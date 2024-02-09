Елистратов о нейтральном статусе: «Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?»

Теги шорт-трек сборная России (шорт-трек) Семен Елистратов ТАСС Коньки/шорт-трек

Шорт-трекист Семен Елистратов высказался об участии в Играх в нейтральном статусе.

«Если говорить честно и искренно, то мне бы хотелось выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Еще и в Италии, где вкусная паста, отличный кофе.

Конечно, поеду я туда не за этим, а за попаданием на пьедестал почета. Но как оно будет, я не знаю. Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?

Очень тяжелый вопрос, будем решать все проблемы по мере их поступления», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. 

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49 комментариев
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Семен, поезди по нашей большой огромной и любимой стране. Пару недель должно хватить, чтобы понять, что государство само давно предало свой народ.
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Я помню пример приводили текста этой страшной декларации, где спортсмены просто обязываются не высказываться политически. Это прям откровенное предательство государства, тренеров и, особенно, семьи)

"The athletes will have a declaration to sign," said Ricci Bitti.

"But they will not be asked to say that they are against the war because that becomes a criminal matter in Russia."
+73
-9
+64
Война войной, а мне хорошо там где деньги дают
+38
-3
+35
В чем предательство семьи в упор не вижу. А государство, когда ему надо, и само тебя всегда с удовольствием предаст.
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А от тебя кто-то этого требует? Там вопрос конкретный: ты за войну или против, человек ты или людоед, Выбор за каждым
+26
-6
+20
Государство - это не господин начальник...
+19
-6
+13
Ответ Дмитрий Воронцов
Семен, поезди по нашей большой огромной и любимой стране. Пару недель должно хватить, чтобы понять, что государство само давно предало свой народ.
Знаю тут есть особи, которые считают что и за мкадом жизнь вполне достойная пригородов Нью-Йорка )))
+16
-3
+13
Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+15
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+11
//будем решать все проблемы по мере их поступления//

Какие могут быть проблемы в самой прекрасной и великой стране ?
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Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
А, это же Украина проводит опросы на Госуслугах какой из тысячи негазифицированных населенных пунктов газифицировать, и по большему количеству голосов выбирается поселок, к которому может быть через несколько лет подведут газ, да и то не факт. В то время, когда государство строит многомиллиардный газопровод в Китай, который не окупится и в ближайшие сто лет, если считать и вместе с обслуживанием. Это же Украина, да?
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Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
Любитель походить по центральным улицам городов?) Знаем таких)
+9
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а может гос-во кого то предало?!
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Ответ elninjo_3
Комментарий скрыт
Один вопрос: Штауффенберг предавал родину?
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Что у них всех в головах? Государство нужно только для того, чтобы обеспечивать качественную и комфортную жизнь обществу и тебе лично, а не для того, чтобы увеличить собой кучу трупов под Авдеевкой, обмотавшись георгиевской лентой в попытке убить побольше незнакомых людей, которые лично тебе ничего плохого не сделали.
+6
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Семен, семью ты не предашь - они явно хотят, чтобы добился максимума в спорте и только будут рады любым успехам. Тренеров - тоже не предашь, им явно хочется видеть тебя на пьедестале, чтобы их вложения в тебя сработали. Вопрос в только в людях, которые распределяют деньги - будут пытаться внедрять мантру "ОИ нам не нужны". Выход вижу один - монетизировать свою популярность, снимать видео с тренировок, реклама, давать частные уроки. собирать взносы (донаты) на свою поездку. Тогда ты сам будешь решать.
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А без флага и гимна ездить на ОИ, это другое? 🤔
Или ТЗ зависит от одобрямса сверху?
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А что там заставляют подписывать "Я, спортсмен, мамку свою продаю на растерзание западным рептилоидам"? Самим-то не смешно от этого бреда?
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Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
Приезжай в Карелию или в архангельскую область, Мурманскую область полюбуйся русским севером
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молодец, с семьи начал.
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Ответ Федя Букин
А без флага и гимна ездить на ОИ, это другое? 🤔 Или ТЗ зависит от одобрямса сверху?
Это просто традиционная ценность - людоедство. Сам съездил, а других теперь будет поучать, как родину любить 🤣
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По-моему,так называемой декларацией только пугают,чтобы уговорить спортсменов не ехать на Олимпиаду.
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Великий русский писатель, Антон Палович Чехов предлагал "выдавливать из себя по капле раба".
Елистратов похоже решил выдавливать из себя свободного человека
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О стране и людях подумай ! Ты представь себе, какой патриотический подъём будет, если ты, вопреки всему, станешь трёхкратным Олимпийским чемпионом.
И по фиг на спорткомитет и федерации. Обойдутся они без выдувания пузырей, мол это под моим чутким руководством достигнут такой невероятный успех.
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Вот это подъëм по карьерной лестнице! Спасибо, будем спрашивать вас сенсей, ууух, обогатимся! 🤡
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Ответ buba 99
А от тебя кто-то этого требует? Там вопрос конкретный: ты за войну или против, человек ты или людоед, Выбор за каждым
а вы сейчас за какую-то конкретную спрашиваите или вообще?
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Ответ Александр Медушев
Комментарий скрыт
Отличные дороги, транспорт... 🤣🤣🤣
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Паста и кофе - Аргумент !
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Ответ Дмитрий Воронцов
Семен, поезди по нашей большой огромной и любимой стране. Пару недель должно хватить, чтобы понять, что государство само давно предало свой народ.
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Воронцов
Семен, поезди по нашей большой огромной и любимой стране. Пару недель должно хватить, чтобы понять, что государство само давно предало свой народ.
Комментарий удален модератором
Ответ Madcomposer
Я помню пример приводили текста этой страшной декларации, где спортсмены просто обязываются не высказываться политически. Это прям откровенное предательство государства, тренеров и, особенно, семьи) "The athletes will have a declaration to sign," said Ricci Bitti. "But they will not be asked to say that they are against the war because that becomes a criminal matter in Russia."
А почему они должны что.то подписывать в принципе в спорте, где есть декларация равенства?
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