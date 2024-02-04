«Ливерпуль» нанес 1 удар в створ за матч с «Арсеналом». У «канониров» в 7 раз больше

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

В 23-м туре АПЛ «Арсенал» нанес в 7 раз больше ударов в створ, чем «Ливерпуль».

Команда Микеля Артеты одержала победу со счетом 3:1. Всего у нее 15 ударов, точных – 7.

Мерсисайдцы били по воротам 10 раз, но в створ попали лишь однажды. Сравнять счет в конце первого тайма им удалось в результате автогола Габриэла Магальяэса.

«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые с сентября – «Арсеналу». Поражений не было 15 матчей

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42 комментария
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Потому что никто не смеет шутить про доминирование с Артетой. Никто.
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-5
+104
Ответ Николай Бойко
Потому что никто не смеет шутить про доминирование с Артетой. Никто.
кто к ним с доминированием приходит, тот от доминирования и погибнет
+60
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+59
Ну-ка стойте! Дайте я калькулятор возьму.
7×1=7.
Подтверждаю, в семь раз больше
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+48
Самая слабая игра Ливерпуля в сезоне, если это можно назвать игрой. Абсолютно без идеи, без огня в ногах и глазах, растерялись
+24
-3
+21
Поздравляю всех болельщиков Арсенала с заслуженной победой!
+15
-2
+13
Искренне удивлен такому безхребетному и безидейному Ливерпулю.В любом случае Арсенал с победой,которую они заслужили.
+12
-2
+10
Так все четыре гола забили канониры)
+7
-1
+6
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Так все четыре гола забили канониры)
Алиссон: "Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?"
+10
-4
+6
Ответ Николай Бойко
Потому что никто не смеет шутить про доминирование с Артетой. Никто.
Сначала я поделю жен своих футболистов друг с другом, а потом отдоминирую твою команду.
Как видишь, женами я уже поделился
+5
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+5
Ответ Jan Paskel
кто к ним с доминированием приходит, тот от доминирования и погибнет
Если долго смотреть на Доминатора - Доминатор посмотрит на тебя
+6
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+5
Художественный фильм "Семь", где в конце Артета приносит Клоппу коробку с разрубленным кубком АПЛ.
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0
+4
Арсенал реально были лучше
+3
0
+3
Ответ John Johnson
Худшая игра в сезоне. Играли 11 человек с бодуна. Или завтрак был несвежим Арсенал зря корячился, все равно сольют Вэст Хэмам и Фулхэму. Просто помогли Сити, а радости полные штаны
Реванш был делом принципа
+1
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+1
Ответ Virginia beach
Самая слабая игра Ливерпуля в сезоне, если это можно назвать игрой. Абсолютно без идеи, без огня в ногах и глазах, растерялись
Будто таких игр у них не было..?)Харош уже привязывать объявления к результатам
+2
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+1
Ответ Николай Бойко
Алиссон: "Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?"
Кариус: "Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?"
+2
-1
+1
Эх, ну держитесь теперь Бернли, Брентфорд и Лутон!
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+1
Ливерпуль не впечатлил сегодня. Артета надоминировал
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не думал что буду одновременно хвалить Хаверца и Жоржиньо но да, они молодцы
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Очень слабо сегодня играл Ливерпуль. Такое ощущение, что все силы и эмоции оставили в матче с Челси
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0
+1
в 7 раз больше -это всего лишь 7 ударов)
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Обратись к специалисту, ты 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
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А штанг Дарвина сколько было ?
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Ливерпуль упустит лидерство, уверен
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Ответ Jan Paskel
кто к ним с доминированием приходит, тот от доминирования и погибнет
😂😂
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Ответ Jan Paskel
кто к ним с доминированием приходит, тот от доминирования и погибнет
В цитатник!
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Что это было ?
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