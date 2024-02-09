Медведев о Круговом, переходящем в ЦСКА: «Зенит» не рассматривает возможность его аренды»

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«Зенит» не рассматривает возможность аренды Данила Кругового.

В январе ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, который присоединится к москвичам летом на правах свободного агента. После этого защитник был переведен «Зенитом» во вторую команду. Предполагалось, что ЦСКА может арендовать игрока до конца сезона.

«Сегодня «Зенит» сыграл против «Аль-Райяна» на двоечку.

Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев

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67 комментариев
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Мерзко. Фу.
+56
-35
+21
А кто мешал ЦСКА купить Кругового зимой, а не летом получить на халяву? Только расчет, это бизнес, ничего личного. Так что Зенит тут ни при делах, могли бы вообще и в Зенит -2 его не привлекать, так хоть какая-нибудь игровая практика будет. Сам Круг почему-то молчит, только зенитоненавистники на экскременты исходят.
+37
-18
+19
Ответ Serge Vendino
Это называется ни себе ни людям
В интересах Медведева не усиливать конкурента, поэтому с его стороны всё логично.
+24
-6
+18
Ответ Serge Vendino
Это называется ни себе ни людям
Так пусть платят деньги! В чем проблемы?!
+20
-4
+16
Альтруисты одни в комментариях, отпустите бедного мальчика, игрока сборной. То, что случилось - результат переговоров между Зенитом, Круговым и ЦСКА. Многие считают, что эти переговоры успешные для ЦСКА и игрока, так почему Зенит должен давать практику игроку, который уходит бесплатно? Почему он должен его бесплатно отпускать? Надо зимой игрока получить ЦСКА - пусть они и предлагают что-то.
+22
-8
+14
Ответ Serge Vendino
Это называется ни себе ни людям
Что мешает купить и дать возможность играть?
+18
-4
+14
Ответ RSI
Мерзко. Фу.
Почему. Пусть сразу выкупают. А то небось ещё и аренду бесплатную хотели
+35
-23
+12
Ответ 2vdhrvmmzf
После такого на полном серьезе питерские не понимают за что их все ненавидят 🤢🤢🤢
Вы хоть кушать-то можете? Прям переживаю за Вас ;)
+21
-10
+11
Ответ Mihamoscow
И совсем не волнует Медведева , что игрок привлекается в сборную и нужна практика , да и вообще , чисто по-человечески…
Сборную зачем приплел никому не нужную?
+11
-6
+5
Ответ Назар Игорь
А кто мешал ЦСКА купить Кругового зимой, а не летом получить на халяву? Только расчет, это бизнес, ничего личного. Так что Зенит тут ни при делах, могли бы вообще и в Зенит -2 его не привлекать, так хоть какая-нибудь игровая практика будет. Сам Круг почему-то молчит, только зенитоненавистники на экскременты исходят.
здравый смысл и жизнь по средствам, это очевидно
+7
-4
+3
Ответ Mr. Fett
Почему. Пусть сразу выкупают. А то небось ещё и аренду бесплатную хотели
Это называется ни себе ни людям
+27
-25
+2
Ответ Дата саентист
подбирать за нами вы начали, если уж по-чесноку) как там Марио, влюбил в себя синебелоголубой город? и повтори еще раз, как сильно вам Федор не нужен, очень вы убедительно про это поёте
Побирушка - тот кто побирается, просит что-нибудь за так, нищий. Вовсе ничего ни за кем не подбирает. Разные же слова? Или вам всё равно? За Фернандеса нужно было заплатить конкретную сумму бразильцам, ЦСКА не смог. Федя Чалов в "Зенит" переходит только в телеге или на Спортсе, кроме паспорта у него нет никаких выдающихся для нас скиллов. Только, если он хочет хоть что-нибудь выиграть наконец.
+1
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+1
Интересно, чьё место займёт в составе Круговой? Или они с Агаповым будут лавку полировать!
+1
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+1
Ответ Вячеслав Максименко
Продали бы по разумной цене?
По разумной да. А явно не за копейки, на который в ЦСКА рассчитывают)
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+1
Ответ Танович
Мячи ставить не получится, все сейчас умные и в трудовых договорах пишут должности и трудовые обязанности. При чем тут побирушки? Медведев ясно дал понять, что деньги тут не важны, никакие предложения аренды за деньги (причём от любых клубов) рассматривать не будет. Этическую сторону сманивания вам надо было рассматривать после сманивания Фернандеса.
Откуда тебе знать, что написано в договоре у Круга? Каким образом ты оценил его интеллект?За Марио ЦСКА тоже не хотел платить озвученную сумму. Потому что плохо с финансами и уже давно, и конца этому не видно. Ну и наконец, причём здесь аренда-то? Ну нужен лавочник зенитовский (а он именно лавочник, впрочем запасные "Зенита" в теперешнем ЦСКА будут топами, таков уж уровень) именно сейчас, так в чём же дело? Просто купите его, в контракте ( как вы говорите, как у всех) есть сумма конкретная, плати и забирай. Да, через полгода придётся деньги эти Круговому с агентом заплатить, но сейчас-то можно "Зениту"? Адекватную сумму рассмотрели бы и договорились. Но платить не хочется, нечем, не украдёшь много..
А раз нет денег, то не раньше лета. Вы там в Москве про деньги-то должны понимать. В них смысл жизни вашей
+2
-1
+1
Ответ Танович
Чисто по-человечески Медведев пояснил, что никаких предложений по аренде рассматривать не будет, ни от кого. Даже за полтора лимона. Просто не будет, это не вопрос денег. Это месть.
Об аренде - не будет. А вот продать - почему нет?
+2
-1
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
После такого на полном серьезе питерские не понимают за что их все ненавидят 🤢🤢🤢
Отвечать только за себя, так и не научился?
+6
-5
+1
Ответ Cst Cap
Побирушки армейские, хочется всё бесплатно. Выкупайте Круга сейчас с его контрактом и он сможет играть сразу. Но это деньги. Нет денег, нет стульев. И если бесплатно, то после окончания контракта. А сейчас "Зенит", если хочет, может поставить Кругового мячи подавать во время матчей. Потому что платит ему зарплату. И никому не должно быть дела, как клуб относится к своему активу. Уж всяко он не обязан усиливать соперников по чемпионату. Это если этическую сторону сманивания не рассматривать вообще
подбирать за нами вы начали, если уж по-чесноку)
как там Марио, влюбил в себя синебелоголубой город?
и повтори еще раз, как сильно вам Федор не нужен, очень вы убедительно про это поёте
+1
-1
0
Ответ Танович
Я знаю, что должно быть написано в любом трудовом договоре в России по Трудовому кодексу. Там и должность, и обязанности, если их нет, договор о работе незаконен. Какой интеллект? Даже если он и из Питера и совсем тупой, для договоров у футболистов агенты есть. Там все проверяют. Фернандеса переманили бабками, факт, как и Изидора из Локо. Купить можно, но все имеет цену. Цена за покупку футболиста из Зенита-2 на полгода точно будет меньше сумму за аренду футболиста Зенита на эти полгода, но явно Медведев не продаст ни за что. Если уж от аренды, замечу, любым другим клубом, отказывается сходу, какие бы деньги не предлагали условные Сочи или Урал. Деньги в Зените не нужны, им Газпром и так даст любые миллионы. А остальные у нас живут по средствам. Кстати, сумма отпускных не всегда прописывается в контрактах, особенно у своих воспитанников, которые ещё ничем себя при подписании не проявили. Мало ли, вдруг пропишут 5 млн, а он у них за пару лет до 30 млн на Трансфермаркте дойдет и очередь за ним будет.
Ну и договор-то ты сам читал? Это шутка была, но вдруг там написано, что гендиректор может назначить дополнительную работу на своё усмотрение, подавать мячи?. Кто мешал Марио предложить на 1₽больше? Гинер? Кредиты за стадион? Вот Изидора так забирайте, он просто бегун. Ну,а на всё остальное заморачиваться не охота даже, методичка as is.ГазПром значит деньги не считает, а про Балановича , Blue Castle и тп погугли уж сам. Они свои деньги мозолистыми руками заработали, живут по средствам. гыгы
0
0
0
Ответ Назар Игорь
А кто мешал ЦСКА купить Кругового зимой, а не летом получить на халяву? Только расчет, это бизнес, ничего личного. Так что Зенит тут ни при делах, могли бы вообще и в Зенит -2 его не привлекать, так хоть какая-нибудь игровая практика будет. Сам Круг почему-то молчит, только зенитоненавистники на экскременты исходят.
Божья роса?
+5
-5
0
Ответ Циник Петербургский
Что за привычка думать о людях по себе... Вам бы поумнеть. ЧС ;)
это такая питерская привычка - написать фигню в каменте и сразу в ЧС, чтобы не получить ответ?
+4
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Ответ Иван-крестьянский сын
Интересно, чьё место займёт в составе Круговой? Или они с Агаповым будут лавку полировать!
Он же левый защитник. Там сейчас Гайич, который номинальный правый, а Мойзеса в центр перевели.
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Ответ Стеклянный
медведев - символ газеты "Спорт-Экспресс"
Что за привычка думать о людях по себе... Вам бы поумнеть. ЧС ;)
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Ответ Destro7451
ну можно же было отпустить, чисто по человечески
Чисто по человечески заплати миллиона полтора нерусских денег и делай с ним что хочешь.

Ах, нет денег? Тогда чисто по-человечески помолчи.
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Ответ Mihamoscow
Ну если ты пока тут , значит еще не пора …🤷🏾‍♂️
Комментарий удален модератором
Ответ Mihamoscow
По себе про сборную не суди … Это ты никому не нужен , а сборная нужна миллионам гражданам страны …
и с кем сыграла последний раз сборная и сколько минут провел на поле круговой ?
+2
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Ответ Mihamoscow
По себе про сборную не суди … Это ты никому не нужен , а сборная нужна миллионам гражданам страны …
Комментарий удален модератором
Ответ Фантом
Об аренде - не будет. А вот продать - почему нет?
Ну, Медведев о продаже не говорит. Ладно бы - если бы добавил "аренду не рассматриваем, только полноценный трансфер". Там продажа явно равна сумме от аренды будет, хотя на полгода, думаю, вообще игрока никто нигде не покупает.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
ага, как вратаря Федотова. В Северодвинск)
ну ладно, весомый аргумент)
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Ответ Spartakus1984
Про Марио
сам не понимаю зачем его взяли.
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0
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