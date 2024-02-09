Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Червоткин выступят в 1/4 финала классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Евгений Белов Глеб Ретивых Сергей Устюгов Ермил Вокуев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Андрей Краснов Дмитрий Жуль Иван Безматерных Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Александр Бакуров Константин Тиунов Лыжи

9 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный мужской классический спринт.

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало финала – после 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ».

Квалификация

1. Савелий Коростелев – 4.12,71

2. Константин Тиунов – 2,71

3. Иван Горбунов – 2,79

4. Андрей Собакарев – 3,26

5. Александр Большунов – 3,57

6. Сергей Устюгов – 3,58

7. Сергей Ардашев – 3,67

8. Дмитрий Жуль – 4,87

9. Алексей Червоткин – 4,98

10. Илья Семиков – 5,51...

13. Евгений Белов – 7,06...

24. Андрей Мельниченко – 11,40...

30. Александр Терентьев – 12,62...

47. Глеб Ретивых – 15,91...

60. Денис Спицов – 18,63

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

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94 комментария
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Большунов и Устюгов в одном ЧФ пока получаются и оба наверняка ломанутся на все деньги, чтобы залезть в первый ПФ. Будет интересно и опасно
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У большунова лыжи самолеты... В финале надо будет за ним плотно сидеть перед последним спуском, смысла ехать впереди никакого.
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Спринт классикой на бумаге сейчас самый конкурентный вид программы у мужиков.
Хочется увидеть красивую борьбу и интригу, без падений и поломок палок.
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Устюгов оправдал ожидания болельщиков; не статистом подошёл к соревнованиям.
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Терентьев, может, и не хотел, но попал в топ-30.
Пришлось бежать ещë круг.
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Забег сезона Большунова с Устюговым.
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Ответ brother from Russia
Комментарий скрыт
После первого слова можно не читать 🤣🤣🤣
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Ответ закрыт по беспределу
Ну.. будем надеяться, в этот раз Лось обойдëтся без падений/спотыканий.
Это все равно не поможет. Устюг сейчас в такой скромной форме, что даже Щеглот его обойдет в классических гонках. А вот в коньке думаю шансы у них равны. Эти два гения устроят баснословную битву в коньковых дисциплинах.
Они два вождя, две свободы, две драматичные судьбы. И назовут их именами пару звезд в галактике млечный путь. Вот такие вот персонажи.
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Ну.. будем надеяться, в этот раз Лось обойдëтся без падений/спотыканий.
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Ответ Дядя Степа
Это все равно не поможет. Устюг сейчас в такой скромной форме, что даже Щеглот его обойдет в классических гонках. А вот в коньке думаю шансы у них равны. Эти два гения устроят баснословную битву в коньковых дисциплинах. Они два вождя, две свободы, две драматичные судьбы. И назовут их именами пару звезд в галактике млечный путь. Вот такие вот персонажи.
Уж как получится. Просто хотелось бы обойтись без лишних фантазий про "если бы да кабы".
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Лось, живой однако!
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Ответ Angry_bear
Смотреть будете "в живую"?) Если так, пишите интересные подробности)
планировала, но с работы не вырваться, много сотрудников болеет, может на следующей неделе, печаль и боль, я уже мысленно на Жемчужине
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Снега у нас сегодня навалило много, трудно ребятам будет
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Терентьев на грани, хотя с такой формой даже если пройдёт толку от него не много...
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Ответ Мультик
Комментарий скрыт
Зачем ник поменял?
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все, кроме Устюгова, из претендентов бегут пролог медленнее чем неделю назад
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Ответ zzzeeerrrooo
После первого слова можно не читать 🤣🤣🤣
Ну ещë "из подтежка" заслуживает внимания)
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Лосик, давай!)
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Ответ heivani
Вот и хотел спросить,как в Тюмени с погодой.От Е-бурга до соседей ведь совсем ничего.Утром на улицу дверь не сразу открыл,сугроб надуло прилично
сейчас солнышко, светло, хорошо, но ветер метёт снег надувает
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Должна быть у ребят сказочная заруба...
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Хух, до финала они разошлись. Устюгов будет во втором ПФ, Большунов в первом.
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Ответ imaxim
Большунов и Устюгов в одном ЧФ пока получаются и оба наверняка ломанутся на все деньги, чтобы залезть в первый ПФ. Будет интересно и опасно
Большунов уже давно не бегает на все деньги
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Молорики Саня и Лось)
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Ответ zzzeeerrrooo
Зачем ник поменял?
за тем уже слишком много кринжа значится
думает, так меньше опозорится)
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Вот этот забег!! Прям на нервах. Серёга уверенно лидировал - умница. А что Санька совершил? Застревал, запинался, запутывался.... ладно хоть вторую часть сильно прошёл, выбрался.
+2
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фууу.. слава т гос. никто не упал )))
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Ответ SkierNSK
Вы настолько сильны в прогнозе погоды? 🤔
Карту посмотрел.)
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Сава конечно зверь
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хорошо
+2
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Ответ закрыт по беспределу
Уж как получится. Просто хотелось бы обойтись без лишних фантазий про "если бы да кабы".
Весь спринт при сильном снегопаде пройдет. Тяжело Лосю придется.
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