«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Боки» Фернандесом

«Спартак» интересуется хавбеком «Боки» Игнасио Фернандесом.

Об этом сообщает «Чемпионат».

может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника.

В составе « » футболист провел 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.