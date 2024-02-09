Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси – это больше Гретцки»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Александр Овечкин Уэйн Гретцки Динамо Москва НХЛ Даниил Фомин Матч ТВ Марцел Личка Хоккей

Марцел Личка сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Удалось ли вам познакомиться с Овечкиным?

– Лично с ним не встретился, но знаю его очень давно (улыбается). Он один из лучших игроков в истории НХЛ, пытается опередить Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Саша в этом сезоне стал забивать поменьше, но, думаю, он будет играть до тех пор, пока не забросит ту самую шайбу, которая сделает его первым номером.

– Верите в рекорд?

– Верю. У него есть мотивация. Он почти все выиграл в хоккее, доказал всем, каким великим хоккеистом является, а рекордный гол в НХЛ стал бы красивым завершением карьеры.

– Овечкин в хоккее – это футбольный Месси, Роналду, Марадона или Пеле?

– Я бы сравнил его с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси – это больше Гретцки.

– Для любого тренера счастье работать с таким игроком?

– Да. Мне очень приятно тренировать классных игроков, таких, как Фома [Даниил Фомин]. В работе с такими ребятами от тебя требуется небольшая подсказка, а на поле они инстинктивно все делают сами. Это большой плюс, – сказал главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка.

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба

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29 комментариев
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Ближе к Месси я бы назвал Марио Лемье, а Овечкин конечно может стать лучшим снайпером, но не лучшим хоккеистом
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+8
Ответ Доржи Бордоев
Ближе к Месси я бы назвал Марио Лемье, а Овечкин конечно может стать лучшим снайпером, но не лучшим хоккеистом
Как и Рон, стал лучшим бомбардиром но не футболистом…
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+5
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий удален пользователем
Ты не Овечкина унизил, а себя. Называя, Кубок Стэнли ободранным, показываешь свою ущербность и жалость.

У нас, адекватных людей, тоже всё.
+6
-2
+4
Ответ Hayemaker
Криш - эталон трудолюбия и самолюбия - ничего общего с Саней, раздолбаем, на полную использующий лишь то, что дано ему природой и родителями. Если искать аналог Овечикну среди знаменитых футболистов, то это, скорее всего, Пол Гаскойн.
Гаскойн это Кузя))
+3
0
+3
Так себе сравнение... Причём по всем параметрам. Ну разве что по количеству голов.
+3
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Ответ Hayemaker
Криш - эталон трудолюбия и самолюбия - ничего общего с Саней, раздолбаем, на полную использующий лишь то, что дано ему природой и родителями. Если искать аналог Овечикну среди знаменитых футболистов, то это, скорее всего, Пол Гаскойн.
Ничего общего между Овечкиным и Гаскойном нет. Ни по значимости для спорта, ни по мейдиному весу, ни по таланту, ни по статистике. Овечкин идет к званию лучшего снайпера в истории игры, по окончанию карьеры будет в топ 10-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ, лучший левый нападающий в истории лиги и один из наиболее значимых хоккеистов XXI века. Гаскойна же вспоминают только как футболиста-алкоголика, который когда-то неплохо играл.
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
ну у него хотя бы ЧМ есть🤣🤣
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Комментарий удален пользователем
Не видел на аватарке Месси политиков
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Разве у Грецкого был свой негрейра, Эвребе инфантино? Очень сильно сомневаюсь
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Овечкин это Рыжий Тарзан в ММА
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Ответ petgusev917@gmail.com
Да,даже сейчас.
"Даже сейчас" в топ-5 худших игроков НХЛ по динамичности.
slowest forwards in 2023-24
https://twitter.com/JFreshHockey/status/1751639082630000863
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Ответ Человек из футбола
ну у него хотя бы ЧМ есть🤣🤣
Который в хоккее котируется ниже, чем Лига Наций в футболе 😄😁
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Ответ Va_BanK
Как и Рон, стал лучшим бомбардиром но не футболистом…
футбол это и есть голы) и Роналду лучший в истории футболист)
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Ответ Kolsky Nickel
Гаскойн это Кузя))
та не, скорей муту
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Ответ Царун Владислав
Разве в каком-то другом виде спорта есть такой, которого облизывают в каждом интервью и которому для получения годовой награды достаточно выиграть 7-матчевый турнир, который словно был организован для его победы?
Не думаю, что ЧМ-2002 организовали для Зубастика
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