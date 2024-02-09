Петр Гуменник заболел пневмонией и может пропустить Спартакиаду

Теги сборная России Спартакиада мужское катание Петр Гуменник коронавирус Вероника Дайнеко Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник может пропустить Спартакиаду из-за болезни.

Об этом сообщила тренер Вероника Дайнеко. Соревнования по фигурному катанию пройдут 16-18 февраля в Магнитогорске.

«У Гуменника двухсторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждет отрицательный тест», – сказала Дайнеко.

В нынешнем сезоне Гумменик занял третье место на чемпионате России.

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90 комментариев
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Зачем выступать с пневмонией, история с Костомаровым похоже никого не учит.
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Я на месте Пети не ехал бы никуда, колоссальный риск для здоровья, абсолютно не оправданный. Медаль главного старта уже есть, в сборной место никто не отберет, да и без КПК Петю в любом случае не оставят, уверен.
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Мало того, что сам с двухсторонней пневмонией, так еще других фигуристов подвергать опасности заболеть ковидом. Долечиваться надо, какая Спартакиада?
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А давайте Петя не будет выступать с двусторонней пневмонией?
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Петя, лечись пожалуйста! Конечно, многие хотят тебя видеть на Спартакиаде, но ты всё ещё успеешь. Сейчас главное - здоровье!
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Пете здоровья и здравого смысла. Соревнования ещё будут
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Ответ Ayla
еще есть история с Щербаковой, которая ЧР выиграла с пневмонией
Зачем рисковать, отбора никуда нет, в сборную он попал
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Ответ Ayla
еще есть история с Щербаковой, которая ЧР выиграла с пневмонией
Щербакова выиграла не с пневмонией, а с постковидным синдромом, сама болезнь у нее была в конце ноября, за месяц до ЧР.
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+15
Ответ Ayla
еще есть история с Щербаковой, которая ЧР выиграла с пневмонией
Не с пневмонией, а с последствиями пневмонии. Аня воспалением лёгких заболела ещё в середине ноября и снялась с Гран-при Ростелеком, а ЧР проходил в конце декабря. А во-вторых, помимо удачного кейса Щербаковой есть пример Туктамышевой и Загорски, которые выступали после болезни и крайне неудачно. И в-третьих, Аня рвалась на ЧМ, который годом ранее отменили, и ради этого готова была издеваться над своим здоровьем. Чего ради рваться Пете, совершенно непонятно. ГС нет и не предвидится
+17
-3
+14
Ответ Yamaha555
Зачем выступать с пневмонией, история с Костомаровым похоже никого не учит.
Костомаров игнорировал врачей, антибиотики и выступал в проруби.
+19
-5
+14
Какая нафиг Спартакиада после пневмонии? И даже не факт, что "после", за неделю такие вещи не проходят.
Выздоравления!
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Пете здоровья,лечись и помни о Костомарове
+13
0
+13
Петя,надо хорошо полечиться,не рискуй
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А чего никто к врачам сборной не взывает?
Вот как раз это их работа.
Нельзя допускать в таком состоянии к соревнованиям.
Да еще и других заразить может.
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+11
Пусть лучше лечится Петр,
Выступить успеет ещё!
+10
0
+10
Петр, пожалуйста, лучше лечись! Мы подождем до КПК или до следующего сезона! Ты ещё завоюешь "золото". Но никакое "золото" не стоит такого риска здоровьем!
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Что за((((
С одной стороны хочется, чтобы Петя выступил, а с другой нужны ли сейчас эти жертвы и не усугубит ли по здоровью?
+11
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Ответ Juliajulia
Очень жду выступлений Петра, но, пожалуйста, не нужно так рисковать!!! 🙏🙏🙏 Пусть спокойно восстанавливается... Надеюсь, Петр, его семья и тренеры примут мудрое и обдуманное решение
С двухсторонней пневмонией он хочет выступать? Да он наверное в бреду находится! Ему ни один врач разрешения не даст на это. А если сам заявится, то не пускать и назад с сопровождающими отправить под надзор медперсонала.
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Выздоравливай, Петя! А Спартакиада подождет, тем более титул победителя финала Гран-при России у тебя уже есть
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Петру скорейшего выздоровления! И... лучше не рисковать. Хотя понимаю, как обидно: Петя очень хотел приехать на Спартакиаду.
Поддерживаем и ждем на других стартах, здорового и харизматичного! ))
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Петя, здоровья!!!
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
С допингом у нас только Валиева. А Щербакову на том ЧР проверяли, как и на всех остальных ГС, и ничего не нашли. А вот за такие набросы Валиевой уже прилетел бумеранг в виде максимальной дисквалификации
+11
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+8
Здоровья Пете, это самое главное.
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0
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Петру надо себя поберечь.Конечно хочется соревноваться , сезон проходит.Но двухсторонняя пневмония не шуточное дело.Выздоровления полного и крепчайшего здоровья.
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Зачем после пневмонии и ковида рваться выступать? Я надеюсь, рядом с Петей окажутся мудрые взрослые, которые отговорят его от этой затеи. Сама три раза умудрилась ковидом переболеть. И вот третий раз казался самым лëгким, а последствий было очень много именно после него. И все они были очень странные и неприятные. Поэтому непонятно, как организм Пети отреагирует на соревновательный прокат.
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с пневмонией не надо - с пневмонией шутки плохи, долечиться, пролечиться по-настоящему, и только потом выходить
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Петя на последних стартах два раза за двести набирал и вообще был хорош. Очень большая потеря и опять этот ковид. Главное , чтобы без особо тяжелых последствий.
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Ответ gift...!
А чего никто к врачам сборной не взывает? Вот как раз это их работа. Нельзя допускать в таком состоянии к соревнованиям. Да еще и других заразить может.
С ковидом точно не надо, а то вся сборная сляжет, был уже опыт. А болеющие до пандемии годами выступали.
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Турнир много потеряет без Петра, у него самые крутые программы в этом сезоне, но здоровье важнее. Скорейшего и полного восстановления Петру. Пусть примут разумное решение
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После пневмонии, скорее всего, с дыханием будут проблемы, да и общая слабость тоже.
У меня был ковид без каких-либо осложнений, и то потом месяца полтора было тяжеловато дышать. Когда просто идешь, нормально, а стоит чуть ускориться, например, перебежать через дорогу, и дыхалки не хватает.
А у фигуристов всё-таки нагрузки серьезные. Не везет Пете - то травмы, теперь вот болезнь.
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