Георгий Джикия: «Сейчас 100% останусь в «Спартаке». Я добросовестно выполню контракт до последнего дня»

Георгий Джикия сообщил, что не уйдет из «Спартака» зимой.

Напомним, что и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном « » не будет продлено, если тренер останется в клубе.

– Поддерживали с трибуны вас сегодня, обратили внимание?

– Обратил. Благодарю за поддержку. Еще с ними спишемся обязательно. Знаю, что они заедут к нам в гостиницу. Пообщаемся. Лично поблагодарю.

– Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинева?

– Знал, что они будут. В последнее время я мало читаю, но видел какие-то отрывки. Увидел то, что знал.

– Насколько ваша позиция совпадает с позицией агента? Считаете ли вы, что не получите новый контракт со «Спартаком», если тренером будет Абаскаль?

– Я знаю, что у меня есть контракт, который я добросовестно выполню до последнего дня.

– То есть зимой не уйдете?

– Сейчас я не рассматриваю этот вопрос и 100% останусь в «Спартаке». Аренду в качестве игрока «Спартака» не рассматриваю, – передает слова Джикии корреспондент .ru Александр Дорский.

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