Медведев о Круговом, переходящем в ЦСКА: «Зенит» не рассматривает возможность его аренды»
«Зенит» не рассматривает возможность аренды Данила Кругового.
В январе ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, который присоединится к москвичам летом на правах свободного агента. После этого защитник был переведен «Зенитом» во вторую команду. Предполагалось, что ЦСКА может арендовать игрока до конца сезона.
«Сегодня «Зенит» сыграл против «Аль-Райяна» на двоечку.
Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
А раз нет денег, то не раньше лета. Вы там в Москве про деньги-то должны понимать. В них смысл жизни вашей
как там Марио, влюбил в себя синебелоголубой город?
и повтори еще раз, как сильно вам Федор не нужен, очень вы убедительно про это поёте
Ах, нет денег? Тогда чисто по-человечески помолчи.