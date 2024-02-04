Лыжи. Кубок России. Степанова, Кулешова, Крупицкая, Фалеева, Горбунова, Сорина и Ступак пробегут коньковый масс-старт на 10 км

4 февраля на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Женщины

Масс-старт, 10 км, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Анастасия Кулешова

3. Евгения Крупицкая

4. Лидия Горбунова

5. Елизавета Пантрина

6. Екатерина Смирнова

7. Дарья Непряева

8. Анастасия Фалеева

9. Ольга Якимушкина

10. Алена Баранова

11. Виктория Трошина

12. Арина Каличева

13. Алиса Жамбалова

16. Анастасия Прокофьева

26. Татьяна Сорина

27. Христина Мацокина

26. Юлия Ступак

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Тюмени