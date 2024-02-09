Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения, и выкинул его

Криштиану Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты.

Случилось это после вчерашнего поражения « » от «Аль-Хилаля» (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.

уходил в подтрибунку, когда в его направлении с трибуны бросили два шарфа « ».

Криштиану поднял один, засунул его себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф на пол.