«Интер» – «Ювентус». 1:0 – Гатти забил в свои ворота! Онлайн-трансляция

«Интер» играет дома с «Ювентусом» в 23-м туре Серии А.

Миланцы лидируют в таблице и при игре в запасе на одно очко опережают туринцев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

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