Экс-генсек IBU Реш рассказала, что Тихонов пытался подарить ей украшения во время допингового скандала в 2009-м

Бывший генсекретарь IBU Реш рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) , которого обвиняют в коррупции.

дала показания в суде и рассказала, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион пытался подарить ей шкатулку с украшениями.

По словам Реш, это произошло в 2009 году во время допингового скандала, связанного с отстранением россиян Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко за эритропоэтин. На тот момент Тихонов был вице-президентом IBU.

«Это была невероятно неудобная ситуация, и после этого он был очень возмущен. Я помню это, потому что мне было страшно.

Поэтому я позвонила нашему президенту (Бессебергу) и спросила, можем ли мы завести в офисе большую собаку», – сказала экс-генсек .

У Реш сложилось впечатление, что Бессеберг и Тихонов знали друг друга настолько хорошо, что дело «ушло в песок».

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