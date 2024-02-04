Лыжи. Кубок России. Степанова, Кулешова, Крупицкая, Фалеева, Горбунова, Сорина и Ступак пробегут коньковый масс-старт на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) масс-старт (жен) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

4 февраля на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Женщины

Масс-старт, 10 км, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Анастасия Кулешова

3. Евгения Крупицкая

4. Лидия Горбунова

5. Елизавета Пантрина

6. Екатерина Смирнова

7. Дарья Непряева

8. Анастасия Фалеева

9. Ольга Якимушкина

10. Алена Баранова

11. Виктория Трошина

12. Арина Каличева

13. Алиса Жамбалова

16. Анастасия Прокофьева

26. Татьяна Сорина

27. Христина Мацокина

26. Юлия Ступак

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Тюмени

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17 комментариев
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Буду персонально болеть за Лидию Горбунову, за вчерашнее падение-недоразумение ей судьба задолжала
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За Пантрину и Непряеву мл.!
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Ответ radio_weiss
А Пеклецову где девали?
Они с Никитиной готовятся в Сочи к Спартакиаде
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Веронике захотелось брутально зарешать
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Степанова правильно делает; пошла на все деньги.Зачем ей спуртовые финишные разборки,где она может уступить
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Ступака +25 сек на 1,3 км. Мило
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Именинница не отпускает
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Неужто Губарь уговорил про интервью ей высказаться насчет всех спортсменок? Болею за Кулешову, Горбунову, Фадееву.
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А Пеклецову где девали?
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Ступак так на самоподготовилась, что еле ползет)
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Ребят, Ступак-то особо конькисткой не была никогда.

Последим - посмотрим, что на Спартакиаде покажет.
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Таня Сорина - держится, молодец!
Возвращается, что не может не радовать!
Успехов!
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Степа просто из другой лиги смотрится. Просто идеал по технике и не худая и не толстая. Мне, как перфекционисту просто даже эстетически приятно смотреть.
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С каких пор Кудисова стала быстрейшей на лыжне среди биатлонисток,а,т.Губерниев?
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Степанова с Пантриной скорее всего за победу будут бороться.
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Ответ Мультик
Ступака +25 сек на 1,3 км. Мило
Там на 3-х км уже 40 сек)
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Ответ Мультик
Ступак так на самоподготовилась, что еле ползет)
Так она на сборе в Армении с группой Сорина была)
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