«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:0 – Сака открыл счет. Онлайн-трансляция
«Арсенал» принимает «Ливерпуль» в 23-м туре АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ливерпульцы лидируют в таблице, лондонцы занимают 3-е место, отставая на 5 очков.
- Дата проведения
- 4 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх, Диогу Жота, Диас, Гакпо.
С одной стороны хочу, чтобы Клопп вновь выиграл АПЛ и ушёл со щитом. С другой симпатизирую Артете с доминантностью )) и хочется, чтобы канониры были выше Сити точно... А есть ведь ещё и Вилла с Эмери 😣 тоже крайне симпатична.
Хорошо, пусть победит Футбол, а мы увидим красивый матч двух равных (надеюсь) соперников.
Ливерпуль как замороженные
Типичный Арсенал