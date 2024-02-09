Елистратов о нейтральном статусе: «Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?»

Шорт-трекист Семен Елистратов высказался об участии в Играх в нейтральном статусе.

«Если говорить честно и искренно, то мне бы хотелось выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Еще и в Италии, где вкусная паста, отличный кофе.

Конечно, поеду я туда не за этим, а за попаданием на пьедестал почета. Но как оно будет, я не знаю. Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?

Очень тяжелый вопрос, будем решать все проблемы по мере их поступления», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете.