«ПСЖ» предлагает Мбаппе 2-летний контракт на 160 млн евро. Килиан склоняется к переходу в «Реал» (Франсуа Давид)

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito сказал, что у Мбаппе есть предложение от « » о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 млн евро.

по-прежнему намерен перейти в « », но если предложение мадридского клуба «не будет выше, чем предложение по или , Килиан может остаться в Париже».