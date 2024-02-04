Кушанашвили о Загитовой: «Человека посадили на Первый канал по блату. Ну какая ты певица? Для этого надо уроки брать, а пока ты – Валя Карнавал»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили высказался об Алине Загитовой.

– Вы негативно относитесь к попыткам фигуристок проявить себя медийно?

– Они не владеют профессией, вообще никто. Нет такого, как я, который пришел бы и дал им … [урок].

Ну как можно родной язык не знать? Ну какая ты певица?! Для этого надо уроки брать, а пока ты – Валя Карнавал.

Загитова даже не знает, что такое семь нот. Она думает, их пять, и ни одну взять не может. Человека посадили на Первый канал по блату. Иди … [к черту] отсюда, – сказал Кушанашвили.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму