Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения, и выкинул его

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты.

Случилось это после вчерашнего поражения «Аль-Насра» от «Аль-Хилаля» (0:2) в матче за Riyadh Season Cup.

Роналду уходил в подтрибунку, когда в его направлении с трибуны бросили два шарфа «Аль-Хилаля».

Криштиану поднял один, засунул его себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф на пол.

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111 комментариев
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в этом матче он просто обос***ся,вот и вытерся
+96
-16
+80
Передаю привет всем тем кто жалел об его уходе из МЮ не так давно)
Не фанат месси, но Рон как человек себя закопал сам.
+92
-26
+66
Даже интересно как фанаты КриРо будут оправдывать такое поведение своего любимца.

Ведь это очень некрасивый поступок, наряду с выброшенной капитанской повязкой своей сборной.
+55
-15
+40
ромка со спортса уже летит ✈за шарфом)
+22
-1
+21
С исламистами такие штуки могут плохо закончится. Да в общем то в былые годы даже в Англии за такое можно было выхватить легко.
+13
-1
+12
И это в 39 лет!
+16
-6
+10
Роналду:
Возраст 40 лет
Тело 27 летнего
мозг 7 летнего
+12
-2
+10
Как же фанаты Криша всех минусуют. Вам действительно нравится его поведение? Вопрос риторический
+17
-8
+9
1000 плетей!!!
+14
-6
+8
Ответ PIT-BUL
Передаю привет всем тем кто жалел об его уходе из МЮ не так давно) Не фанат месси, но Рон как человек себя закопал сам.
От этого позора ему до конца дней не отмыться (вернее не оттереться)
+16
-8
+8
Ответ Jeicob Harlon
в этом матче он просто обос***ся,вот и вытерся
Жаль шорты забыл снять
+9
-2
+7
Ответ Кирилл
Даже интересно как фанаты КриРо будут оправдывать такое поведение своего любимца. Ведь это очень некрасивый поступок, наряду с выброшенной капитанской повязкой своей сборной.
Это другое. Вы фсё врёти
+16
-9
+7
Ответ Marina_Greta
1000 чертей!
Это фанаты Криштика на спортсе
+7
0
+7
Ответ Кирилл
Даже интересно как фанаты КриРо будут оправдывать такое поведение своего любимца. Ведь это очень некрасивый поступок, наряду с выброшенной капитанской повязкой своей сборной.
Этому нет оправдания. Казалось, что дно пробито, но Криштиану решил постучать снизу. Если бы не Мендеш, то мы бы ещё раньше узнали о неадекватности Роналду
+13
-7
+6
Ругался с фанатами и кричал - я здесь а не Месси.

Вытер причинное место шарфом Аль Хиляля и это в 40 лет, в мусульманской стране, которая его приютила после краха в МЮ и на ЧМ, платит ему 200 лямов в год.

Весь матч истерил, жестикулировал и огрызался на фанатов Аль Хиляля, которые кричали Месси.

Такая реакция говорит о комплексах рончика к Лео, а ЧМ 2022 его конечно морально добил.
Просто надо принять что есть более великие и успешные, а ты не самый последний в эту эпоху)
Быть вторым после Лео это вообще то почетно.
Вот когда рончик примет этот факт, тогда и истеники снизойдут на нет.
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Кришу завязывать пора с футболом. У него уже фляга свистит.
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Подождите, а зачем фанат вообще свою розу бросил в ноги игрока противоположной команды?
Или у арабов принято к своей розе как к тряпке относиться?
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Так они его обижали весь матч! Кричали самое ужасное для него слово))
https://x.com/M10GOAT/status/1755683831263244352
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Ответ PIT-BUL
Передаю привет всем тем кто жалел об его уходе из МЮ не так давно) Не фанат месси, но Рон как человек себя закопал сам.
Было бы хорошо если бы он стал как Ибра в Милане, играл бы на пользу команде , а Роналду думал только о своих рекордах. Когда ему было 37 его заменил Рангник и он не пошел на скамейку запасных, а обиженный сел на лестницу. Жалеть тут не о чем.
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А вообще-то футболисты странный народ. Один шарф в шорты суёт, другой золотую перчатку на конец натягивает.
Странные люди.
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Зачем он это сделал? Он что, поехавший? Крайне не красивое, аморальное и неадекватное поведение.
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Он нечто подобное делает с капитанской повязкой собственной сборной, когда проигрывает, а тут какой-то шарфик Аль-Хилаля.
Если сильно обидется - может и обувь вытереть об форму Реала.
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Ответ Кирилл
Даже интересно как фанаты КриРо будут оправдывать такое поведение своего любимца. Ведь это очень некрасивый поступок, наряду с выброшенной капитанской повязкой своей сборной.
Они готовы оправдывать его любое поведение
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Оправдать можно только в 1 случае, если он публично признается что обасрался и вытерся.
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Ответ Hong Kil
У Роналду нет такого постпродакшна, как у Месси. Степень восхваления Месси запредельная у мейнстримовых СМИ, у Роналду же только своя страничка в инстаграмм. Все сам, своими силами, за что и уважаем. А Месси, это Тейлор Свифт от футбола.
У человека больше 500 миллионов аудитория, на спортс до сих пор думают, что он сам посты пишет, сам инстаграм свой ведёт и у него нет команды из тысячи людей)
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Ответ Marina_Greta
Поступок конечно для такой личности, как Роналду, далеко не приятный, все таки он большой профессионал и должен подавать пример молодым, как себя вести, пусть даже тебя провоцируют, скандируют имя Месси, ты черт побери Роналду! Тебя любят миллионы, покажи всем свой профессионализм и гордость!
Кстати, залетный Дани Алвес в подобной ситуации как раз умно поступил, съев банан, достойно ответив на расистскую провокацию.
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хорошо унижают ботекса!))
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даже не понимаю как такая личность рональда может быть примером для подрастающего поколения. мир сошёл с ума.
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Ответ Инна Банюк
а зачем ты себя так называешь?
37 лет, а мозг как у канарейки.
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Типа трахнул Хиляля. И это в 307 лет
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