Джикия считает, что не попадает в состав «Спартака» не только по игровым причинам: «Возможно, что-то личное есть. Вопрос к тренеру»

Джикия считает, что перестал играть за «Спартак» не только по игровым причинам.

– Ты не играешь только по игровым причинам?

– Думаю, что нет. Возможно, что-то личное есть. Но это вопрос не ко мне, а к тренеру.

– Хотите, чтобы остался на следующий сезон?

– Я не принимаю такие решения.

– Ты не думал, что это личное может быть?

– Я никогда не подойду и не спрошу, почему, что, как. Я предпочту выйти на поле, тренироваться. Такой путь я выбрал, такой путь продолжу, – передает слова корреспондент Sports.ru Александр Дорский.