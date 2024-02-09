«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Боки» Фернандесом
«Спартак» интересуется хавбеком «Боки» Игнасио Фернандесом.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.
В составе «Бока Хуниорс» футболист провел 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Дааа.., скоро Спартак такими темпами обгонит даже Краснодар по числу легионеров в заявке, хотя это и не просто.
Как думаете, что больше поможет ’’Спартаку’’ - в 2 раза меньше пропускать или на голов 10 больше забивать?