Из-за трансфера Угальде в «Спартак» подал в отставку член наблюдательного совета «Твенте». Бирлинг назвал сделку «несовместимой с его принципами»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия отставки Политика Манфред Угальде Футбол

Сотрудник «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее 21-летний форвард перешел в московский клуб из «Твенте» за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Из-за этой сделки наблюдательный совет «Твенте» покинул Джон Бирлинг. По его мнению, продажа Угальде «Спартаку» «несовместима с принципами Олимпийского комитета Нидерландов (где работает Бирлинг) и его собственными».

Отметим, что Бирлинг намеревался уйти в отставку 30 июля, о чем объявил ранее.

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал решение Бирлинга.

«Да, это так, но этот человек и так ушел бы со своего поста через несколько месяцев. То есть он просто покинул клуб немного раньше.

Это была форма протеста, но сделать это намного проще, когда ты уже принял решение о том, чтобы уйти со своего поста. Этот человек боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», – приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

«Принципы можно купить за 13 млн?» Нидерланды кипят из-за трансфера Угальде в «Спартак»

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обычный популист, не более того. Даже в клубе это понимают.
+130
-9
+121
а чё не повесился
+130
-10
+120
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды в сентябре 2023г,после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.
За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.(с).
Ну да, это же другое...)))
+86
-9
+77
Даже на сайте болельщиков Твенте twentefans угорают с этого типа
+71
-1
+70
Ответ Struzhok
Комментарий скрыт
«Такие все легковерные», но «лень искать… ручаюсь, что перевод неточный и тенденциозный (это же еще какое слово подобрал, просто браво)».
Анализ на основе статистических данных Нидерландов. Это значит, что по категории СПГ у них вдруг по сравнению с другой отчетной датой вырос оборот с Россией. Здесь даже интерпретировать особо нечего.
Такой ты клоун, я балдею)
+49
-5
+44
Ответ Struzhok
Комментарий скрыт
В ноябре этого года (2023) Россия экспортировала в страны Евросоюза рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает платформа Kpler, в прошлом месяце российские экспортеры поставили в ЕС 1,75 миллиона тонн СПГ. Предыдущий рекорд – 1,737 миллиона тонн, был установлен в декабре 2022 года. Среди крупнейших покупателей СПГ из России оказались Франция и Бельгия.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5573578/ Это тоже пропаганда?))зайди на https://www.kpler.com (если что,это не Российский сайт) посмотри. Понимаю,тебе больно это осознать.
+26
-1
+25
Нидерланды покупают у нас СПГ на сотни миллионов долларов
Это не задевает его принципы?)))
+23
-1
+22
ДАХУСИМ!
+18
-1
+17
Ответ qiqe
страна член НАТО, сомневаюсь что Хусейн правь он тысячу лет минуснул бы столько мирняка сколько эти одухотворенные
Там сложная история. В начале 80-х у Ирака была война с Ираном (после исламской революции). Со стороны Ирана, если не ошибаюсь, 2 млн погибших (но не знаю, только армия или всего).
Фишка в том, что в той войне запад был на стороне Хусейна и помогал оружием.
Это потом он уже стал слишком самостоятельным и превратился в "кровавого диктатора". Но вот ту войну, реально кровавую, запад ему никогда не припоминал в качестве обвинений, только наезды на других соседей.
+13
-4
+9
страна член НАТО, сомневаюсь что Хусейн правь он тысячу лет минуснул бы столько мирняка сколько эти одухотворенные
+17
-9
+8
русофобы лишаются работы. быть добру.
+11
-3
+8
Покажите ему кадры из Лисичанска, какие у него тогда будут принципы?
+11
-4
+7
Интересно, а где его принципы были с 2014по 2022 годы?
+6
0
+6
Какие чувствительные, мать вашу! А когда ВС голландии участвовали в незаконных операциях НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане и т.д, у него не бомбило! Лицемеры хреновы!
+10
-4
+6
сраный Твенте
+14
-9
+5
Это,даже смешнее чем когда Левандовский не забивал 7 матчей подряд😲
+6
-2
+4
Решил уйти 30 июля, но понял что можно извлечь выгоду в более раннем уходе( может в политику собрался и таким способом решил очков заработать)
+7
-3
+4
Ответ juki_puki
а чё не повесился
хахахахахах
+4
-1
+3
Ответ Struzhok
Комментарий скрыт
АХАХАХАХАХАХ
+3
0
+3
Ответ Евгений Цыбулин
Комментарий скрыт
Ты как и он читать не умеешь?
+6
-3
+3
Раньше стрелялись
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Успокаиваю
нервы? валерьяночки. Не благодари.
+2
0
+2
ну что еще сказать? их борьба
+4
-2
+2
Пусть хоть все увольняться 😊
+3
-1
+2
Принципы засовывают туда поглубже, когда предлагают большие деньги. Хендерсон, тому яркий пример
+4
-2
+2
Одним дурачком меньше в руководстве
+2
0
+2
Обычный популист,не более того🤡
+3
-1
+2
Ответ Валерий Салтыков
Комментарий удален модератором
>они бы свои принципы показали когда немцы их без боя захватили в 1939
Ща бы на полном серьезе сравнивать военный потенциал Третьего Рейха и Нидерландов которые в последний раз воевали против...испанских Габсбургов?? Если даже мощная Польша с очень нехилой армией по европейским меркам слилась за считанные недели. Вы бы еще к Люксембургу прицепились, ей Богу.
> когда пиндосы атомную бомбу на Японию сбросили
В ходе Второй мировой Япония оккупировала и нидерландские колонии. Жертвами стали нидерландские военные и мирные граждане. А теперь вспомните что вытворяли японцы в ходе войны. Вы наверняка не знаете об этом, но вытворяли они вещи ничем не лучше нацистов. А американцы убили двух зайцев одним выстрелом. Не стали штурмовать Японию, что стоило бы жизней тысячам американских солдат, да еще и миру свою ядрену бомбу показали. Вы удивитесь, но есть принцип, который гласит что на войне любые средства хороши. И если вам жаль фанатиков-самураев которые ваших же предков стреляли в годы войны, то я не знаю куда дальше. Через пару лет будете перед нацистами извиняться?
+2
-1
+1
Ответ Struzhok
Комментарий скрыт
ну посмотри голландские сми на ютубе
+1
0
+1
Недавно НАТО, в составе которого Голландия играет не последнюю роль, бомбил суверенный Йемен. Где были его принципы в тот момент?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий