Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Сочи», «Зенит» против катарского «Аль-Райяна»

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Аль-Райян высшая лига Катар Д2 Австрия Санкт-Пельтен Сочи Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед весенней частью сезона.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Сочи» Россия – ЦСКА Россия – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Давила (9), 1:1 – Бурмистров (11), 2:1 – Крамарич (40).

«Сочи»: Заболотный, Медведев, Литвинов, Алвес, Макарчук, Начо, Юкич, Арутюнян, Бурмистров, Кордова, Крамарич.

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Здьелар, Кисляк, Обляков, Давила, Заболотный.

ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Глебов, Набабкин, Лукин, Абдулкадыров, Рядно, Мендес, Кучаев, Чалов, Давила, Мусаев.

«Рубин» Россия – «Санкт-Пельтен» Австрия Д2 – 1:2 (второй тайм)

Голы «Рубина»: 1:0 – Вада (9)

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Безруков, Ломовицкий, Иву, Зотов, Вада, Даку.

Доха, Катар

«Зенит» Россия – «Аль-Райян» Катар – 18:00

«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин, Васильев, Коваленко, Изидор, Мостовой, Сергеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зениту - хорошей разминки перед Светлым праздником и без травм!
+13
-7
+6
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Неужели Максименко так унизил тебя своей игрой, что ты срываешь ромб с груди и идешь болеть за неизвестных?
+12
-7
+5
Агапов - не уровень ЦСКА😎
+6
-2
+4
Ответ mean machine/
У Зенита скорее всего большую часть матча будет играть скамейка.
и это разумно, ибо первый состав вчера прилично практики получил.
И Вендел, и Кассьерра, и Педро, и Сантос.

сегодня время Сергеева, Алипа, Васильева, Кержакова, и далее по списку)
+6
-2
+4
Выпускать Дивеева в старте буквально через пару дней после возвращения в общую группу - что-то странное…
Надеюсь, что ничего серьезного сегодня не случится
+4
-1
+3
Ох ты. С австрийским клубом , необычно для нынешних времен
+3
-1
+2
Ответ angry horse
Агапов - не уровень ЦСКА😎
Второй Васин
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Не, ну с Кассьерой тоже не в одночасье такое провернуть удалось ;) Наверное, есть какие-то отдельные засекреченные моменты - настройки в BIOS, прошивка чипа, волшебный пендель...
вот последнее чудо-средство, пожалуй, самое эффективное)

можно, конечно, просто антивирусом пробежаться, вдруг там какой-нибудь зловредный файл на неуклюжесть выскочит:)
+3
-1
+2
В ЦСКА вся молодежь сыграла хорошо, кроме Агапов а и Абдулкадырова, Акинфееву пора заканчивать или садиться на лавку, Помазун и Тороп справятся лучше.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Приветствую,Дмитрий!Не в курсе по Зенит ТВ покажут или опять матч второго состава "закодируют"?
День добрый, тезка)
матч, к сожалению, будет закодирован.

это может быть связано с желанием владельцев комплекса, где Зенит тренируется.

вспоминается история 21 года, когда Зенит в один день играл два матча на одном и том же стадионе. Игру с Пахтакором транслировали, а с Шахтером из Солигорска "закрыли".
между теми встречами было разницы 6 часов.
+3
-1
+2
В этом катарском клубе из приметных игроков числятся:
бразилец Тиаго Мендеш, игравший в свое время за Лилль и Лион:
Родриго Морено, экс-нападающий Валенсии и Лидса;
Софиан Буфаль, гонявший когда-то за Саутгемптон. но его гарантированно не будет, он травмирован.
плюс, еще имеется Рожер Круг Гедеш, которым якобы в 16 году Зенит интересовался.
+7
-6
+1
Ответ Циник Петербургский
"из француза железнодорожного игрока может попытается выточить" Это, должно быть, какая-то сверхсекретная технологическая операция? ;)
Абсолютно верно)
Примерно такой же чудо-прием, как с прошлосезонным Кассьеррой.
Вряд только это удастся за три дня🙄
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Спасибо,пусть готовятся,главное чтобы эффект был топовым))
это точно)
Богданыч, наверное, наработки секретные пробовать будет)
из француза железнодорожного игрока может попытается выточить😁
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
День добрый, тезка) матч, к сожалению, будет закодирован. это может быть связано с желанием владельцев комплекса, где Зенит тренируется. вспоминается история 21 года, когда Зенит в один день играл два матча на одном и том же стадионе. Игру с Пахтакором транслировали, а с Шахтером из Солигорска "закрыли". между теми встречами было разницы 6 часов.
Спасибо,пусть готовятся,главное чтобы эффект был топовым))
+1
0
+1
такое чувство, что Акинфеев лет 200 стоит в раме ЦСКА 😂😂😂и ещё 200 простоит!😂😂😂
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
В этом катарском клубе из приметных игроков числятся: бразилец Тиаго Мендеш, игравший в свое время за Лилль и Лион: Родриго Морено, экс-нападающий Валенсии и Лидса; Софиан Буфаль, гонявший когда-то за Саутгемптон. но его гарантированно не будет, он травмирован. плюс, еще имеется Рожер Круг Гедеш, которым якобы в 16 году Зенит интересовался.
Приветствую,Дмитрий!Не в курсе по Зенит ТВ покажут или опять матч второго состава "закодируют"?
+3
-3
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
В этом катарском клубе из приметных игроков числятся: бразилец Тиаго Мендеш, игравший в свое время за Лилль и Лион: Родриго Морено, экс-нападающий Валенсии и Лидса; Софиан Буфаль, гонявший когда-то за Саутгемптон. но его гарантированно не будет, он травмирован. плюс, еще имеется Рожер Круг Гедеш, которым якобы в 16 году Зенит интересовался.
У Зенита скорее всего большую часть матча будет играть скамейка.
+4
-4
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
это точно) Богданыч, наверное, наработки секретные пробовать будет) из француза железнодорожного игрока может попытается выточить😁
"из француза железнодорожного игрока может попытается выточить"
Это, должно быть, какая-то сверхсекретная технологическая операция? ;)
+1
-1
0
Васютин
Караваев Родригао Алип Сутормин
Ерохин Васильев Коваленко
Изидор Сергеев Мостовой
------
Москвичев Чёрный Бардачев Ахметов Кейрос Мантуан

Давай, Зенит!
+3
-3
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
Абсолютно верно) Примерно такой же чудо-прием, как с прошлосезонным Кассьеррой. Вряд только это удастся за три дня🙄
Не, ну с Кассьерой тоже не в одночасье такое провернуть удалось ;) Наверное, есть какие-то отдельные засекреченные моменты - настройки в BIOS, прошивка чипа, волшебный пендель...
+1
-1
0
Ответ Саня Беляков
Ох ты. С австрийским клубом , необычно для нынешних времен
Австрия, как и Венгрия не одобряет всё, что происходит против России. Один из примеров. -- Австрия продолжает блокировать 12-й пакет санкций ЕС против России, но она взяла паузу «для изучения» деталей, пишет EUobserver. 14 декабря, в день саммита ЕС, Reuters сообщил, что Австрия не стала подписывать новые санкции, потребовав исключения Raiffeisen Bank из списка «спонсоров» «спецоперации» за продолжение работы в России. На следующий день издание Politico писало, что Вена якобы сняла свои возражения.
+5
-5
0
Ответ Чебурашка от Гены
Австрия, как и Венгрия не одобряет всё, что происходит против России. Один из примеров. -- Австрия продолжает блокировать 12-й пакет санкций ЕС против России, но она взяла паузу «для изучения» деталей, пишет EUobserver. 14 декабря, в день саммита ЕС, Reuters сообщил, что Австрия не стала подписывать новые санкции, потребовав исключения Raiffeisen Bank из списка «спонсоров» «спецоперации» за продолжение работы в России. На следующий день издание Politico писало, что Вена якобы сняла свои возражения.
Принял , спасибо.
Сейчас смотрю интервью Путина , невольно твоё сообщение его голосом прочитал ))
+2
-2
0
Поле хорошее, жаль дождь капает, а так бегают шустро, 1:1
+1
-1
0
Ответ Babusya
Вот вот, у Федотова свое мнение на этот счет. Нет слов.
С одной стороны, понять Федотова можно: он хочет, чтобы Дивеев был готов к первому матчу весенней части чемпионата и помог команде сразу.

С другой стороны, вероятность новой травмы, тьфу тьфу тьфу, тоже имеется, пусть Дивеев уже и занимается восстановлением формы с начала декабря.
+1
-1
0
Ответ Babusya
Вот вот, у Федотова свое мнение на этот счет. Нет слов.
Останется в живых после предсезонки - РПЛ будет уже не страшна. Тренер у вас мудр не по годам.
+1
-1
0
Побеждать!
+1
-1
0
Ответ Александр Васильев
да пусть и далее стоит - всем командам только лучше от этого. просто попадай в створ - там никого нет)
знаток футбола 7го уровня😂😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий