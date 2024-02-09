«ПСЖ» предлагает Мбаппе 2-летний контракт на 160 млн евро. Килиан склоняется к переходу в «Реал» (Франсуа Давид)
«ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе.
Журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito сказал, что у Мбаппе есть предложение от «ПСЖ» о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 млн евро.
Мбаппе по-прежнему намерен перейти в «Реал», но если предложение мадридского клуба «не будет выше, чем предложение по Беллингему или Винисиусу, Килиан может остаться в Париже».
Надо совмещать.
Неделю там, неделю тут. И пару дней в месяц за Ливерпуль.
Зарплату, конечно, тройную.
Наверное только Бавария может похвастаться более лучшими показателями
А вот у твоего клуба за который ты «с детства» в этом плане проблемы
Но пиар... Мбаппе, конечно, обещает стать первым после богов... Лео и Рон скоро закончат вообще. И все медиапространство будет, типа, за Мбаппе - у него там будут все рекорды по подписчикам и стоимости рекламных постов.
Но я бы так не торопился. Рон и Лео даже спустя пару-тройку лет после окончания карьеры будут держать лидерство. А к тому времени уже и Мбаппе будет под тридцатник.
И новое поколение начнет штурмовать Олимп. Мбаппе не стать ровней Рону и Лео. Никогда не стать. Никогда не сравняться с их ролью в популяризации футбола в 21 веке. Он вырос в их тени, все таки. Возможно, если такой талант появился бы через лет десять - его бы многие поставили с этими в один ряд. Но не сейчас.
Потому и Пересу сейчас - уверен - не стоит цепляться за статус игрока.
И больше думать об ИГРЕ. В которой Реалу нужны титулы, ровная раздевалка и титулы.
Титулы при разваленной раздевалке невозможны. А раздевалка будет развалена, если разница в контракте между даже игроками стартовых 11 будет двадцать+ крат.
Если Мбаппе не согласится на 30 лямов в год - его нужно будет публично продинамить. Подставить и ещё и поглумиться над ним.
Ещё раз - по игре он Реалу не нужен. На левом крае атаки есть на три года более молодой Винисиус.
Мбаппо
по твоему игрок склоняет ? точно в этом уверен ?
Предложение ПСЖ: 160 млн за 2 года.
🐓 - Такие деньги только шейхи предложат!!!