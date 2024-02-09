НБА. «Лейкерс» примут «Новый Орлеан», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

« » попытаются прервать победную серию «Нового Орлеана», действующий чемпион « » встретится в гостях с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.