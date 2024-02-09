Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси – это больше Гретцки»
Марцел Личка сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Удалось ли вам познакомиться с Овечкиным?
– Лично с ним не встретился, но знаю его очень давно (улыбается). Он один из лучших игроков в истории НХЛ, пытается опередить Гретцки в списке лучших снайперов лиги.
Саша в этом сезоне стал забивать поменьше, но, думаю, он будет играть до тех пор, пока не забросит ту самую шайбу, которая сделает его первым номером.
– Верите в рекорд?
– Верю. У него есть мотивация. Он почти все выиграл в хоккее, доказал всем, каким великим хоккеистом является, а рекордный гол в НХЛ стал бы красивым завершением карьеры.
– Овечкин в хоккее – это футбольный Месси, Роналду, Марадона или Пеле?
– Я бы сравнил его с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси – это больше Гретцки.
– Для любого тренера счастье работать с таким игроком?
– Да. Мне очень приятно тренировать классных игроков, таких, как Фома [Даниил Фомин]. В работе с такими ребятами от тебя требуется небольшая подсказка, а на поле они инстинктивно все делают сами. Это большой плюс, – сказал главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка.
Овечкин забил 833-й гол в НХЛ – «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки – 61 шайба
У нас, адекватных людей, тоже всё.
slowest forwards in 2023-24
https://twitter.com/JFreshHockey/status/1751639082630000863