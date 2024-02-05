«Реал» опережает «Жирону» на 2 очка в Ла Лиге. Команды встретятся 10 февраля
«Реал» не сумел оторваться от «Жироны» перед встречей с ней.
Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги. Каталонцы тоже потеряли очки – 0:0 с «Реал Сосьедад».
«Реал» лидирует в таблице, набрав 58 очков. На счету «Жироны» 56 баллов. Их матч состоится 10 февраля в Мадриде.
В топ-4 также идут «Барселона» (50 баллов) и «Атлетико» (48).
Играешь с Реалом - весь хейт летит на Барселону и ее болельщиков
Играешь с Барсой - весь хейт летит на Реал и его болельщиков
:)
И абсолютно плевать, что там судья решал на счет пенальти, команда сама виновата в ничье, нельзя так тупить перед воротами, ну просто нельзя!
https://football24.ua/ru/kogda_prochital_svezhuju_pressu_dovbik_shokirovan_insajdom_o_svoej_sereznoj_travme_n809499/
Огненные матчи.