Форвард «Барсы» Роке об удалении: «Вторая желтая была несправедливой. Судья сказал мне: «Здесь не так, как в Бразилии»

Теги Барселона Хави Ла Лига дисквалификации судьи Жоан Лапорта Алавес Хуан Мартинес Мунуэра Рафа Марин Витор Роке Футбол

Форвард «Барселоны» Витор Роке назвал свое удаление несправедливым.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

– Апелляционный комитет отклонил апелляцию «Барсы», вы не сможете играть против «Гранады». Что думаете?

– Я считаю, что желтая карточка была несправедливой, по крайней мере, вторая. И теперь мне придется отбывать наказание.

Таково было решение судей, «Барселона» всячески пыталась обжаловать его, но мне ничего не остается, как отбыть наказание и готовиться к следующей игре.

– На поле вы выглядели очень удивленным, когда судья удалил вас. В тот момент вы что-то поняли?

– Сперва я не понял. Защитник шел на меня ногой вперед, и когда я увидел его, я попытался повернуть ногу, чтобы не удариться об него и не получить травму. Но игрок начал кричать, и судья показал мне желтую карточку.

– Судья вам что-то объяснил?

– Он сказал мне: «Здесь не так, как в Бразилии». Он сказал, что Ла Лига не похожа на Бразилию. Я просто с уважением отнесся к его решению и покинул поле.

– Видя это решение и то, что апелляция не помогла, понимаете ли вы слова президента Лапорты, который сказал, что Ла Лига фальсифицирована, и тренера Хави, который считает, что «Барса» расплачивается за «дело Негрейры»?

– Я немного понимаю это. Мне было грустно из-за его решения оставить в силе мою вторую желтую, но теперь мне нужно отбыть наказание и максимально подготовиться, чтобы выложиться на 100% в следующих играх, – сказал 18-летний бразилец Роке.

Изображение: кадр из трансляции

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32 комментария
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Соперник прыгает в игрока прямой ногой. Игрок уворачивается, чтобы избежать травмы, а его за это удаляют. Да, это не Бразилия. Это лига Переса.
+72
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Это Испания, тут клоуны со свистками норма
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Ответ Растиньяк
Комментарий скрыт
Тебе там норм вообще? Советую завязывать
+18
-4
+14
Ответ Артур Имаев
Правила адекватного судейства одни для всех!
Судя по практике нет , к сожалению
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В Испании свои правила))
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здесь не Бразилия, здесь испанский стыд
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Корректно высказался.
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Ответ Buzya
Странно.... Но, вроде, БЧК лига под руководством Негрейры, не?
Ахахах. Прокуратура и налоговая уже год доказательств найти не могут. А Мадрид только пыжится.
+16
-12
+4
Щяс ещё увеличать срок )))))
+5
-2
+3
Роман и другие сливочные, которые только отошли от нытья после the best Месси говорят про нытьё фанатов Барсы)
+4
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Ответ Vlad Zhadejko
В той новости 2 фотографии было, а здесь одна. Вы что, не понимаете? ))))
ааа, прошу прощения за невнимательность)
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Ответ Влад Аронофски
а в чем прикол одну новость по нескольку раз постить?
В той новости 2 фотографии было, а здесь одна. Вы что, не понимаете? ))))
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Экс защитник «Барсы» Алвес об изнасиловании: Судья сказал мне: «Здесь не так, как в Бразилии»
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Ответ FCB1991
Соперник прыгает в игрока прямой ногой. Игрок уворачивается, чтобы избежать травмы, а его за это удаляют. Да, это не Бразилия. Это лига Переса.
Ага, но при этом Реал больше всех страдает от судейского беспредела
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Ответ Артур Имаев
Правила адекватного судейства одни для всех!
Альмерия: 🗿🗿🗿
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И только меренги поддерживают эту клоунаду...)
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"Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже! ..." О.Бендер
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-1
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Ответ FCB1991
Соперник прыгает в игрока прямой ногой. Игрок уворачивается, чтобы избежать травмы, а его за это удаляют. Да, это не Бразилия. Это лига Переса.
Сколько же надо иметь комплексов, чтобы везде видеть Переса
+7
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+1
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ FCB1991
Соперник прыгает в игрока прямой ногой. Игрок уворачивается, чтобы избежать травмы, а его за это удаляют. Да, это не Бразилия. Это лига Переса.
Шипами в ногу заехал? Заехал. Хватыт ныть и придумывать отмазки. Пацан сыграл не аккуратно, получил логичную жёлтую
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ДНК барсы сразу видно.Роке начал ныть с первых дней.
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Вообще никогда не надо разговаривать с судьями. Когда видишь скунса в зоопарке, ты же не вступаешь с ним в диалог, это всегда чревато.
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Комментарий удален пользователем
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