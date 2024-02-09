Морозов единогласно переизбран президентом КХЛ. Он возглавляет лигу с 2020 года

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Алексей Морозов переизбран президентом КХЛ.

«В пятницу, 9 февраля, завершилось заочное заседание совета директоров, на котором был рассмотрен ряд корпоративных вопросов, в частности об избрании президента ООО «КХЛ».

По итогам голосования членов совета директоров Алексей Морозов единогласно переизбран на посту президента КХЛ», – говорится в заявлении лиги.

Морозов занял пост президента КХЛ в феврале 2020 года, сменив Дмитрия Чернышенко на этой должности.

20 комментариев
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В этой стране кто нибудь вообще не переизбирается? Риторический вопрос.
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И кандидатов других, я так понимаю, не было. Все как обычно
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Ответ Nikita Nikitin
Как там родные КС, Алексей? Когда ждать команду мастеров?
Родные для него АкБрасы и Ротенберг с Третьяком
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Кто бы сомневался, такая тряпка ротенбергу нужна
+4
0
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Кейс с Федотовым и ЦСКА закрепил его позицию на посту
+4
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+3
Срок полномочий всего 4 года??? Как-то странно в современной стране...
В КХЛ ещё действуют старые заводские настройки! 😂😂
Нужно переписать устав КХЛ!!! 😉😉
+5
-2
+3
Ответ music35930
По моему он в нужное время и в нудном месте. Посмотрим может когда кто-то «Сво» закончит и лига сможет через несколько лет развиваться. Пока Алексей молодец.
В чем молодец?
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Нео, ты избранный.
Морозов, ты переизбранный.
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Великолепный хоккеист давно превратился в пешку власть имущих.
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Надеждина не допустили. Только в ВХЛ-Б
+2
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Как там родные КС, Алексей? Когда ждать команду мастеров?
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Ответ music35930
Лига банкротировала после февраля 2022? - Нет. Лига потеряла своих звезд? -Нет. Вот и молодец.
Угараешь? после февраля 2022 лига потеряла всех своих звёзд! Морозов тряпка.
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Ответ Серый
Алексей Алексеевич, конечно, пляшет под дудку сильных России сей. Однако он как никто другой хоккейный человек. Если бы ему дали свободу действий, сделал бы из лиги конфетку. Но йозе марины такого не допустят.
Да да, он вам так и сказал....
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