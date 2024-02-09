«ПСЖ» предлагает Мбаппе 2-летний контракт на 160 млн евро. Килиан склоняется к переходу в «Реал» (Франсуа Давид)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito сказал, что у Мбаппе есть предложение от «ПСЖ» о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 млн евро.

Мбаппе по-прежнему намерен перейти в «Реал», но если предложение мадридского клуба «не будет выше, чем предложение по Беллингему или Винисиусу, Килиан может остаться в Париже».

Материалы по теме

96 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"ПСЖ предлагает Мбаппе 160млн за два года. Мбаппе склоняется..."
+52
-3
+49
Соглашайся Киллиан, парижский мешок единственное место где тебе будут платить такие бабки, не задумываясь о ФФП, Насерчик всё порешает.
+54
-12
+42
Мбаппе по прежнему намерен перейти в Реал, и по прежнему намерен рубить бабло в ПСЖ
+43
-2
+41
Спортс предлагает Мбаппе половину рекламных доходов, печеньки, дружный коллектив и маму родную тоже готов продать, чтобы тот ничего не решал и новости об этом сериале можно было впаривать еще полгода. И буков рекламировать, наживаясь на людской беде, конечно)
+11
-1
+10
Сегодня склоняется в Реал, завтра отклоняется, послезавтра приклоняется ПСЖ за такие бабки
+9
-1
+8
Буриданова зверушка )
Надо совмещать.
Неделю там, неделю тут. И пару дней в месяц за Ливерпуль.
Зарплату, конечно, тройную.
+6
0
+6
Ответ bpfx5h6vrf
От создателей «В реал два раза не зовуууут!» и «Да он и даром нам не нужен был»😁
круто, когда люди верят всем новостям подряд))
+5
-1
+4
Ответ DanielCarvalho
Мбаппе по прежнему намерен перейти в Реал, и по прежнему намерен рубить бабло в ПСЖ
Ну так его мама ведь сказала "так устроен мир", что поделать.
+4
-1
+3
Ответ Леопардер
Жаль, конечно, что мы так и не увидим очной дуэли двух лучших молодых игроков - Мбаппе и Холанда. В Ливерпуле Киля бы клал голы пачками и давил на пятки Сити ежегодно, уверен. Однако у парня другие приоритеты в жизни. Имеет полное право на это, но какой была бы АПЛ, перейди он туда 🙆🏻‍♂️
Холанд — не соперник Мбаппе.
+3
0
+3
Ответ bpfx5h6vrf
От создателей «В реал два раза не зовуууут!» и «Да он и даром нам не нужен был»😁
Этот еще не раз в кульбите перевернется:)
+11
-8
+3
Мбампа склоняется играть за Реал, а получать зп в ПСЖ, агент начал работу над таким вариантом
+3
0
+3
ПСЖ склоняет Мбаппе к сожительству
+3
0
+3
Ответ Neclerque
А Реал не мешок?
Учитывая, как грамотно Перес ведет финансовую политику клуба и держит баланс положительным, нет
Наверное только Бавария может похвастаться более лучшими показателями
А вот у твоего клуба за который ты «с детства» в этом плане проблемы
+3
0
+3
Оставайся в Париже
+3
0
+3
Перес просто обязан в последний момент его кинуть. Нафиг он не нужен Реалу. С точки зрения просто футбола, даже подписание Осимхена будет полезнее.
Но пиар... Мбаппе, конечно, обещает стать первым после богов... Лео и Рон скоро закончат вообще. И все медиапространство будет, типа, за Мбаппе - у него там будут все рекорды по подписчикам и стоимости рекламных постов.
Но я бы так не торопился. Рон и Лео даже спустя пару-тройку лет после окончания карьеры будут держать лидерство. А к тому времени уже и Мбаппе будет под тридцатник.
И новое поколение начнет штурмовать Олимп. Мбаппе не стать ровней Рону и Лео. Никогда не стать. Никогда не сравняться с их ролью в популяризации футбола в 21 веке. Он вырос в их тени, все таки. Возможно, если такой талант появился бы через лет десять - его бы многие поставили с этими в один ряд. Но не сейчас.

Потому и Пересу сейчас - уверен - не стоит цепляться за статус игрока.
И больше думать об ИГРЕ. В которой Реалу нужны титулы, ровная раздевалка и титулы.
Титулы при разваленной раздевалке невозможны. А раздевалка будет развалена, если разница в контракте между даже игроками стартовых 11 будет двадцать+ крат.
Если Мбаппе не согласится на 30 лямов в год - его нужно будет публично продинамить. Подставить и ещё и поглумиться над ним.
Ещё раз - по игре он Реалу не нужен. На левом крае атаки есть на три года более молодой Винисиус.
+4
-2
+2
Никогда не понимал этих богачей. Ну какая разница, заработаешь ты за карьеру условно 600 млн или миллиард? Неужели эта разница стоит того, чтобы отказываться от мечты и от трофеев
+2
0
+2
Ответ Balt
Его засмеют все если он продлит контракт с ПСЖ. Это будет просто нелепо.
Почему? За такие бабки можно до конца карьеры играть за ПСЖ. Ну стал ты чемпионом на свете, а дальше то что? А ПСЖ как бы намекает, что дальше то ого-го какие перспективы.
+2
0
+2
Ответ Сослан Бедоев
"ПСЖ предлагает Мбаппе 160млн за два года. Мбаппе склоняется..."
Мбаппу
Мбаппо
+6
-4
+2
ПСЖ решил пойти по старой схеме: относительно краткосрочный контракт и много денег. Посмотрим, изменилось ли что-то в голове Киллиана за эти 2 года. Будет крайне забавно, если он опять подпишет контракт
+3
-1
+2
Ответ DanielCarvalho
Мбаппе по прежнему намерен перейти в Реал, и по прежнему намерен рубить бабло в ПСЖ
На двух стульях не усидеть.
+1
0
+1
Хоть бы остался.А так ,как в песни говорилось ‘оставайся мальчик с нами будешь нашим королееем.’
+1
0
+1
Ответ Артём Поддубный
скорее Мбаппе склоняет ПСЖ, в очередной раз
где это именно Мбаппе склоняет ПСЖ если ПСЖ носится за Мбаппе САМ предлагая ему всё больше и больше
по твоему игрок склоняет ? точно в этом уверен ?
+2
-1
+1
Пора бы уже лучшему клубу мира завязывать с этой историей. Капризная жадная примадонна только испортит климат в команде.
+1
0
+1
Бедняга, прям как российский футболист, очень хочет карьеры и славы, но ему ломают карьеру грязными миллионами нефтегазовые любители футбола...
+1
0
+1
Сериал "Мбаппе хочет в Реал" продолжается
+1
0
+1
Жаль, конечно, что мы так и не увидим очной дуэли двух лучших молодых игроков - Мбаппе и Холанда. В Ливерпуле Киля бы клал голы пачками и давил на пятки Сити ежегодно, уверен. Однако у парня другие приоритеты в жизни. Имеет полное право на это, но какой была бы АПЛ, перейди он туда 🙆🏻‍♂️
+4
-3
+1
Ответ Neclerque
А Реал не мешок?
Нет
+1
0
+1
Предложение реала: 265 млн уже в первый год. Контракт на 6 лет.
Предложение ПСЖ: 160 млн за 2 года.

🐓 - Такие деньги только шейхи предложат!!!
+1
-1
0
Ответ Сергей Лимонников
От создателей: "МЛС - одна из лучших лиг в мире"
Прямо сейчас кто-то заметил отсутствие Холланда? МС без него месяца два играет как бы. Но результаты даже наоборот лучше.
0
0
0
Ясно одно, в какой бы клуб он не перешел - это клуб получит десятки миллионов новых болел. Хайп будет грандиозный. Почти как с Монако Головина.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий