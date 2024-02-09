Экс-генсек IBU Реш рассказала, что Тихонов пытался подарить ей украшения во время допингового скандала в 2009-м
Бывший генсекретарь IBU Реш рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.
В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом, которого обвиняют в коррупции.
Николь Реш дала показания в суде и рассказала, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пытался подарить ей шкатулку с украшениями.
По словам Реш, это произошло в 2009 году во время допингового скандала, связанного с отстранением россиян Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко за эритропоэтин. На тот момент Тихонов был вице-президентом IBU.
«Это была невероятно неудобная ситуация, и после этого он был очень возмущен. Я помню это, потому что мне было страшно.
Поэтому я позвонила нашему президенту (Бессебергу) и спросила, можем ли мы завести в офисе большую собаку», – сказала экс-генсек IBU.
У Реш сложилось впечатление, что Бессеберг и Тихонов знали друг друга настолько хорошо, что дело «ушло в песок».
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Бриллиантовую брошь:
- Что же ты, ядрёна вошь
Русских взяток не берёшь?!
А она ему в ответ:
- В украшеньях счастья нет!
Подари мне сенбернара
И зелёный лисапед...
А вообще сейчас подумала, как же удобно давать взятки драгоценностями! Налоговой ничего доказывать не надо - фамильные драгоценности бабушки и все тут))
Услышав эту новость из гостиницы резко сбежал (и до конца сезона) в аэропорт Николай Круглов и сняли с этапов на месяц Светлану Слепцову.
Но в принципе, по нашим меркам, это допинга и не было )
Типо: " Вы знаете кто сегодня был у меня в офисе? Примите меры. Ну или хотя бы ротвейлера мне подарите, чтобы он ему яйца откусил в следующий раз".
А Юрьева повторно уже в 2013 году на том же рЭПО с Ириной Старых и взятым тестом у Александра Логинова.
Смешно, что болельщики с rusbiathlon даже за неё открытое коллективное письмо писали Мутко о том, что несправедливо обижена блатом других ))
У Реш сложилось впечатление, что Бессеберг и Тихонов знали друг друга настолько хорошо, что дело «ушло в песок».
Борзыми щенками, Аркаимец, россия задабривала своего благодетеля бессеберга.