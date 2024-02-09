Георгий Джикия: «Сейчас 100% останусь в «Спартаке». Я добросовестно выполню контракт до последнего дня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия сообщил, что не уйдет из «Спартака» зимой.

Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

– Поддерживали с трибуны вас сегодня, обратили внимание?

– Обратил. Благодарю за поддержку. Еще с ними спишемся обязательно. Знаю, что они заедут к нам в гостиницу. Пообщаемся. Лично поблагодарю.

– Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинева?

– Знал, что они будут. В последнее время я мало читаю, но видел какие-то отрывки. Увидел то, что знал.

– Насколько ваша позиция совпадает с позицией агента? Считаете ли вы, что не получите новый контракт со «Спартаком», если тренером будет Абаскаль?

– Я знаю, что у меня есть контракт, который я добросовестно выполню до последнего дня.

– То есть зимой не уйдете?

– Сейчас я не рассматриваю этот вопрос и 100% останусь в «Спартаке». Аренду в качестве игрока «Спартака» не рассматриваю, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

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22 комментария
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Джикия: я добросовестно дою Спартак по контракту до последнего дня
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Ответ TMV_Sports
Один из настоящих мужиков команды ‼️🔥‼️
Он даже сегодня привез...желтую карточку для Чернова....Настоящий мужик растерял все навыки, увы. Раньше был столпом....
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Ответ Peter Parker
Джикия: я добросовестно дою Спартак по контракту до последнего дня
Ну а кто захочет объективно отказаться от хорошей зарплаты?
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Добросовестно просидеть полгода на скамейке за огромную зарплату - вот это самопожертвование!
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Ответ Peter Parker
У нас ролевая игра? Я говорю за Джикию, а ты за его агента?
А чего бы и да)) 😊
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Ответ Marina_Greta
Ну а кто захочет объективно отказаться от хорошей зарплаты?
У нас ролевая игра? Я говорю за Джикию, а ты за его агента?
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Ответ A.Barancevich
Он даже сегодня привез...желтую карточку для Чернова....Настоящий мужик растерял все навыки, увы. Раньше был столпом....
он никогда не был столпом...он был на подыгрыше у Жиго...он был подающим надежды...прошло время, ушли надежды
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Ответ Наталья Викторовна
нет Джикии без Спартака,и Спартака без Джикии
Как до этого десятилетиями жил Спартак без Джикии))
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Ответ Наталья Викторовна
нет Джикии без Спартака,и Спартака без Джикии
Как плохо вы о Спартаке думаете
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Сказал он, после того как Локомотив отказал ему в желаемой ЗП))
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"Увидел то, что знал."
то есть полностью согласен с агентскими откровениями.

ну что же, всё когда-то заканчивается. спасибо за всё и пока-пока, Жора Шпинёв.
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До последней копейки!
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Федун ушёл, а дояры остались
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«Я на своём квадратном аршине лавки сидел и сидеть буду!»
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Уйти летом свободным агентом отличная идея. Подъемные так и зарабатывают.
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нет Джикии без Спартака,и Спартака без Джикии
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Хоть постройнел, полегче стал
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То бишь согласен сидеть на скамейке? Или все таки будет биться за место в составе с Бабичем?
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