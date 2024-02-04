Из-за трансфера Угальде в «Спартак» подал в отставку член наблюдательного совета «Твенте». Бирлинг назвал сделку «несовместимой с его принципами»

Сотрудник «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее 21-летний форвард перешел в московский клуб из « » за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Из-за этой сделки наблюдательный совет «Твенте» покинул Джон Бирлинг. По его мнению, продажа Угальде « » «несовместима с принципами Олимпийского комитета Нидерландов (где работает Бирлинг) и его собственными».

Отметим, что Бирлинг намеревался уйти в отставку 30 июля, о чем объявил ранее.

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал решение Бирлинга.

«Да, это так, но этот человек и так ушел бы со своего поста через несколько месяцев. То есть он просто покинул клуб немного раньше.

Это была форма протеста, но сделать это намного проще, когда ты уже принял решение о том, чтобы уйти со своего поста. Этот человек боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», – приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

«Принципы можно купить за 13 млн?» Нидерланды кипят из-за трансфера Угальде в «Спартак»