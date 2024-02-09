«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Боки» Фернандесом

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Игнасио Фернандес Карбальо Футбол

«Спартак» интересуется хавбеком «Боки» Игнасио Фернандесом.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.

В составе «Бока Хуниорс» футболист провел 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

34 комментария
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Фернандес?🧐 Зенит перехватит.
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Ответ Классный руководитель
2 передачи в 47 матчах??!! Нафиг он нужен
А сколько Денисов забивал в Зените? Подобного типажа футболист.
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Судя по статистике больше используется как опорник. Матчей 10 полностью сыграл. Если купят, то значит кого-то наигрывают на позицию десятки. Посмотрим.
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Перспективный парень. Надо брать!
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Главное что бы лежеБОКОЙ не оказался)
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Если, наконец, появится настоящая "опорная собака", то это будет просто праздник какой-то!
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Да что вы говорите! Неужели эта так сказать народная команда решила укомплектоваться легионерами? А как же свои воспитанники? Где все эти гении выращенные в родной академии? На кого тратят нефтяные народные деньги? Что скажут бабушки?
Дааа.., скоро Спартак такими темпами обгонит даже Краснодар по числу легионеров в заявке, хотя это и не просто.
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Ответ Marina_Greta
Защитник должен защищаться хорошо впервую очередь, голы забивать должны нападающие.
В том то и дело он не защитник, а хавбек - полузащитник...Спартаку нужны забивные легионеры...
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Ответ Вячеслав Припузов
В том то и дело он не защитник, а хавбек - полузащитник...Спартаку нужны забивные легионеры...
Ну и сколько Гаттузо забил? А Макелеле? Что у Канте с забитыми?
Как думаете, что больше поможет ’’Спартаку’’ - в 2 раза меньше пропускать или на голов 10 больше забивать?
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Ответ Marina_Greta
Спартаку впринципе нужен защитник хороший на перспективу, ведь Джикия скорее всего уйдет летом. Р. s Опорник давняя проблема мясных, так что, если он ближе к защите играет, мб выстрелит, типа Фернандо станет)
Забирайте Агапова))
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Ответ Рома Емельченков
Забирайте Агапова))
Ты в курсе, что он в двойке Спартака целый сезон отыграл? И нам его возможности хорошо известны.
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Ответ Mohnatiy
Если, наконец, появится настоящая "опорная собака", то это будет просто праздник какой-то!
У нас опорников хоть и средних полнов команде.А АПЗ нет.Пасы только Соболев раздаёт.
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