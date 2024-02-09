Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Бреннан, Андерссон, Карлссон, Сван, Карл, Нисканен, Венг пробегут коньковый масс-старт на 15 км

9 февраля на Кубке мира по лыжам в Кэнморе пройдет женский коньковый масс-старт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

15 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 20:40 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Рози Бреннан (США)

3. Виктория Карл (Германия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Хайди Венг (Норвегия)

6. Кертту Нисканен (Финляндия)

7. Фрида Карлссон (Швеция)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Моа Илар (Швеция)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Дельфин Клодель (Франция)

12. Катарина Хенниг (Германия)

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

14. София Лаукли (США)

15. Лотта Венг (Норвегия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)

17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

18. Патриция Эйдука (Латвия)

19. Надин Фендрих (Швейцария)

20. Тириль Венг (Норвегия)

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе