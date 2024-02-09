«Здесь я, а не Месси». Роналду – болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром»

Роналду отреагировал на то, что болельщики «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси.

«Аль-Наср» с в составе проиграл «Аль-Хилалю» Малкома (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.

Болельщики « » весь матч скандировали имя при каждом касании мяча португальцем.

39-летний форвард эмоционально реагировал на поведение фанатов.

Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче