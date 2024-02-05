«Реал» опережает «Жирону» на 2 очка в Ла Лиге. Команды встретятся 10 февраля

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» не сумел оторваться от «Жироны» перед встречей с ней.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги. Каталонцы тоже потеряли очки – 0:0 с «Реал Сосьедад».

«Реал» лидирует в таблице, набрав 58 очков. На счету «Жироны» 56 баллов. Их матч состоится 10 февраля в Мадриде.

В топ-4 также идут «Барселона» (50 баллов) и «Атлетико» (48).

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54 комментария
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За Атлетико очень хорошо болеть:
Играешь с Реалом - весь хейт летит на Барселону и ее болельщиков
Играешь с Барсой - весь хейт летит на Реал и его болельщиков
:)
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Глоры бчк, вы такие жалкие. Ваш клуб на дне, а вы радуетесь, что Реал просто в отрыв от первого каталонского не ушёл. И это кто? Жирона.
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Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк, вы такие жалкие. Ваш клуб на дне, а вы радуетесь, что Реал просто в отрыв от первого каталонского не ушёл. И это кто? Жирона.
Есть замечательная поговорка про соседскую корову - это к тому, что фанаты «Барсы» радуются потере очков «Мадрида» больше, чем победам своего клуба, уже проходили это и не раз)
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Поздравляем фанатов🤡🤡🤡Барселоны с ничьей. А по факту Реалу нужно было раньше решать свои моменты и все было бы отлично. Играли сильно, молодцы, были достойны победы, но увы.
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Где новости о том, что Реалу зажали три пенальти в этом матче? АУ, редакторы!
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Ответ Scaryclown125
Комментарий скрыт
наверное с 2000 годов болеете? может даже с 90х
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Ответ Scaryclown125
Комментарий скрыт
Не вся. Моя сестра там живет, болеет за Реал))
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Ответ Dexter Morgan
Респект, кстати. Фанаты Атлетико все адекватные. Поздравляю с ничьей.
Благодарю, последнее время очень хорошо стали складываться матчи с Реалом.
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Я всё жду от спортса новость-наброс о том, как арбитр заблокировал Джуда, просто физически не дав ему убежать в контратаку)
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Ответ Groznyi2024
Вот и сказочке конец, как и Краснодару весной
согласен, реал не станет чемпионом Испании
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Реал сегодня сыграл шикарно в защите, но отвратительно в атаке! Столько моментов запороли, я в шоке просто. Особенно не реализовать выход 4 в 2 - это надо было постараться.

И абсолютно плевать, что там судья решал на счет пенальти, команда сама виновата в ничье, нельзя так тупить перед воротами, ну просто нельзя!
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Ответ Trash Talking
Благодарю, последнее время очень хорошо стали складываться матчи с Реалом.
Так у вас очень сильная команда. И с характером. Желаю вам выиграть Кубок Короля.
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Ответ Что в моем бланте?
Довбик выбыл до конца сезона?
Нет...
https://football24.ua/ru/kogda_prochital_svezhuju_pressu_dovbik_shokirovan_insajdom_o_svoej_sereznoj_travme_n809499/
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Ответ Green grass
Где новости о том, что Реалу зажали три пенальти в этом матче? АУ, редакторы!
это же не за барселонскую лицемерную секту болеть, тут такого не жди. Когда Реал проиграет крупно, то они пишут Унижение. Когда Барселона как в финале Суперкубка, то Поражение)))
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Ответ Артём Поддубный
Так будет ещё хуже, барса ведь катится от сезона к сезону в пропасть. Им обидно, они срываются, тем более что большинству из них нытик.
Полностью согласен.
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Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк, вы такие жалкие. Ваш клуб на дне, а вы радуетесь, что Реал просто в отрыв от первого каталонского не ушёл. И это кто? Жирона.
Скорее они грустят, что первый мадридский не выиграл в гостях)
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Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк, вы такие жалкие. Ваш клуб на дне, а вы радуетесь, что Реал просто в отрыв от первого каталонского не ушёл. И это кто? Жирона.
Всегда говорю эту поговорку про фанатов бчк: "Не важно что своя корова сдохла, плохо что соседа жива".
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Ответ Cruel Snake
Ну конечно жалкие. Они все это время не спали, чтоб потом зайти сюда и ставить всем минусы и писать свои г комментарии. Вот такая жалкая жизнь
Это правда.
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Жарко в субботу будет в Мадриде))
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Ответ VuNePonimaete
Как я и ожидал, 10 февраля будет очень жарко. Ждемс
10 февраля Реал - Жирона. Бавария - Байер.
Огненные матчи.
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ну се. жирона разнесет их в очной. это был последний шанс мадрида зацепиться за чемпионство.
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Ждём огненную ничью у реала с жироной)
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Довбик выбыл до конца сезона?
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