«Здесь я, а не Месси». Роналду – болельщикам «Аль-Хилаля», скандировавшим имя Лео на матче с «Аль-Насром»
Роналду отреагировал на то, что болельщики «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси.
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе проиграл «Аль-Хилалю» Малкома (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.
Болельщики «Аль-Хилаля» весь матч скандировали имя Лионеля Месси при каждом касании мяча португальцем.
39-летний форвард эмоционально реагировал на поведение фанатов.
Он прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».
Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче
Возраст: 39
Фобия: Месси
Амплуа: ВВ (вечно второй)
Фрукт: клубника
Девиз: я, я и я
1 гол + 1 ассист
Роналду против Аль Хиляль:
0 голов + 0 асситов
И это в 39 лет !
Очные противостояние больше побед, голов и голевых у Месси.
Чемпион Мира - Месси
Вероломные унижение 5-0, 4-0 и т.д. у Месси.
Месси величайший игрок в истории, кринж свалка истории:))
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
https://twitter.com/FCB_ACEE/status/1755658482215514613/video/1
так будет вернее