Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на Спартакиаде, Гуменника нет в списке

Теги танцы на льду Спартакиада пары мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Софья Шевченко Александр Вахнов Анастасия Мишина Роман Савосин Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Девид Нарижный Ксения Синицына Матвей Ветлугин Софья Тютюнина Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Даниил Самсонов Алексей Брюханов Глеб Лутфуллин Анна Фролова Ирина Хавронина Юлия Артемьева Владислав Дикиджи Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Дарья Садкова Елизавета Куликова Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Тимур Бабаев-Смирнов Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Мария Агаева Матвей Грачев Людмила Фурсова Варвара Жданова Андрей Ежлов Дарья Савкина Фигурное катание

Стал известен состав участников Спартакиады-2024 в фигурном катании.

В списке, опубликованном на сайте Первого канала, отсутствуют бронзовый призер чемпионата России Петр Гуменник.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Вероника Яметова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина, София Захарова.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Роман Савосин, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев.

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36 комментариев
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Я только ради Пети Спартакиаду и ждала...💔
+20
-5
+15
Ответ gala_gala
А Самарин откуда взялся?
да пусть катает,вам жалко?)
+12
0
+12
Ответ gala_gala
А Самарин откуда взялся?
Отобрался через этапы кубка России
+10
0
+10
Почему не заявят следующего запасного?
+8
0
+8
Ответ ann-ermolova
Я только ради Пети Спартакиаду и ждала...💔
И я ради Пети и Косторной…
+9
-2
+7
Ответ RusVector
Тутберидзе надеюсь увидим! #работаемдальше
Только ее и ждем))
+6
0
+6
Пете здоровья!
+6
0
+6
Ответ Аленка_76
Пневмония(
здоровья ..!
+5
0
+5
Ответ missis-Zima
что с Петей?(
Пневмония(
+5
0
+5
А почему у мужчин 11 человек всего? Может 1 канал ошибся?
+5
0
+5
Ответ Mion
Петя же вот только что откатал Питер… неужели заболел? :( при такой нагрузке как у него и немудрено…
лишь бы не травма(
+5
0
+5
Ответ gala_gala
А Самарин откуда взялся?
Самарин отобрался, он был призером на Этапах, если вы забыли про это.
+4
0
+4
Ответ RusVector
Тутберидзе надеюсь увидим! #работаемдальше
Валиева и Эгадзе не заявлены
+5
-1
+4
Ответ Док Аксель
Если пары КК нет, то Алёна объяснила травмой плеча и ей предстоит операция. То по Пете пока неясно, ошибка и пропуск его фамилии в составе или по какой-то причине он пропустит Спартакиаду, к сожалению.
Говорят двухсторонняя пневмония (
+4
0
+4
Косторная пишет про травму плеча ,тоже не будет выступать .
+4
0
+4
Петя же вот только что откатал Питер… неужели заболел? :( при такой нагрузке как у него и немудрено…
+5
-2
+3
Ответ Vladimir Arutin
Косторная пишет про травму плеча ,тоже не будет выступать .
как жалко...
+3
0
+3
Ээээх, ни Камилы, ни Пети... Хоть Семененко с Аделией остались...
+3
0
+3
Ответ Jessi
Почему не заявят следующего запасного?
Может и заявят, следующий в списке Семён Соловьёв.
+2
0
+2
пары и мужчин интересно смотреть,а вот женское -все, смотреть нет желания почему-то.
+4
-2
+2
Если пары КК нет, то Алёна объяснила травмой плеча и ей предстоит операция. То по Пете пока неясно, ошибка и пропуск его фамилии в составе или по какой-то причине он пропустит Спартакиаду, к сожалению.
+3
-1
+2
Раз не заменили значит еще ждут, сможет или нет выступить
+1
0
+1
Тутберидзе надеюсь увидим! #работаемдальше
+7
-6
+1
Ответ Mion
Петя же вот только что откатал Питер… неужели заболел? :( при такой нагрузке как у него и немудрено…
Пишут, что двусторонняя пневмония (
+1
0
+1
что с Петей?(
+3
-2
+1
Ответ ribikorto
А почему у мужчин 11 человек всего? Может 1 канал ошибся?
Скорее всего. Если бы Петя снялся, его бы, наверное, заменили. А так, просто выпала фамилия из списка. Будем ждать корректировок.
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Ответ ИннаВБ
Говорят двухсторонняя пневмония (
Жаль, что Петя так простудился и заболел. Здоровья ему и успешного лечения.
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Блин, как же без Пети то...
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Посмотрю как справятся Влад и Соня, буду болеть за их аксели.
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Капец, Гуменник( здоровья Пете
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