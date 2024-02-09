Джикия считает, что не попадает в состав «Спартака» не только по игровым причинам: «Возможно, что-то личное есть. Вопрос к тренеру»
Джикия считает, что перестал играть за «Спартак» не только по игровым причинам.
– Ты не играешь только по игровым причинам?
– Думаю, что нет. Возможно, что-то личное есть. Но это вопрос не ко мне, а к тренеру.
– Хотите, чтобы Абаскаль остался на следующий сезон?
– Я не принимаю такие решения.
– Ты не думал, что это личное может быть?
– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как. Я предпочту выйти на поле, тренироваться. Такой путь я выбрал, такой путь продолжу, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Ну, и кушать меньше.
а то из-за него в команде дискомфорт.
Игрок деградировал и ещё за собой русских ребят тянет из команды.
Гордость - не самое лучшее качество. Я бы сказал, оно совершенно деструктивное. Особенно, если речь идёт о взаимоотношении игрока и тренера. Возможно, если бы Георгий как раз подошел и спросил, что не так, то вскоре вернулся бы в основной состав или хотя бы знал, что нужно для этого сделать. А теперь, всё близится к тому, что Джикия покинет команду. И всему виной гордость.
Особенно, когда он блокирует мяч: руки за спину и стоит за километр от бьющего, как Вицин в кавказской пленнице
Когда не нужно летит в подкат как на пожар, когда надо накрыть то как по тексту выше
– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как (с)
Мне кажется, или это ответ не очень умного человека?
В итоге,с Аленичевым разорвали контракт, а через месяц или меньше уволили Старкова
В нынешнем случае болельщики за клуб, а не игрока