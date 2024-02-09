НБА. «Лейкерс» примут «Новый Орлеан», «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Лейкерс» попытаются прервать победную серию «Нового Орлеана», действующий чемпион «Денвер» встретится в гостях с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 10 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Слишком большой отрыв от Бруклина, который сам себя закопал.
Так же не факт что Чикаго и Атланта догонят Филу.