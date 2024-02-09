«Здесь я, а не Месси». Роналду – болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Роналду отреагировал на то, что болельщики «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси.

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе проиграл «Аль-Хилалю» Малкома (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.

Болельщики «Аль-Хилаля» весь матч скандировали имя Лионеля Месси при каждом касании мяча португальцем. 

39-летний форвард эмоционально реагировал на поведение фанатов.

Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси». 

Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жалко Рона, Месси ему 24/7 не даёт покоя... Как будто у него фобия на Месси:)

Возраст: 39
Фобия: Месси
Амплуа: ВВ (вечно второй)
Фрукт: клубника
Девиз: я, я и я
+23
-12
+11
Бедный Клубника))) 😂😂😂
+20
-11
+9
во его рвет ахахаххаха)
+8
-1
+7
И что ты там, но они то знают кто из вас лучший.
+14
-8
+6
Месси против Аль Хилляль:
1 гол + 1 ассист
Роналду против Аль Хиляль:
0 голов + 0 асситов
И это в 39 лет !
+11
-6
+5
Ответ Игорь Климов
Какой же этот Кринж7 обидчивый, ну, и зачем ему было так потешно себя вести, после того как его весь матч троллили болельщики именем Месси)
Месси порол его на протяжении 20 лет, вот и фляга окончательно свистанула:)
+6
-2
+4
Скажите ему, что Месси везде. Весь футбол в тени Месси.
+4
0
+4
Инстасамка😁🤣
+4
-1
+3
Конечно психологически криштианус давно надломлен и Чемпионство Мира Месси лишь усилило прогресс клинического случая:)

Очные противостояние больше побед, голов и голевых у Месси.
Чемпион Мира - Месси
Вероломные унижение 5-0, 4-0 и т.д. у Месси.
Месси величайший игрок в истории, кринж свалка истории:))
+8
-5
+3
Голубчик как всегда комплексует. Ну сколько можно, 39 лет мальчишке. Или девчонке )
+3
0
+3
Какой же этот Кринж7 обидчивый, ну, и зачем ему было так потешно себя вести, после того как его весь матч троллили болельщики именем Месси)
+4
-3
+1
Ответ Greatest Of All Time
И что ты там, но они то знают кто из вас лучший.
Величайшие игроки в истории футбола:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
+9
-8
+1
Тень Месси покое недает даже в С.аравий .
+1
0
+1
Португальская истеричка
+1
0
+1
Вот это он с катушек слетел. Было бы из-за чего? Всего лишь поражение в товарищеском матче. Это ведь не финал ЧМ.
+2
-1
+1
На фоне поражения «Аль-Насра». Многие не заметили шикарный дриблинг Роналду.

https://twitter.com/FCB_ACEE/status/1755658482215514613/video/1
+1
0
+1
Все мы виноваты в этом +++++++, мы все! Давайте просто проводим легенд на заслуженный отдых и.... Начнём то же самое в отношении новых героев, кто там на подходе у нас))
+1
0
+1
"Месси", " Месси", "Месси", "Месси" - скандировали трибуны во время всего матча, а этот Кринж7 опять начал истерить, и за это получил ЖК, впрочем, ничего нового) Ха-ха-ха)
+7
-6
+1
здесь я неудачник, а не чемпион мира Месси
так будет вернее
+2
-2
0
По-человечески жалко человека. Добился (почти) всего, чего возможно (будем честны, Португалия чемпионом мира даже при нём могла бы стать только во сне), но так до конца жизни и будет в сомнениях, что первым не стал, потому что чего-то не сделал, не доделал. Хотя его профессионализм это, наверное, эталон
+1
-1
0
Ответ Mger_
На фоне поражения «Аль-Насра». Многие не заметили шикарный дриблинг Роналду. https://twitter.com/FCB_ACEE/status/1755658482215514613/video/1
Этот Кринж7 теперь в своих ногах путается, а про дриблинг он уже много лет назад забыл.
0
0
0
Ответ rigobersong
Месси порол его на протяжении 20 лет, вот и фляга окончательно свистанула:)
Factos! 🇦🇷
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий