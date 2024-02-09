Морозов единогласно переизбран президентом КХЛ. Он возглавляет лигу с 2020 года

Алексей Морозов переизбран президентом КХЛ.

«В пятницу, 9 февраля, завершилось заочное заседание совета директоров, на котором был рассмотрен ряд корпоративных вопросов, в частности об избрании президента ООО «КХЛ».

По итогам голосования членов совета директоров единогласно переизбран на посту президента КХЛ», – говорится в заявлении лиги.

Морозов занял пост президента в феврале 2020 года, сменив Дмитрия Чернышенко на этой должности.