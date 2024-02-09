Морозов единогласно переизбран президентом КХЛ. Он возглавляет лигу с 2020 года
Алексей Морозов переизбран президентом КХЛ.
«В пятницу, 9 февраля, завершилось заочное заседание совета директоров, на котором был рассмотрен ряд корпоративных вопросов, в частности об избрании президента ООО «КХЛ».
По итогам голосования членов совета директоров Алексей Морозов единогласно переизбран на посту президента КХЛ», – говорится в заявлении лиги.
Морозов занял пост президента КХЛ в феврале 2020 года, сменив Дмитрия Чернышенко на этой должности.
В КХЛ ещё действуют старые заводские настройки! 😂😂
Нужно переписать устав КХЛ!!! 😉😉
Морозов, ты переизбранный.