Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Сочи», «Зенит» против катарского «Аль-Райяна»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед весенней частью сезона.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Сочи» Россия – ЦСКА Россия – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Давила (9), 1:1 – Бурмистров (11), 2:1 – Крамарич (40).
«Сочи»: Заболотный, Медведев, Литвинов, Алвес, Макарчук, Начо, Юкич, Арутюнян, Бурмистров, Кордова, Крамарич.
ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Здьелар, Кисляк, Обляков, Давила, Заболотный.
ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Глебов, Набабкин, Лукин, Абдулкадыров, Рядно, Мендес, Кучаев, Чалов, Давила, Мусаев.
«Рубин» Россия – «Санкт-Пельтен» Австрия Д2 – 1:2 (второй тайм)
Голы «Рубина»: 1:0 – Вада (9)
«Рубин»: Дюпин, Рожков, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Безруков, Ломовицкий, Иву, Зотов, Вада, Даку.
Доха, Катар
«Зенит» Россия – «Аль-Райян» Катар – 18:00
«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин, Васильев, Коваленко, Изидор, Мостовой, Сергеев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И Вендел, и Кассьерра, и Педро, и Сантос.
сегодня время Сергеева, Алипа, Васильева, Кержакова, и далее по списку)
Надеюсь, что ничего серьезного сегодня не случится
можно, конечно, просто антивирусом пробежаться, вдруг там какой-нибудь зловредный файл на неуклюжесть выскочит:)
матч, к сожалению, будет закодирован.
это может быть связано с желанием владельцев комплекса, где Зенит тренируется.
вспоминается история 21 года, когда Зенит в один день играл два матча на одном и том же стадионе. Игру с Пахтакором транслировали, а с Шахтером из Солигорска "закрыли".
между теми встречами было разницы 6 часов.
бразилец Тиаго Мендеш, игравший в свое время за Лилль и Лион:
Родриго Морено, экс-нападающий Валенсии и Лидса;
Софиан Буфаль, гонявший когда-то за Саутгемптон. но его гарантированно не будет, он травмирован.
плюс, еще имеется Рожер Круг Гедеш, которым якобы в 16 году Зенит интересовался.
Примерно такой же чудо-прием, как с прошлосезонным Кассьеррой.
Вряд только это удастся за три дня🙄
Богданыч, наверное, наработки секретные пробовать будет)
из француза железнодорожного игрока может попытается выточить😁
Это, должно быть, какая-то сверхсекретная технологическая операция? ;)
Караваев Родригао Алип Сутормин
Ерохин Васильев Коваленко
Изидор Сергеев Мостовой
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Москвичев Чёрный Бардачев Ахметов Кейрос Мантуан
Давай, Зенит!
Сейчас смотрю интервью Путина , невольно твоё сообщение его голосом прочитал ))
С другой стороны, вероятность новой травмы, тьфу тьфу тьфу, тоже имеется, пусть Дивеев уже и занимается восстановлением формы с начала декабря.