«Реал» опережает «Жирону» на 2 очка в Ла Лиге. Команды встретятся 10 февраля

«Реал» не сумел оторваться от «Жироны» перед встречей с ней.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с « » (1:1) в 23-м туре . Каталонцы тоже потеряли очки – 0:0 с «Реал Сосьедад».

«Реал» лидирует в таблице, набрав 58 очков. На счету «Жироны» 56 баллов. Их матч состоится 10 февраля в .

В топ-4 также идут « » (50 баллов) и «Атлетико» (48).