возражал против реформ.

Предполагается, что «горожане» сообщили Премьер-лиге, что подобные изменения в правилах были незаконными с точки зрения английского законодательства о конкуренции.

«Манчестер Сити», принадлежащий инвесторам из Абу-Даби, ранее выражал несогласие с ужесточением правил. Напомним, что в ноябре клубы АПЛ не договорились о запрете переходов на правах аренды между командами одного владельца – не хватило одного голоса. Утверждается, что «Сити» был против.

The Athletic также подтверждает информацию о том, что клубом, который пригрозил судом из-за ужесточения правил, касающихся сделок между структурами с одним владельцем, был именно «Манчестер Сити».

«Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань» (Китай), «Палермо» (Италия) и клуб–партнер «Боливар» (Боливия).

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32 комментария
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По итогам суда с Эвертона снимут ещё 10 очков.
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Лучшая защита - атака
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Ответ Антибаскет Поповича
По итогам суда с Эвертона снимут ещё 10 очков.
Баян, если честно)
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Ман Сити это олицетворение цинизма и пренебрежение всеми нормами. Просто пришли богатые дяденьки играть в старинную игру, где правила давно прописанны и внаглую их нарушают, чтобы начать побеждать. Ещё и гордятся этими достижениями, которые добыты нечестным путем. Мало того, что уже и так нарушают все возможные правила и поуши погрязли в финансовых обвинениях, так ещё и хотят за счёт своих фармов себе строку доходов/расходов прокрутить
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+4
я буду громко смеяться если Сити нагнут лигу
+4
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+3
Они ещё и угрожают. У шейхов от такого ничего не треснет?
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
скорее сити пойдёт по рукам как это было с синим лондонским теперь уже середняком
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Даёшь 115 исков Сити к АПЛ !
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Ответ #SharkTeam
я эти "нарушения" за нарушения не считаю. Это правила, которые запрещают условному Галицкому сколотить клуб уровня ЛЧ на собственные деньги, зато какому-нибудь олдовому мешку иметь миллиардные долги и жить припеваючи
Нет, эти правила и были сделаны, чтобы мешкам слишком легко не жилось. Что бы топы не могли постоянно забирать у середняков игроков, не давая развиваться мелким клубам. Вот у Барселоны как раз начались проблемы из-за этого. МЮ зимой никого не мог купить из-за ффп. Даже Боэли притормозили. То есть правило работает. А клубы вроде Сити и ПСЖ просто плюют на него и делают бесполезным. Но так как денег у них неприлично много, то скорее отменят самое правило, чем их накажут. Таков мир
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Конечно покажут. Парочку чемоданов веских улик кому надо предоставят и дело в шляпе.
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Ответ Лёвик Султановс
забавно что за жирону зажигает савио, которого взяли в аренду у труа. при этом оба клуба входят в холдинг сити групп. и теперь труа, которые могли бы получить неплохие деньги, будут довольствоваться крохами (теоретически). хотя с другой стороны вряд ли савио появился бы в труа если бы не сити групп.
Конечно нет, до присоединения к CFG Труа не мог 1млн на трансферы потратить, сразу после тратят 20+ два окна. Такой игрок как Савио им банально не по карману был
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Нет, эти правила и были сделаны, чтобы мешкам слишком легко не жилось. Что бы топы не могли постоянно забирать у середняков игроков, не давая развиваться мелким клубам. Вот у Барселоны как раз начались проблемы из-за этого. МЮ зимой никого не мог купить из-за ффп. Даже Боэли притормозили. То есть правило работает. А клубы вроде Сити и ПСЖ просто плюют на него и делают бесполезным. Но так как денег у них неприлично много, то скорее отменят самое правило, чем их накажут. Таков мир
Ты прям так сильно осведомлен? Побольше желтухи читай. А по факту банальная зависть и ничего большего. Ты наверное когда в автобусе едешь, на сопли исходишь, когда кто то мимо на машине, да еще и иномарке проезжает.
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Ответ Антибаскет Поповича
По итогам суда с Эвертона снимут ещё 10 очков.
это шедеврррр))))
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Ответ Антибаскет Поповича
По итогам суда с Эвертона снимут ещё 10 очков.
А Сити добавят 15 в качестве компенсации за моральный ущерб
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Не позорься
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Ты имеешь ввиду шейхов ?)
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Какой же мерзкий клубишко, словами не описáть
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Ман Сити, это какие-то фантастические п(комментарий нарушает правила)! Доклад окончил.
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забавно что за жирону зажигает савио, которого взяли в аренду у труа. при этом оба клуба входят в холдинг сити групп.
и теперь труа, которые могли бы получить неплохие деньги, будут довольствоваться крохами (теоретически). хотя с другой стороны вряд ли савио появился бы в труа если бы не сити групп.
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Если прокатит, то Мю может с чистой совестью забирать Тодибо и Кефрена
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Какой отвратительный поклеп на благородных джентельменов на верблюдах! Возмутительная инсинуация!
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