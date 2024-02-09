Экс-генсек IBU Реш рассказала, что Тихонов пытался подарить ей украшения во время допингового скандала в 2009-м

Теги Александр Тихонов сборная России допинг IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Биатлон

Бывший генсекретарь IBU Реш рассказала о попытке подкупа со стороны Тихонова.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом, которого обвиняют в коррупции.

Николь Реш дала показания в суде и рассказала, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пытался подарить ей шкатулку с украшениями.

По словам Реш, это произошло в 2009 году во время допингового скандала, связанного с отстранением россиян Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко за эритропоэтин. На тот момент Тихонов был вице-президентом IBU.

«Это была невероятно неудобная ситуация, и после этого он был очень возмущен. Я помню это, потому что мне было страшно.

Поэтому я позвонила нашему президенту (Бессебергу) и спросила, можем ли мы завести в офисе большую собаку», – сказала экс-генсек IBU.

У Реш сложилось впечатление, что Бессеберг и Тихонов знали друг друга настолько хорошо, что дело «ушло в песок».

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41 комментарий
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Подарил Иваныч Рёш
Бриллиантовую брошь:
- Что же ты, ядрёна вошь
Русских взяток не берёшь?!
А она ему в ответ:
- В украшеньях счастья нет!
Подари мне сенбернара
И зелёный лисапед...
+42
0
+42
Тихонов известная криминальная личность...
+37
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+33
Так, а собаку-то зачем заводить?) Все равно от Тихонова не спасла бы))
+22
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+21
Дартаньянщина какая-то. Шкатулки подвески и никакого харазмента. Мужики уже не те…
+15
-2
+13
Ответ fewral
Если так и было, то сколько же там тогда у нас было допинга!? А допингисты норвежцы...)
Ну так Бес норвежец. Своих за спасибо покрывал
+12
-3
+9
Хех, выясняются интересные подробности..
А вообще сейчас подумала, как же удобно давать взятки драгоценностями! Налоговой ничего доказывать не надо - фамильные драгоценности бабушки и все тут))
+9
-1
+8
Ответ fewral
Если так и было, то сколько же там тогда у нас было допинга!? А допингисты норвежцы...)
Одномоментно поймали на суперпрогрессивном "китайском" рЭПО Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву и Дмитрия Ярошенко.
Услышав эту новость из гостиницы резко сбежал (и до конца сезона) в аэропорт Николай Круглов и сняли с этапов на месяц Светлану Слепцову.

Но в принципе, по нашим меркам, это допинга и не было )
+7
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+7
Ответ Антон Киселёв
Если было "настолько страшно", что аж требовалась охрана, то наверное, ну так, в порядке бреда, можно было обратиться в полицию. Кстати, ходит слушок, что расследованиями коррупционных преступлений они тоже иногда занимаются
Есть мнение, что она не на 100% серьезно говорила о собаке. Скорее просто эмоционально сообщила Бессенбергу о случившимся.

Типо: " Вы знаете кто сегодня был у меня в офисе? Примите меры. Ну или хотя бы ротвейлера мне подарите, чтобы он ему яйца откусил в следующий раз".
+7
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+7
так настойчиво дарил, прям угрожал взять...
+6
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+6
И не приставал даже? Не верю!
+5
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А Тихонов, оказывается, шалунишка еще тот.
+4
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Да это он просто показывал, жене же покупал...или не жене.)
+3
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+3
Ответ Виктор Войнов
может он к ней яйца подкатывал. так сказать: хотел делать любовь ))
в шкатулке было изделие от Фаберже?
+2
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+2
Ответ Aryna Lapko
Так, а собаку-то зачем заводить?) Все равно от Тихонова не спасла бы))
Шарик, я как и ты был на цепи...
+2
0
+2
Ответ Настя 999
Хех, выясняются интересные подробности.. А вообще сейчас подумала, как же удобно давать взятки драгоценностями! Налоговой ничего доказывать не надо - фамильные драгоценности бабушки и все тут))
«Непокупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина»
+2
0
+2
Если было "настолько страшно", что аж требовалась охрана, то наверное, ну так, в порядке бреда, можно было обратиться в полицию. Кстати, ходит слушок, что расследованиями коррупционных преступлений они тоже иногда занимаются
+5
-3
+2
может он к ней яйца подкатывал. так сказать: хотел делать любовь ))
+2
-1
+1
Ответ fewral
Юрьева вроде ещё и второй раз попалась.)
Здесь Ахатова во второй раз попалась, в первый раз отмазали виной доктора.
А Юрьева повторно уже в 2013 году на том же рЭПО с Ириной Старых и взятым тестом у Александра Логинова.

Смешно, что болельщики с rusbiathlon даже за неё открытое коллективное письмо писали Мутко о том, что несправедливо обижена блатом других ))
+1
0
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никто не понимает широкую русскую душу...мы всех любим и хотим крепко обнять...
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Так шкатулочка то резная с драгоценными украшениями куда делась , кому досталась у кого осталась ??
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А что ж сразу не рассказала?))) Не оправдываю Тихонова(известная личность) но и те тоже не ангелочки
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Началось, блин.
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Подкатывал
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Ответ Renki
Подарил Иваныч Рёш Бриллиантовую брошь: - Что же ты, ядрёна вошь Русских взяток не берёшь?! А она ему в ответ: - В украшеньях счастья нет! Подари мне сенбернара И зелёный лисапед...
Браво! 👏
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и спросила, можем ли мы завести в офисе большую собаку»,
У Реш сложилось впечатление, что Бессеберг и Тихонов знали друг друга настолько хорошо, что дело «ушло в песок».

Борзыми щенками, Аркаимец, россия задабривала своего благодетеля бессеберга.
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Харви Тихонштейн вышел на охоту
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Ответ genaanisimov30.01
Все эти "прости господи" теперь могут что угодно трепать про нас, им же не ответишь. Только языком трепать - не мешки ворочать. Зато теперь астматики на коне.
Про "вас"? А ты кто, Тихонов что-ли? 😅
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Надо было завести лучше Полиграфа Полиграфовича Шарикова! Абырвалг!:)))
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Ответ Ярик01
Здесь Ахатова во второй раз попалась, в первый раз отмазали виной доктора. А Юрьева повторно уже в 2013 году на том же рЭПО с Ириной Старых и взятым тестом у Александра Логинова. Смешно, что болельщики с rusbiathlon даже за неё открытое коллективное письмо писали Мутко о том, что несправедливо обижена блатом других ))
Да, я про потом. Она же пожизненно дискв.в отличии от Альбины. И Юрьева уж не была обижена. Хотя, болельщикам виднее.)
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Ответ Ярик01
Одномоментно поймали на суперпрогрессивном "китайском" рЭПО Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву и Дмитрия Ярошенко. Услышав эту новость из гостиницы резко сбежал (и до конца сезона) в аэропорт Николай Круглов и сняли с этапов на месяц Светлану Слепцову. Но в принципе, по нашим меркам, это допинга и не было )
И кроме них сколько ещё не попалось)
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