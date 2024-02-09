Медведев о Круговом, переходящем в ЦСКА: «Зенит» не рассматривает возможность его аренды»

«Зенит» не рассматривает возможность аренды Данила Кругового.

В январе объявил о подписании контракта с , который присоединится к москвичам летом на правах свободного агента. После этого защитник был переведен « » во вторую команду. Предполагалось, что ЦСКА может арендовать игрока до конца сезона.

«Сегодня «Зенит» сыграл против «Аль-Райяна» на двоечку.

Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», – сказал председатель правления «Зенита» .