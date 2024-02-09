Джикия считает, что не попадает в состав «Спартака» не только по игровым причинам: «Возможно, что-то личное есть. Вопрос к тренеру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Джикия считает, что перестал играть за «Спартак» не только по игровым причинам.

– Ты не играешь только по игровым причинам?

– Думаю, что нет. Возможно, что-то личное есть. Но это вопрос не ко мне, а к тренеру.

– Хотите, чтобы Абаскаль остался на следующий сезон?

– Я не принимаю такие решения.

– Ты не думал, что это личное может быть?

– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как. Я предпочту выйти на поле, тренироваться. Такой путь я выбрал, такой путь продолжу, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В нормальной команде, такой игрок сразу бы в дубле сидел до конца контракта
+129
-6
+123
Все так. Есть еще гастрономические, физиологические и антропометрические причины.
+67
-3
+64
Позорище какое! Хочешь контракт? Что ты сегодня показал? Очередные потерю позиции и отсутствие скорости?
+49
-3
+46
средний игрок ещё со времён Карреры, просто тогда ещё был молод, ждали роста, в итоге выбил контракт и деградировал.
+33
-2
+31
Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как. Я предпочту начать набрасывать через прессу
+31
0
+31
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий скрыт
Вашему игроку нужно было выкладываться на поле, а не ходить пешком, возомнив себя неприкасаемым авторитетом.
Ну, и кушать меньше.
+25
-1
+24
Сразу всё слил в прессу, что сказать супер капитан
+16
0
+16
Похоже Джикия специально пошел на обострение конфликта либо с кем-то уже договорился, либо агента послушал. Зачем выносить подобные вещи на публику? Тем более что Георгий реально деградирует.
+7
0
+7
Где-то там же и Селихов с Зобниным и остальные верные последователи Глушакова, считающие, что можно выдать хороший сезончик и потом ездить на нём всю жизнь с хорошим контрактом и ходьбой на поле. Нет там ни преданности, ни любви к клубу, никакого профессионализма, только слова в прессе и сплошная лажа на поле. Но виноват тренер, не забывайте
+4
0
+4
мне уже хочется , чтобы Жора ушел.
а то из-за него в команде дискомфорт.
Игрок деградировал и ещё за собой русских ребят тянет из команды.
+3
0
+3
– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как. Я предпочту выйти на поле, тренироваться. Такой путь я выбрал, такой путь продолжу, –

Гордость - не самое лучшее качество. Я бы сказал, оно совершенно деструктивное. Особенно, если речь идёт о взаимоотношении игрока и тренера. Возможно, если бы Георгий как раз подошел и спросил, что не так, то вскоре вернулся бы в основной состав или хотя бы знал, что нужно для этого сделать. А теперь, всё близится к тому, что Джикия покинет команду. И всему виной гордость.
+4
-1
+3
То, что тренер безграмотный самодур, которому кто-то и почему-то выдает кредит доверия, после тонны позоров и откровенно плохом результате уже почти год, не отменяет того, что Джикия просто слабый защитник, еще и растерявший форму, даже которую имел. По уму, в команде не должно быть ни рыжего ни Жоры, но оно вот так как есть...
+15
-13
+2
Спасибо, насмотрелись на игру Джикии
Особенно, когда он блокирует мяч: руки за спину и стоит за километр от бьющего, как Вицин в кавказской пленнице
Когда не нужно летит в подкат как на пожар, когда надо накрыть то как по тексту выше
+2
0
+2
Ответ Александр Калачев
В нормальной команде, такой игрок сразу бы в дубле сидел до конца контракта
в нормальной команде попытались бы отдать в аренду, чтобы не платить хотя бы часть зп
+3
-1
+2
Второй Аленичев получается. Тот тоже капитаном был, кстати.
+1
0
+1
– Ты не думал, что это личное может быть?

– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как (с)

Мне кажется, или это ответ не очень умного человека?
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Второй Аленичев получается. Тот тоже капитаном был, кстати.
Помню баннер "меняем шпроту на капитана"
В итоге,с Аленичевым разорвали контракт, а через месяц или меньше уволили Старкова
В нынешнем случае болельщики за клуб, а не игрока
+1
0
+1
Путь самурая епт
+1
0
+1
Личный вес?
0
0
0
Дело Глушакова живёт...
+2
-2
0
Ответ ГШ68
Вашему игроку нужно было выкладываться на поле, а не ходить пешком, возомнив себя неприкасаемым авторитетом. Ну, и кушать меньше.
Комментарий удален модератором
Жора, так нельзя.
0
0
0
Ответ Дениска Воропаев
А кто его возьмёт кроме Зенита? Не все потянут личку такую
ну так я и написал, что часть зп платит Спартак, а часть вторая команда
0
0
0
Ответ nikitosdaipoltos
в нормальной команде попытались бы отдать в аренду, чтобы не платить хотя бы часть зп
А кто его возьмёт кроме Зенита? Не все потянут личку такую
0
0
0
Что то лично есть! Ещё бы не было, ты привозишь голы)
0
0
0
Это что получается? Жора не устанет повторять???
0
0
0
Жора подписывает себе приговор. С таким агентом договор сто раз подумают подписывать ли
0
0
0
Видимо сегодняшняя поддержка болельщиков придала Жоре уверенности выйти к прессе.
0
0
0
Нормальный защитник читает игру и играет по позиции, на опережение. А он же всегда в подкатах, потому что не успевает, а из него героя делают комментаторы, что Джикия подкатом спас команду...
0
0
0
Абаскаль: "Не люблю толстых".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий