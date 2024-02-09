Премьер-министр Словакии выступил за допуск россиян к турнирам: «Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться»

Премьер-министр Словакии выступил за допуск россиян и белорусов к соревнованиям.

«Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Беларуси. Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?

Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться, пусть они сами продемонстрируют, все ли у них есть для победы», – заявил Рицо, также отметивший, что россияне без ограничений выступают, в частности, в НХЛ.

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Россияне смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

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