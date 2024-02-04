«Интер» – «Ювентус». 1:0 – Гатти забил в свои ворота! Онлайн-трансляция
«Интер» играет дома с «Ювентусом» в 23-м туре Серии А.
Миланцы лидируют в таблице и при игре в запасе на одно очко опережают туринцев.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 37, автогол Гатти.
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Интер –
Зоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Влахович.
1. Самое неприятное для Юве это поражение разгромным счётом, что может очень отрицательно сказаться на Юве в дальнейшем, а Интера наоборот усилит эмоциональный подъем.
2. Поражение Юве минимальным счётом. Тут конечно то что Интер далее будет иметь запас очков имеет значение для миланцев, ну а Юве будет бороться до конца ожидая очковых потерь Интера.
3. Ничья самый ровный результат для обоих клубов и оставит все как есть. Юве будет дальше преследовать, а Интер подрагиваясь будет оглядываться назад. Цена ошибки велика.
4. Минимальная победа Юве. Тут уж Интеру будет сложнее держать темп, хоть по потерянным очкам они все ещё выше.
5. Разгромная победа Юве. Тут уж Интеру будет очень сложно подняться после такого нокаута и дальше есть большая вероятность очковых потерь. А Юве будет продолжать спокойно набирать очки.
По прогнозам, больше склоняюсь к ничье, и даже минимальной победе Интера. Для них победа гораздо важнее чем для Юве, который строится и второе место вполне может устроить. А для Интера это очередной шанс получить Скудетто пока Ювентус слаб.
Всем приятного просмотра! ;)
команда хорошенько отдохнула (Димарко, Барелла и Хакан вовсе 2 недели чилят уже, обязаны рвать и метать все 90 минут без передышки) в преддверии матча + сейчас у нашего Интера неплохая серия из 5 побед подряд во всех турнирах, в котором пропустили лишь 1 гол с игры против не самых слабых соперников.
форца Интер ⚫🔵🔥
как мы знаем, годом ранее наш Ювентус был жёстко отдраконен со счётом 5 : 1, опозорились на весь мир, конечно.
считаю, нашему Аллегри стоит уже сейчас ротировать состав и плавно - плавно подводить игроков к игре года с неаполитанцами, а на сегодняшнюю игру с этими нерадзурцами забить огромный хер, всё - равно шансов на успех не очень много, тем - более наш Маротта подстраховался и попросил назначить нашего Мареску, чтобы наверняка