Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Бреннан, Андерссон, Карлссон, Сван, Карл, Нисканен, Венг пробегут коньковый масс-старт на 15 км

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9 февраля на Кубке мира по лыжам в Кэнморе пройдет женский коньковый масс-старт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

15 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 20:40 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Рози Бреннан (США)

3. Виктория Карл (Германия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Хайди Венг (Норвегия)

6. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. Фрида Карлссон (Швеция)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Моа Илар (Швеция)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Дельфин Клодель (Франция)

12. Катарина Хенниг (Германия)

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

14. София Лаукли (США)

15. Лотта Венг (Норвегия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)

17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

18. Патриция Эйдука (Латвия)

19. Надин Фендрих (Швейцария)

20. Тириль Венг (Норвегия)

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе

61 комментарий
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Клодель молодец.
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Джесси не могла проиграть у себя дома (почти). Хорошо, что на финише спринтерш всяких не было
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Лаукли сделал гонку и только 8(
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Дельфинчик молодцом, вовремя ломанулась.
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Болею за Дельфину Клодель!
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шведки
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Ответ zzzeeerrrooo
У матча есть права на показ
У Матча сублицензия от Евроспорта. Но он говорит, что якобы смотрит трансляцию с Евроспорта (пиратку), жалуясь на картинку ))
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Ответ Йенс Мустерманн
Так нечего у пиратов рестрим смотреть. У оригинального Евроспорта всё отлично с показом.
У матча есть права на показ
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Ответ Rygeek
Блин, по Еврику тот же фпс дерганный. Мустерманн, где твоя хваленая Америка? На телефон что ли снимают?)
Так нечего у пиратов рестрим смотреть.
У оригинального Евроспорта всё отлично с показом.
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Ответ vanek123
шведки
Джессика в коньке не отдаст
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Лаукли с Эббой всех волокли и закономерно оказались последнимим на раздаче
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Ну и Хейди тоже хороша, напомнила о себе.
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Софочка спешит в накатиловку перед выходными. Завтра спринт, не её гонка, можно и отдохнуть )
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Забавно, что на этапе в Канаде домашнюю квоту имеют Канада и США😅
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Соня глотнула из фляжечки и понеслась.)
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Успеть бы с биатлона вернуться. Ну ладно, к финишу поспеем.)
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Ответ Rygeek
У тебя с глазами что-то. Как может быть гладкая рекламная заставка и тут же дерганный показ лыж? Стал бы я АО смотреть с таким фпс? Заврался ты совсем.
С HDMI кабелем у вас беда или телевизор подводит
У меня все гладко идет
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Ответ Rygeek
Не ври. У меня нормально Евроспорт идет, с приемлемым фпс и гладким видео. Именно сигнал из Кэнмора косячит.
У меня без дропов ФПС трансляция. Значит меняй провайдера если есть проблема с фреймрейтом.
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Ответ zzzeeerrrooo
У матча есть права на показ
Вот именно. Опозорились канадцы.)
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Ответ Йенс Мустерманн
У меня без дропов ФПС трансляция. Значит меняй провайдера если есть проблема с фреймрейтом.
Я биатлон только что нормально там смотрел, кэнморский сигнал с низким фпс, не выгораживай.
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Ответ Rygeek
Я биатлон только что нормально там смотрел, кэнморский сигнал с низким фпс, не выгораживай.
У меня нормальный ФПС на лыжах, найди человеческую трансляцию, а не низкокачественную пиратку.
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Ответ Йенс Мустерманн
У меня нормальный ФПС на лыжах, найди человеческую трансляцию, а не низкокачественную пиратку.
У тебя с глазами что-то. Как может быть гладкая рекламная заставка и тут же дерганный показ лыж? Стал бы я АО смотреть с таким фпс? Заврался ты совсем.
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Ответ Rygeek
У тебя с глазами что-то. Как может быть гладкая рекламная заставка и тут же дерганный показ лыж? Стал бы я АО смотреть с таким фпс? Заврался ты совсем.
У меня всё ок со зрением, проверь свои. А лучше стримера-пирата, у которого ты смотришь её. Единственный раз, когда картинка дёрнулась, при зумировании с дрона после десятого километра. Всего один раз.
АО ты смотрел как и большая часть местных зрителей, у пиратов, на 99% уверен, что у тех же самых с Прайма )
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Ответ Йенс Мустерманн
У меня всё ок со зрением, проверь свои. А лучше стримера-пирата, у которого ты смотришь её. Единственный раз, когда картинка дёрнулась, при зумировании с дрона после десятого километра. Всего один раз. АО ты смотрел как и большая часть местных зрителей, у пиратов, на 99% уверен, что у тех же самых с Прайма )
С прайма не смотрю, у вк движок кривой. А к окулисту сходи.)
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Ответ Rygeek
С прайма не смотрю, у вк движок кривой. А к окулисту сходи.)
Хватит рассказывать сказки )
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Ответ Rygeek
Блин, по Еврику тот же фпс дерганный. Мустерманн, где твоя хваленая Америка? На телефон что ли снимают?)
Не знаю
Смотрю по евроспорту 60 фпс стабильно
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Ответ Йенс Мустерманн
Так нечего у пиратов рестрим смотреть. У оригинального Евроспорта всё отлично с показом.
Не ври. У меня нормально Евроспорт идет, с приемлемым фпс и гладким видео. Именно сигнал из Кэнмора косячит.
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Ответ Грюденфельдер
Раз Лаукли ,Венг, Клодель и Эбба с Джесс впереди то сложность порядочная , может таки Крюгер сбросит Клебо...
Спуск на финиш в пользу него.
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Ответ Грюденфельдер
Раз Лаукли ,Венг, Клодель и Эбба с Джесс впереди то сложность порядочная , может таки Крюгер сбросит Клебо...
Нет вот и остальные подкатились
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Ответ Грюденфельдер
Нет вот и остальные подкатились
Не та форма
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