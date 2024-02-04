«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:0 – Сака открыл счет. Онлайн-трансляция

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«Арсенал» принимает «Ливерпуль» в 23-м туре АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ливерпульцы лидируют в таблице, лондонцы занимают 3-е место, отставая на 5 очков.

Арсенал – Ливерпуль 1:1 (перерыв)
Дата проведения
4 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Сака, 1:1 – 45, автогол Габриэл.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх, Диогу Жота, Диас, Гакпо.
Предупреждения:
Гомес (25), Уайт (31).

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73 комментария
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арсики! хотите стать чемпионами- побеждайте! хотя будет тяжело...
+24
-10
+14
Ответ LightWithin
И вот за кого болеть в данной ситуации, ума не приложу 🤔 С одной стороны хочу, чтобы Клопп вновь выиграл АПЛ и ушёл со щитом. С другой симпатизирую Артете с доминантностью )) и хочется, чтобы канониры были выше Сити точно... А есть ведь ещё и Вилла с Эмери 😣 тоже крайне симпатична. Хорошо, пусть победит Футбол, а мы увидим красивый матч двух равных (надеюсь) соперников.
Если это был не риторический вопрос, то советую за Арсенал. Нашей любви пошел 21ый год. Было всё: взлеты, падения, радость , разочарования и вечные надежды... Но я ни разу не пожалел. Мы снова в ЛЧ, мы снова в гонке за титул АПЛ, а дальше больше. Вряд ли ещё одна команда подарит столько эмоций.
+17
-4
+13
Крутая битва будет , хочется чтоб Клопп ушёл взял Апл.
+22
-10
+12
И вот за кого болеть в данной ситуации, ума не приложу 🤔
С одной стороны хочу, чтобы Клопп вновь выиграл АПЛ и ушёл со щитом. С другой симпатизирую Артете с доминантностью )) и хочется, чтобы канониры были выше Сити точно... А есть ведь ещё и Вилла с Эмери 😣 тоже крайне симпатична.
Хорошо, пусть победит Футбол, а мы увидим красивый матч двух равных (надеюсь) соперников.
+14
-4
+10
За Клоппа и его банду!
+23
-15
+8
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
+14
-7
+7
Ответ LightWithin
А я за МЮ ) И пошёл уже 11 год моей печали, и веры в то, что мы вернёмся на вершину, где будем пребывать долго и по праву )))
Насчёт права вопрос открытый и требует дебатов)). А так совет да любовь. Для меня как для человека который начал заниматься/болеть/смотреть футболом 25 лет уже как МЮ и Ливерпуль самые главные конкуренты , самые важные соперники. Поверь мне эпоха противостояний Венгера и Фергюсона это что-то с чем-то, но не спорю вы были чуть круче, но я полюбил Арсенал и что самое важное не разлюбил за стиль,( так как на момент когда начал за них болеть уже понимал неплохо эту игру) атакующий , комбинационный любому человеку который в принципе любит футбол должен быть близок. На время убило клуб и выбросило его из гонки за титул дешёвое поведение руководства которое сплавляло топовых игроков соперникам плюс исторически традиционные травмы, так я думаю мы бы не одну ЛЧ взяли и титул АПЛ.
+7
-1
+6
это что за игра ФИФА? а не трансляция матча
+5
0
+5
Что за ракурс? Почему так показывает камеры?
+3
0
+3
Ответ & Co1366
За Арсенал 🔴 в этой зарубе!
Поддерживаю, друг
+10
-8
+2
какой неожиданно скучный
Ливерпуль как замороженные
+2
0
+2
Ответ shakir89
по какому каналу вы смотрите подскажите пожалуйста
В VK vital sport
+1
0
+1
О боже мой...🤦
Типичный Арсенал
+1
0
+1
А могли Габи карточку и пеналь дать )
+1
0
+1
За Арсенал 🔴 в этой зарубе!
+14
-13
+1
Ливерпуль не может, канониры помогут. Такой глупый привоз под конец тайма 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Хотелось бы насладиться игрой и не вспоминать о судейских ляпах после игры, пусть арбитры отсудят эту встречу идеально
+3
-2
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Ну так 5жк получил в прошлом матче, не травму и то хорошо. А вот, как с Хавертцем на ЦН обыгрывать Ливерпуль это вопрос.
И с Жоржиньо в основе. С таким составом будет сложно...
+1
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Эдегор великолепен
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Зинченко ужасен...каждое владение - ошибка.
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Ответ Вадим Серяков
Опять травма? И где Брэдли?? Даже в запасе нет
У Собо рецидив. У Брэдли отец умер на днях...
+1
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+1
жесть канешь, ну кому как , но мне вот новое расположение камер и телекартинка не нравиться - "раньше было лучше (и картинка с мемом пещерного человека)".... для кого это сделано , для любетелей фифы, выглядит ужасно....
+2
-1
+1
Этот год Юргена. Наслаждаемся)
+4
-3
+1
Для того чтобы уходит в отрыв от соперников Ливерпуль обязан выигрывать. Но матч будет нелёгкий. Удачи ЛИВЕРПУЛЮ.
+4
-3
+1
Ответ shakir89
по какому каналу вы смотрите подскажите пожалуйста
sportcast
+1
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+1
Ответ Пользователь_1021964746
жесть канешь, ну кому как , но мне вот новое расположение камер и телекартинка не нравиться - "раньше было лучше (и картинка с мемом пещерного человека)".... для кого это сделано , для любетелей фифы, выглядит ужасно....
Вроде все как обычно
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Ответ Русел Онищенко
ахахахахахах, Арсенал тыщу лет 4-4-2 не играл. Венгер подкинул чемпионские конспекты из 2004 походу
Нет, все те же 4-2-3-1. Просто Эдегор часто поднимается выше и поэтому создаётся такое впечатление.
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да уж,Жезус как всегда, круто когда в команде есть нападающий на которого можно рассчитывать в самый важный момент))
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Ответ jem777
Ливерпуль очень силен, Арсенал увы на спаде. Главное чтобы дали достойный бой, а не глупые подарки сопернику.
У Ливерпуля минус Салах, Собослаи, Брэдли и Нуньес с микротравмой. Без Салаха вроде бы научились играть, но Собо заменить будет сложно.
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Мяч попал в руку защитнику, а потом попал в ворота. Как в таком случае, не следует ли назначать пеналь вместо того, чтобы засчитывать гол? Кто знает?
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