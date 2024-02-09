Елистратов о нейтральном статусе: «Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?»
Шорт-трекист Семен Елистратов высказался об участии в Играх в нейтральном статусе.
«Если говорить честно и искренно, то мне бы хотелось выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Еще и в Италии, где вкусная паста, отличный кофе.
Конечно, поеду я туда не за этим, а за попаданием на пьедестал почета. Но как оно будет, я не знаю. Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?
Очень тяжелый вопрос, будем решать все проблемы по мере их поступления», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете.
"The athletes will have a declaration to sign," said Ricci Bitti.
"But they will not be asked to say that they are against the war because that becomes a criminal matter in Russia."
Какие могут быть проблемы в самой прекрасной и великой стране ?
Или ТЗ зависит от одобрямса сверху?
Елистратов похоже решил выдавливать из себя свободного человека
И по фиг на спорткомитет и федерации. Обойдутся они без выдувания пузырей, мол это под моим чутким руководством достигнут такой невероятный успех.