Арустамян о комментировании: «Профессия сложная, я был не самым сильным персонажем. Вот Уткин – гений! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык»

Нобель Арустамян рассказал, что скучает по работе комментатора.

– Скучаете по футбольным репортажам?

– Есть немного. Чувствую – чего-то не хватает. Я счастлив, что это в моей жизни было: ЧМ-2018, где комментировал два матча сборной России, работа на финале Лиги Европы, полуфинале Лиги чемпионов... Столько крутых матчей! Но я не зарекаюсь. Может, еще прокомментирую что-то.

– Уже звали?

– Да, в самые разные проекты. Но у меня пока пауза.

– Почему?

– Главная проблема моей жизни – нехватка времени. Не могу сказать, что мне «нечем себя занять». А профессия комментатора очень сложная. Я был в ней не самым сильным персонажем. Хотя средний уровень держал.

– Не первый раз говорите в интервью, что были не самым сильным комментатором. Объективно – почему?

– Потому что есть ребята, у которых намного богаче русский язык. Резкость реакции выше.

– Это кто же?

– Ну вот как я могу сравнивать себя с Васей Уткиным? Когда-то он формировал эту профессию! Время от времени переслушиваю лучший его репортаж...

– Какой?

– Все говорят, что лучший – это 2004 год, вместе с Юрой Розановым работали на матче «МЮ» – «Реал». Где случится хет-трик Роналдо. Но для меня номер один – матч «Ювентус» – «Реал» 2003-го.

– Надо пересмотреть. Высокий класс?

– Высочайший! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык. Вася великолепен.

– Гений?

– Абсолютный гений! Это вне моего представления – как можно так быстро соображать? Формулировать, придумывать? «Тот» был вообще король... А кто-то берет эмоциями. Вот я всегда создавал эмоциональный фон для матча, – сказал .