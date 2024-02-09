Георгий Джикия: «Сейчас 100% останусь в «Спартаке». Я добросовестно выполню контракт до последнего дня»
Георгий Джикия сообщил, что не уйдет из «Спартака» зимой.
Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.
– Поддерживали с трибуны вас сегодня, обратили внимание?
– Обратил. Благодарю за поддержку. Еще с ними спишемся обязательно. Знаю, что они заедут к нам в гостиницу. Пообщаемся. Лично поблагодарю.
– Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинева?
– Знал, что они будут. В последнее время я мало читаю, но видел какие-то отрывки. Увидел то, что знал.
– Насколько ваша позиция совпадает с позицией агента? Считаете ли вы, что не получите новый контракт со «Спартаком», если тренером будет Абаскаль?
– Я знаю, что у меня есть контракт, который я добросовестно выполню до последнего дня.
– То есть зимой не уйдете?
– Сейчас я не рассматриваю этот вопрос и 100% останусь в «Спартаке». Аренду в качестве игрока «Спартака» не рассматриваю, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии
то есть полностью согласен с агентскими откровениями.
ну что же, всё когда-то заканчивается. спасибо за всё и пока-пока, Жора Шпинёв.