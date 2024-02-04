Из-за трансфера Угальде в «Спартак» подал в отставку член наблюдательного совета «Твенте». Бирлинг назвал сделку «несовместимой с его принципами»
Сотрудник «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».
Ранее 21-летний форвард перешел в московский клуб из «Твенте» за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Из-за этой сделки наблюдательный совет «Твенте» покинул Джон Бирлинг. По его мнению, продажа Угальде «Спартаку» «несовместима с принципами Олимпийского комитета Нидерландов (где работает Бирлинг) и его собственными».
Отметим, что Бирлинг намеревался уйти в отставку 30 июля, о чем объявил ранее.
Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал решение Бирлинга.
«Да, это так, но этот человек и так ушел бы со своего поста через несколько месяцев. То есть он просто покинул клуб немного раньше.
Это была форма протеста, но сделать это намного проще, когда ты уже принял решение о том, чтобы уйти со своего поста. Этот человек боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», – приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».
«Принципы можно купить за 13 млн?» Нидерланды кипят из-за трансфера Угальде в «Спартак»
За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.(с).
Ну да, это же другое...)))
Анализ на основе статистических данных Нидерландов. Это значит, что по категории СПГ у них вдруг по сравнению с другой отчетной датой вырос оборот с Россией. Здесь даже интерпретировать особо нечего.
Такой ты клоун, я балдею)
Как сообщает платформа Kpler, в прошлом месяце российские экспортеры поставили в ЕС 1,75 миллиона тонн СПГ. Предыдущий рекорд – 1,737 миллиона тонн, был установлен в декабре 2022 года. Среди крупнейших покупателей СПГ из России оказались Франция и Бельгия.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5573578/ Это тоже пропаганда?))зайди на https://www.kpler.com (если что,это не Российский сайт) посмотри. Понимаю,тебе больно это осознать.
Это не задевает его принципы?)))
Фишка в том, что в той войне запад был на стороне Хусейна и помогал оружием.
Это потом он уже стал слишком самостоятельным и превратился в "кровавого диктатора". Но вот ту войну, реально кровавую, запад ему никогда не припоминал в качестве обвинений, только наезды на других соседей.
Ща бы на полном серьезе сравнивать военный потенциал Третьего Рейха и Нидерландов которые в последний раз воевали против...испанских Габсбургов?? Если даже мощная Польша с очень нехилой армией по европейским меркам слилась за считанные недели. Вы бы еще к Люксембургу прицепились, ей Богу.
> когда пиндосы атомную бомбу на Японию сбросили
В ходе Второй мировой Япония оккупировала и нидерландские колонии. Жертвами стали нидерландские военные и мирные граждане. А теперь вспомните что вытворяли японцы в ходе войны. Вы наверняка не знаете об этом, но вытворяли они вещи ничем не лучше нацистов. А американцы убили двух зайцев одним выстрелом. Не стали штурмовать Японию, что стоило бы жизней тысячам американских солдат, да еще и миру свою ядрену бомбу показали. Вы удивитесь, но есть принцип, который гласит что на войне любые средства хороши. И если вам жаль фанатиков-самураев которые ваших же предков стреляли в годы войны, то я не знаю куда дальше. Через пару лет будете перед нацистами извиняться?