Премьер-министр Словакии выступил за допуск россиян к турнирам: «Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться»

Теги НХЛ Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Премьер-министр Словакии выступил за допуск россиян и белорусов к соревнованиям.

«Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Беларуси. Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?

Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться, пусть они сами продемонстрируют, все ли у них есть для победы», – заявил Рицо, также отметивший, что россияне без ограничений выступают, в частности, в НХЛ.

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Россияне смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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76 комментариев
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У России три союзника: армия, флот и премьер-министр Словакии
+141
-13
+128
Ответ Ебздрогыч
У России три союзника: армия, флот и премьер-министр Словакии
еще Такер Карлсон
+64
-1
+63
Ответ AlexeI
Комментарий скрыт
Высказался адекватно и сразу запутинец!Тогда те, кто отстранение спортсменов поддерживают, забайденовцы, верно же?
+70
-13
+57
Премьер-министр Словакии ходит по охрененно тонкому льду
+52
-10
+42
Ответ Fona
Комментарий скрыт
Эти показатели, как минимум, не хуже, чем успехи Украины и Прибалтики вместе взятых
+49
-11
+38
Ответ AlexeI
Комментарий скрыт
А только мнение прибалтов с поляками, и другой демшизы надо слушать?
+35
-11
+24
Ответ Фан Рубина
Слишком разумное заявление для нынешней европки.
так и венгры вроде были не против.
+31
-7
+24
Хоть кто-то это озвучил, я в шоке, и рискнул ведь
+32
-10
+22
Слишком разумное заявление для нынешней европки.
+41
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+17
Красавчик, что тут сказать... Спорт смешали с грязной политикой и страдают спортсмены, болельщики... А все хотят видеть хороштй футбол, сильные соревнования в больших турнирах...
+24
-10
+14
Ответ Александр Ковалев
Премьер-министр Словакии ходит по охрененно тонкому льду
Или по воде 😂
+10
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Ответ Александр Ковалев
Премьер-министр Словакии ходит по охрененно тонкому льду
Вероятно, скоро будет объясняться. Типа, "я не то имел ввиду". Ну, или на сайте "миротворец" окажется ;)
+14
-5
+9
Ответ Птюч, Ёж.
так и венгры вроде были не против.
Даже с венграми разумность в европке пока в сильном меньшинстве. Главенствуют детские комплексы и фантазии, неспортивное поведение.
+19
-12
+7
Ответ Fona
Комментарий скрыт
Ну и к чему это?
+11
-5
+6
Видимо интервью Путина Такеру посмотрел.
+6
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+5
Думаю, настоящие спортсмены это понимают - в этом и есть суть спорта, азарт - победить сильнейшего.
+8
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Словакия наш )
+12
-7
+5
А в чем не прав? Да, нишевые виды спорта, но в художественной гимнастике и синхронном плавании, будут золотые фуфло-медали
Ну и в других видах спорта хватает отдельных дисциплин
+11
-7
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Высказался адекватно и сразу запутинец!Тогда те, кто отстранение спортсменов поддерживают, забайденовцы, верно же?
Кому ты объясняешь? Либероиду? Напрасный труд.😁
+13
-10
+3
Ответ <vella>
Фицо договорится, что его внесут в список неблагонадежных на Западе персон)
Сегодня по радио говорили: он хочет поправки внести в закон, чтобы ему за старые коррупционные дела ничего не было..😯😁
+4
-1
+3
Новости окола часа, а до сих пор не поправили «Рицо». В комментах всем впрочем тоже п**ер, главное похвалить нашего слона в загнивающей европке. А как его там зовут дело десятое.
+7
-4
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Высказался адекватно и сразу запутинец!Тогда те, кто отстранение спортсменов поддерживают, забайденовцы, верно же?
"ЭТАДРУГОЕ"
+3
-1
+2
Ответ Joe Biden
Комментарий удален модератором
Орк это тот чье имя ты для ника своего взял. Хуже американского правительства в мире нет существ
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Что за волна на радио?
Заграничное..
+2
0
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Фицо, а не Рицо
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Ответ bomzerub
Ну в Словакии сейчас дедушкины подпевалы до власти дорвались. Но это не надолго. Орбан уже почувствовал, что заигрался.
а в мок пиндоские подпевалы дорвались до власти и это тоже рано или поздно закончится
+6
-4
+2
Ответ Александр Ковалев
Премьер-министр Словакии ходит по охрененно тонкому льду
У них там новое руководство страны, недавно возобновили культурные связи с Россией, так что не такой уж и тонкий лед)
+2
0
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Высказался адекватно и сразу запутинец!Тогда те, кто отстранение спортсменов поддерживают, забайденовцы, верно же?
Как говорил Довлатов, после коммунистов, я не люблю антикоммунистов.
+1
0
+1
Ответ AlexeI
Комментарий скрыт
Австрия, Венгрия, Словакия, Сербия, Турция, и даже Израиль не против Путина.
+9
-8
+1
Ответ Фан Рубина
Даже с венграми разумность в европке пока в сильном меньшинстве. Главенствуют детские комплексы и фантазии, неспортивное поведение.
Ну в этом году сюда добавится как минимум Австрия)
+1
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