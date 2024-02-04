«Ливерпуль» нанес 1 удар в створ за матч с «Арсеналом». У «канониров» в 7 раз больше

В 23-м туре АПЛ «Арсенал» нанес в 7 раз больше ударов в створ, чем «Ливерпуль».

Команда Микеля Артеты одержала победу со счетом 3:1. Всего у нее 15 ударов, точных – 7.

Мерсисайдцы били по воротам 10 раз, но в створ попали лишь однажды. Сравнять счет в конце первого тайма им удалось в результате автогола Габриэла Магальяэса.

«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые с сентября – «Арсеналу». Поражений не было 15 матчей