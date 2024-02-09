Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на Спартакиаде, Гуменника нет в списке

Стал известен состав участников Спартакиады-2024 в фигурном катании.

В списке, опубликованном на сайте Первого канала, отсутствуют бронзовый призер чемпионата России Петр Гуменник.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Вероника Яметова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина, София Захарова.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Роман Савосин, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев.