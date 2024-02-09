Петр Гуменник заболел пневмонией и может пропустить Спартакиаду
Фигурист Петр Гуменник может пропустить Спартакиаду из-за болезни.
Об этом сообщила тренер Вероника Дайнеко. Соревнования по фигурному катанию пройдут 16-18 февраля в Магнитогорске.
«У Гуменника двухсторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждет отрицательный тест», – сказала Дайнеко.
В нынешнем сезоне Гумменик занял третье место на чемпионате России.
Выздоравления!
Вот как раз это их работа.
Нельзя допускать в таком состоянии к соревнованиям.
Да еще и других заразить может.
Выступить успеет ещё!
С одной стороны хочется, чтобы Петя выступил, а с другой нужны ли сейчас эти жертвы и не усугубит ли по здоровью?
Поддерживаем и ждем на других стартах, здорового и харизматичного! ))
У меня был ковид без каких-либо осложнений, и то потом месяца полтора было тяжеловато дышать. Когда просто идешь, нормально, а стоит чуть ускориться, например, перебежать через дорогу, и дыхалки не хватает.
А у фигуристов всё-таки нагрузки серьезные. Не везет Пете - то травмы, теперь вот болезнь.