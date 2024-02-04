«Интер» – «Ювентус». 1:0 – Гатти забил в свои ворота! Онлайн-трансляция

Теги Интер Ювентус серия А Италия онлайны Футбол

«Интер» играет дома с «Ювентусом» в 23-м туре Серии А.

Миланцы лидируют в таблице и при игре в запасе на одно очко опережают туринцев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Интер – Ювентус 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 37, автогол Гатти.
ИнтерЗоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
ЮвентусШченсны, Камбьязо, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Влахович.
Предупреждения:
Влахович (18), Данило (32).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

102 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Возможно, это ещё не золотой матч, но решит он очень многое
+17
-1
+16
Ещё чуть-чуть и буду в Милане. Говорят Курва Норд готовит что-то нереальное. Жду с нетерпением. Форца Интер 🖤💙
+32
-19
+13
Думаю многие ждут поражения,что бы накрыть тренера,удачи Ювентусу,жду победы,но даже неудача не отменяет ту работу которую проделали тренер и Ко в этом сезоне
+15
-5
+10
сегодняшний матч многое решает, если не всё. Предположим возможные варианты:
1. Самое неприятное для Юве это поражение разгромным счётом, что может очень отрицательно сказаться на Юве в дальнейшем, а Интера наоборот усилит эмоциональный подъем.
2. Поражение Юве минимальным счётом. Тут конечно то что Интер далее будет иметь запас очков имеет значение для миланцев, ну а Юве будет бороться до конца ожидая очковых потерь Интера.
3. Ничья самый ровный результат для обоих клубов и оставит все как есть. Юве будет дальше преследовать, а Интер подрагиваясь будет оглядываться назад. Цена ошибки велика.
4. Минимальная победа Юве. Тут уж Интеру будет сложнее держать темп, хоть по потерянным очкам они все ещё выше.
5. Разгромная победа Юве. Тут уж Интеру будет очень сложно подняться после такого нокаута и дальше есть большая вероятность очковых потерь. А Юве будет продолжать спокойно набирать очки.
По прогнозам, больше склоняюсь к ничье, и даже минимальной победе Интера. Для них победа гораздо важнее чем для Юве, который строится и второе место вполне может устроить. А для Интера это очередной шанс получить Скудетто пока Ювентус слаб.
+8
-3
+5
Боже, спасибо, что не Шнякин!
Всем приятного просмотра! ;)
+5
0
+5
Ответ TRUMAN88
Сегодня всем станет всё ясно со скудето
ничё не станет ясно, как бы матч не закончился.
+8
-3
+5
годится. бус пробили, дальше должно быть повеселее
+7
-2
+5
Первый пошёл.... Отлично!
+4
0
+4
Ответ Sanan1908
Ещё чуть-чуть и буду в Милане. Говорят Курва Норд готовит что-то нереальное. Жду с нетерпением. Форца Интер 🖤💙
Брат, за нас там пофорци, всем рагацци приветы из Москвы💪🏻✊🏻
+15
-11
+4
ожидаемая супер пассивная игра от Максимки
+3
0
+3
Приятный сюрприз - в комментаторской студии ни Генич ни Чердак.
+5
-2
+3
Кто там Холанда на Влаховича обменять хотел 🤣🤣
+4
-1
+3
Первый пошёл
+4
-1
+3
Тутутуту Тутутуту Тутутуту Тутутуту ТУРАМ!!!!!!!!
+3
-1
+2
Сегодня всем станет всё ясно со скудето
+4
-2
+2
Forza Juve!
+9
-7
+2
Картонки уже зарядили судейку😉
+8
-6
+2
а жёлтая за игру в мяч?
+4
-2
+2
прекрасный прием мяча у Влаховича
+2
-1
+1
Только победа Forza Juventus ⚫⚪🔥
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
ну как сказать юмор....
Судя по желтой, как-то несмешно становится
+1
0
+1
ну вот и настал час X.
команда хорошенько отдохнула (Димарко, Барелла и Хакан вовсе 2 недели чилят уже, обязаны рвать и метать все 90 минут без передышки) в преддверии матча + сейчас у нашего Интера неплохая серия из 5 побед подряд во всех турнирах, в котором пропустили лишь 1 гол с игры против не самых слабых соперников.

форца Интер ⚫🔵🔥
+7
-6
+1
Ответ Заяцволк
Да ладно, наши нерадзурцы снова преувеличивают. Час X для нашего Интера будет 10 марта в матче с Болоньей, ведь все мы помним, как наш Интер пару лет назад лидировал в чемпионате, и тоже все говорили о скудетто, а потом весной мы были отдраконены Болоньей, после чего наши миланские земляки опередили нас, и не подпустили к скудетто, увы
вообще-то настоящий час X для нашего Ювентуса состоится 3 марта в матче с Наполи на Армандо Стэдиум.
как мы знаем, годом ранее наш Ювентус был жёстко отдраконен со счётом 5 : 1, опозорились на весь мир, конечно.
считаю, нашему Аллегри стоит уже сейчас ротировать состав и плавно - плавно подводить игроков к игре года с неаполитанцами, а на сегодняшнюю игру с этими нерадзурцами забить огромный хер, всё - равно шансов на успех не очень много, тем - более наш Маротта подстраховался и попросил назначить нашего Мареску, чтобы наверняка
+6
-5
+1
Ответ МОН66
поставил 500 евро на ничью жру коньяк но боюсь..
Кто не рискует, тот не пьёт коньяк)
+1
0
+1
Самая лучшая защита Европы пока не вывозит
+2
-1
+1
Интер играет в футбол, молодцы, поздравляю болельщиков, приятная команда. А нам, болельщикам Ювентуса, советую еще раз обратить внимание на Аллегрибол в статусных играх, это антиигра
+2
-1
+1
поставил 500 евро на ничью жру коньяк но боюсь..
+2
-1
+1
Пас космический
+1
0
+1
я конечно извиняюсь , но сколько раз Барелла должен сфолить, чтобы ему желтую дали ?
+6
-5
+1
Ответ МОН66
поставил 500 евро на ничью жру коньяк но боюсь..
Аллегри выставил8-2-0, тоже надеется на ничью.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий