Марцел Личка сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.

идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь (894).

– Удалось ли вам познакомиться с Овечкиным?

– Лично с ним не встретился, но знаю его очень давно (улыбается). Он один из лучших игроков в истории НХЛ, пытается опередить Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Саша в этом сезоне стал забивать поменьше, но, думаю, он будет играть до тех пор, пока не забросит ту самую шайбу, которая сделает его первым номером.

– Верите в рекорд?

– Верю. У него есть мотивация. Он почти все выиграл в хоккее, доказал всем, каким великим хоккеистом является, а рекордный гол в НХЛ стал бы красивым завершением карьеры.

– Овечкин в хоккее – это футбольный Месси, Роналду, Марадона или Пеле?

– Я бы сравнил его с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси – это больше Гретцки.

– Для любого тренера счастье работать с таким игроком?

– Да. Мне очень приятно тренировать классных игроков, таких, как Фома [Даниил Фомин]. В работе с такими ребятами от тебя требуется небольшая подсказка, а на поле они инстинктивно все делают сами. Это большой плюс, – сказал главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка.

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба