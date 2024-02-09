Форвард «Барсы» Роке об удалении: «Вторая желтая была несправедливой. Судья сказал мне: «Здесь не так, как в Бразилии»

Форвард «Барселоны» Витор Роке назвал свое удаление несправедливым.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча с « » (3:1) после второй желтой карточки – главный судья посчитал, что сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника . Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

– Апелляционный комитет отклонил апелляцию «Барсы», вы не сможете играть против «Гранады». Что думаете?

– Я считаю, что желтая карточка была несправедливой, по крайней мере, вторая. И теперь мне придется отбывать наказание.

Таково было решение судей, « » всячески пыталась обжаловать его, но мне ничего не остается, как отбыть наказание и готовиться к следующей игре.

– На поле вы выглядели очень удивленным, когда судья удалил вас. В тот момент вы что-то поняли?

– Сперва я не понял. Защитник шел на меня ногой вперед, и когда я увидел его, я попытался повернуть ногу, чтобы не удариться об него и не получить травму. Но игрок начал кричать, и судья показал мне желтую карточку.

– Судья вам что-то объяснил?

– Он сказал мне: «Здесь не так, как в Бразилии». Он сказал, что Ла Лига не похожа на Бразилию. Я просто с уважением отнесся к его решению и покинул поле.

– Видя это решение и то, что апелляция не помогла, понимаете ли вы слова президента , который сказал, что Ла Лига фальсифицирована, и тренера , который считает, что «Барса» расплачивается за «дело Негрейры»?

– Я немного понимаю это. Мне было грустно из-за его решения оставить в силе мою вторую желтую, но теперь мне нужно отбыть наказание и максимально подготовиться, чтобы выложиться на 100% в следующих играх, – сказал 18-летний бразилец Роке.

Изображение: кадр из трансляции