Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Червоткин выступят в 1/4 финала классического спринта
9 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный мужской классический спринт.
Тюмень
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало финала – после 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ».
Квалификация
1. Савелий Коростелев – 4.12,71
2. Константин Тиунов – 2,71
3. Иван Горбунов – 2,79
4. Андрей Собакарев – 3,26
5. Александр Большунов – 3,57
6. Сергей Устюгов – 3,58
7. Сергей Ардашев – 3,67
8. Дмитрий Жуль – 4,87
9. Алексей Червоткин – 4,98
10. Илья Семиков – 5,51...
13. Евгений Белов – 7,06...
24. Андрей Мельниченко – 11,40...
30. Александр Терентьев – 12,62...
47. Глеб Ретивых – 15,91...
60. Денис Спицов – 18,63
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
Хочется увидеть красивую борьбу и интригу, без падений и поломок палок.
Пришлось бежать ещë круг.
Они два вождя, две свободы, две драматичные судьбы. И назовут их именами пару звезд в галактике млечный путь. Вот такие вот персонажи.
думает, так меньше опозорится)