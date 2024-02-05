Поражения «Ливерпуля» и «Челси», победы «Интера» и «МЮ», ничья в дерби Мадрида, СКА сильнее «Салавата», Большунов и Степанова выиграли масс-старт в Тюмени и другие новости

1. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Мартинелли забил после ошибки Алиссона и ван Дейка, Магальяэс отправил мяч в свои ворота, Конате удалили в конце матча. «Ливерпуль» нанес 1 удар в створ за весь матч и проиграл впервые с сентября. «Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» до 2 очков, «Сити» уступает «красным» 5 баллов при 2 играх в запасе.

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» дома – 2:4. Матеус Кунья сделал хет-трик, а Аксель Дисаси забил в свои ворота. У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ, такого не было с 2016 года.

А вот «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» (3:0) благодаря дублю Гарначо и голу Хейлунда.

2. «Реал» на 93-й минуте упустил победу над «Атлетико» в дерби – 1:1. Счет сравнял Маркос Льоренте, а у «бланкос» отличился Браим Диас, заменивший в старте Винисиуса – бразилец получил травму на разминке.

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 17 матчей, а вот оторваться от «Жироны» не смог – между ними по-прежнему 2 очка, очный матч – 10 февраля.

3. Автогол Федерико Гатти принес «Интеру» победу над «Ювентусом» – 1:0. У «Интера» 13 побед и 3 ничьих за последние 16 игр в Серии А, а «Ювентус» уступил впервые с сентября. «Нерадзурри» оторвались от туринского клуба на 4 очка при матче в запасе.

4. КХЛ. «Локомотив» победил «Динамо», отыгравшись с 0:3, ЦСКА уступил «Автомобилисту» по буллитам, СКА победил «Салават».

5. Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени, Червоткин – 2-й, Тимашов – 3-й. Вероника Степанова победила в женской гонке на 10 км, Пантрина – 2-я, Сорина – 3-я, Ступак – 43-я.

6. Килиан Мбаппе объявит о решении перейти в «Реал» на следующей неделе. Он считает, что сейчас подходящий момент для трансфера, пишет ESPN.

7. «Интер Майами» разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга. Из-за отсутствия Месси и Суареса болельщики освистали команду: 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить этот матч. Власти Гонконга также остались недовольны: согласно договоренности, Лео должен был сыграть минимум 45 минут.

8. Из-за трансфера Манфреда Угальде в «Спартак» подал в отставку член наблюдательного совета «Твенте». Джон Бирлинг назвал сделку «несовместимой с его принципами».

9. НБА. «Детройт» проиграл «Орландо», «Финикс» в гостях победил «Вашингтон». Другие результаты – здесь.

10. Отношения «Реала» и «Барсы» испорчены, их объединяет только Суперлига. В «Мадриде» считают критику Жоана Лапорты попыткой отвлечь внимание от проблем «блауграны».

11. Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей.

12. Единая лига ВТБ. 27 очков Кулагина помогли УНИКСу победить ЦСКА в Москве, «Енисей» выиграл у «Зенита».

13. Роберт Левандовски намерен остаться в «Барсе» на следующий сезон. Клуб тоже хочет этого.

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