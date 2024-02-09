Петр Гуменник заболел пневмонией и может пропустить Спартакиаду

Фигурист Петр Гуменник может пропустить Спартакиаду из-за болезни.

Об этом сообщила тренер Вероника Дайнеко. Соревнования по фигурному катанию пройдут 16-18 февраля в Магнитогорске.

«У Гуменника двухсторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждет отрицательный тест», – сказала Дайнеко.

В нынешнем сезоне Гумменик занял третье место на чемпионате России.