Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения, и выкинул его
Криштиану Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты.
Случилось это после вчерашнего поражения «Аль-Насра» от «Аль-Хилаля» (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.
Роналду уходил в подтрибунку, когда в его направлении с трибуны бросили два шарфа «Аль-Хилаля».
Криштиану поднял один, засунул его себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф на пол.
Не фанат месси, но Рон как человек себя закопал сам.
Ведь это очень некрасивый поступок, наряду с выброшенной капитанской повязкой своей сборной.
Возраст 40 лет
Тело 27 летнего
мозг 7 летнего
Вытер причинное место шарфом Аль Хиляля и это в 40 лет, в мусульманской стране, которая его приютила после краха в МЮ и на ЧМ, платит ему 200 лямов в год.
Весь матч истерил, жестикулировал и огрызался на фанатов Аль Хиляля, которые кричали Месси.
Такая реакция говорит о комплексах рончика к Лео, а ЧМ 2022 его конечно морально добил.
Просто надо принять что есть более великие и успешные, а ты не самый последний в эту эпоху)
Быть вторым после Лео это вообще то почетно.
Вот когда рончик примет этот факт, тогда и истеники снизойдут на нет.
Или у арабов принято к своей розе как к тряпке относиться?
https://x.com/M10GOAT/status/1755683831263244352
Странные люди.
Если сильно обидется - может и обувь вытереть об форму Реала.