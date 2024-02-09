Арустамян о комментировании: «Профессия сложная, я был не самым сильным персонажем. Вот Уткин – гений! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Нобель Арустамян Спорт-Экспресс Футбол

Нобель Арустамян рассказал, что скучает по работе комментатора.

– Скучаете по футбольным репортажам?

– Есть немного. Чувствую – чего-то не хватает. Я счастлив, что это в моей жизни было: ЧМ-2018, где комментировал два матча сборной России, работа на финале Лиги Европы, полуфинале Лиги чемпионов... Столько крутых матчей! Но я не зарекаюсь. Может, еще прокомментирую что-то.

– Уже звали?

– Да, в самые разные проекты. Но у меня пока пауза.

– Почему?

– Главная проблема моей жизни – нехватка времени. Не могу сказать, что мне «нечем себя занять». А профессия комментатора очень сложная. Я был в ней не самым сильным персонажем. Хотя средний уровень держал.

– Не первый раз говорите в интервью, что были не самым сильным комментатором. Объективно – почему?

– Потому что есть ребята, у которых намного богаче русский язык. Резкость реакции выше.

– Это кто же?

– Ну вот как я могу сравнивать себя с Васей Уткиным? Когда-то он формировал эту профессию! Время от времени переслушиваю лучший его репортаж...

– Какой?

– Все говорят, что лучший – это 2004 год, вместе с Юрой Розановым работали на матче «МЮ» – «Реал». Где случится хет-трик Роналдо. Но для меня номер один – матч «Ювентус» – «Реал» 2003-го.

– Надо пересмотреть. Высокий класс?

– Высочайший! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык. Вася великолепен.

– Гений?

– Абсолютный гений! Это вне моего представления – как можно так быстро соображать? Формулировать, придумывать? «Тот» Вася был вообще король... А кто-то берет эмоциями. Вот я всегда создавал эмоциональный фон для матча, – сказал Арустамян.

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74 комментария
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Ну гений или не гений, но всем комментаторам Матч ТВ до праймового Уткина как до Китая в низком приседе!
+195
-18
+177
Уткин , Казанский, Розанов - приятные комментаторы
+81
-6
+75
Ответ Алексей Ненахов
Уткин , Казанский, Розанов - приятные комментаторы
Розанов - любимый комментатор. Был очень хорошим, душевным человеком. Царствие небесное...
+62
-2
+60
Ответ Игорь Ломовкин
Комментарий скрыт
Специально для великовозрастных снобов, разумеется, Нобель имел ввиду другой временной период, а про Синявского и Озерова он знает наверняка не меньше Вашего.
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-2
+45
Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий скрыт
Да нет, он именно что средний. Не хороший и не плохой. Но в творческой профессии (а комментаторство ей и является в какой-то степени) быть никаким - хуже всего.
+32
-2
+30
Нобель кстати как комментатор был не самым плохим, сейчас на Матч Тв есть куда более убогие персонажи
+24
-1
+23
Ответ Игорь Ломовкин
Комментарий скрыт
Ты Аристофана, я так понимаю, совсем забыл?
+18
0
+18
Нобеля память подводит, МЮ и Реал играли в том же 2003 году, собственно после прохода англичан Реал и попал на Юве в 1/2
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-1
+18
Считаю , что для профболельщиков футбола со стажем порой современные комментаторы и не нужны - они сами "читают " игру и знают всех игроков лучших клубов и их действия в игре !
+20
-4
+16
Ответ Огюст
Считаю , что для профболельщиков футбола со стажем порой современные комментаторы и не нужны - они сами "читают " игру и знают всех игроков лучших клубов и их действия в игре !
Смотрю окко с интершумом. Половина матчей как на ладони, нет мишуры из чужих мнений и ненужных эмоций. Смотреть интереснее, но много матчей стали скучными, но лучше так, чем очередной гейнич
+16
-1
+15
Ответ Алексей Ненахов
Уткин , Казанский, Розанов - приятные комментаторы
Роман Скворцов и Наилич
+15
-1
+14
Ответ Dima Dima
Всё верно. На фоне Уткина, Казанцева, Розанова, Шмурнова, Елагина ну и Деменьтьева, Андронова, как раз Нобель и не выделялся. На фоне нынешних - просто Маэстро.
Шмурнов и Андронов?))
это же тихий ужас был!
+17
-7
+10
Не скромничай Нобель! Твой дуэт с Бубновым - лучшее в российской футбольной журналистике
+9
0
+9
Ответ Ебздрогыч
Ну гений или не гений, но всем комментаторам Матч ТВ до праймового Уткина как до Китая в низком приседе!
Согласен
+10
-4
+6
Ответ Do Cent
Уткин формировал эту профессию? Вот это да,неожиданно! А как же Озеров,Маслаченко,Перетурин? Мимо проходили?
Они работали в СССР, где были моно репортажи. В постсоветской России Уткин, Розанов были одними из первых комментаторов нового поколения, когда репортажи стаоэли вести двое, и даже иной раз и трое комментаторов( третий у кромки поля).
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
Ну гений или не гений, но всем комментаторам Матч ТВ до праймового Уткина как до Китая в низком приседе!
К сожалению, нынешнему Уткина до праймового себя самого еще дальше...
+9
-4
+5
«Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол».(с) Эмоционально это было очень круто!
+5
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+4
В конце важную поправку сделал Нобель: ТОТ Вася...
+4
0
+4
Ответ Nils Michael
«Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол».(с) Эмоционально это было очень круто!
Там ещё одна крутая цитата была, примерно такая: "Бывает, что ждешь чего-то великого, а оно случается, и ты понимаешь, что все твои самые смелые ожидания были ерундой. Ерундой"
+3
0
+3
Ответ Синий петербуржец
Уткин фрик и нудный, депрессивный мужик. Орлов и Набутов -вот мэтры профессии!
Орлов? Да ты прикалываешься?))) Орлов уже лет 20 в маразме глубоком, совсем не знает материала, путает через раз фамилии игроков, несёт какой то бред про Зенит свой, при этом Зенит вообще в комментируемом матче не играет))))
+2
0
+2
Нобель молодец, но мы за миланский "Интер"!))).
+2
0
+2
По мне лучший был Розанов. Прям маэстро.
+3
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Ответ kwinto88
Роман Скворцов и Наилич
Обычно еще на Стогниенко наяривали, хотя как по мне переоцененный коментатор
+2
0
+2
Ответ Игорь Ломовкин
Комментарий скрыт
В то время они не были спортивными комментаторами, скорее отличными разсказчиками для радио, а вот Маслаченко - это уже спортивный комментарий.
+1
0
+1
Ответ Михаил Сафонов
Смотрю окко с интершумом. Половина матчей как на ладони, нет мишуры из чужих мнений и ненужных эмоций. Смотреть интереснее, но много матчей стали скучными, но лучше так, чем очередной гейнич
Полностью согласен с вашим мнением !
+2
-1
+1
Ответ Dima Dima
Всё верно. На фоне Уткина, Казанцева, Розанова, Шмурнова, Елагина ну и Деменьтьева, Андронова, как раз Нобель и не выделялся. На фоне нынешних - просто Маэстро.
Мне Андроновна работа нравилась
+1
0
+1
Ответ eftomolgy
Розанов - любимый комментатор. Был очень хорошим, душевным человеком. Царствие небесное...
А Елагин?
+1
0
+1
Ответ Андрей Лубянков
Нобель кстати как комментатор был не самым плохим, сейчас на Матч Тв есть куда более убогие персонажи
Мне нравилось как он Сериал комментировал. Если только играл не Юве)
+1
0
+1
Всё верно. На фоне Уткина, Казанцева, Розанова, Шмурнова, Елагина ну и Деменьтьева, Андронова, как раз Нобель и не выделялся. На фоне нынешних - просто Маэстро.
+6
-5
+1
Ответ Ебздрогыч
Ну гений или не гений, но всем комментаторам Матч ТВ до праймового Уткина как до Китая в низком приседе!
Всем комментаром до Уткина в плане человек-гoвнo тоже очень далеко
+1
0
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