НБА. «Лейкерс» примут «Новый Орлеан», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Денвер Хьюстон Лейкерс Милуоки Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Лейкерс» попытаются прервать победную серию «Нового Орлеана», действующий чемпион «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Хьюстон
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Шарлотт
Дата проведения
10 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сакраменто – Денвер
Дата проведения
10 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Новый Орлеан
Дата проведения
10 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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Let’s go to play in
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Ответ Nbw77785
Сегодня будет(как мне кажется) финальная проверка для Филы. Если уж они дома Атланту не выиграют(хоть они и на ходу), то к концу февраля точно будет 6-7 проигрышей из 8. Дальше одни топы. Филы может уже быть в зоне ПИ, а через месяц даже мимо него.
Фила вряд ли будет вне зоны ПИ.
Слишком большой отрыв от Бруклина, который сам себя закопал.
Так же не факт что Чикаго и Атланта догонят Филу.
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Обратный отсчёт для избитой шутки прошу считать открытым.
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Ну хоть сегодня то Олени должны порадовать старину Чока.
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лолкерс как всегда без плейин останется, но главное кубок микимауса выиграли
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