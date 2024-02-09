Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Червоткин выступят в 1/4 финала классического спринта

9 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный мужской классический спринт.

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало финала – после 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ».

Квалификация

1. Савелий Коростелев – 4.12,71

2. Константин Тиунов – 2,71

3. Иван Горбунов – 2,79

4. Андрей Собакарев – 3,26

5. Александр Большунов – 3,57

6. Сергей Устюгов – 3,58

7. Сергей Ардашев – 3,67

8. Дмитрий Жуль – 4,87

9. Алексей Червоткин – 4,98

10. Илья Семиков – 5,51...

13. Евгений Белов – 7,06...

24. Андрей Мельниченко – 11,40...

30. Александр Терентьев – 12,62...

47. Глеб Ретивых – 15,91...

60. Денис Спицов – 18,63

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024