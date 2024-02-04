Кушанашвили о Загитовой: «Человека посадили на Первый канал по блату. Ну какая ты певица? Для этого надо уроки брать, а пока ты – Валя Карнавал»

Теги телевидение Первый канал Отар Кушанашвили Алина Загитова музыка Фигурное катание

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили высказался об Алине Загитовой.

– Вы негативно относитесь к попыткам фигуристок проявить себя медийно?

– Они не владеют профессией, вообще никто. Нет такого, как я, который пришел бы и дал им … [урок].

Ну как можно родной язык не знать? Ну какая ты певица?! Для этого надо уроки брать, а пока ты – Валя Карнавал.

Загитова даже не знает, что такое семь нот. Она думает, их пять, и ни одну взять не может. Человека посадили на Первый канал по блату. Иди … [к черту] отсюда, – сказал Кушанашвили.

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140 комментариев
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Отар , конечно, то ещё трепло и персонаж.. Но тут трудно не согласиться..
+114
-22
+92
Вся деятельность Загитовой после ухода из фигурного катания - полный треш и кринж. Лучше бы она осталась в памяти просто как девочка в красном платье, которая выиграла все
+96
-22
+74
Да ладно, Карнавал в сравнении с ней, Монсеррат.
+71
-15
+56
Ответ Александр
Комментарий скрыт
Ты ещё не родился,а он уже был известным журналистом.
+33
-6
+27
Ну а что он прав. Только вот она этого не понимает или не хочет понимать.
+36
-14
+22
Ответ swert-12
Комментарий удален модератором
Элегантно. Не знать кто это, но на всякий случай оскорбить
+26
-9
+17
Отар ты тоже не боец ММА,но пошел же в октагон эпикфайт за деньгами...Правда не кисло отхватил по щам от джигурды и мангола...
+20
-5
+15
Ответ Александр
Комментарий скрыт
Загитова то? Фигуристка, вроде
+23
-8
+15
Заклюют сейчас Отарика, хотя всё по делу сказал.
+28
-14
+14
Ответ Amneris
Ну, при всем уважением, Трусова может записывать все, что пожелает, если ее при этом не пропихивают на Евровидение. Они все «удачно» позорятся через шоубиз. Пока только Щербакова разок поработала и поняла, что это не ее. Она не медийная и в развлекательных шоу не смотрится. Но Аня умная и вовремя ушла оттуда. Медведева плохо и глупо ведёт свой ютуб-блог, но это всё-таки онлайн-стрим, а не федеральный канал. Я даже не знаю, удастся ли кому-нибудь перебить антикейс Загитовой.
А что Загитова сказала, что на евровидение едет?
Назовите, какую особенно песню из её альбома вы не любите 😄🤦‍♀️
+13
-1
+12
Ответ Ольга Ив
А что Загитова сказала, что на евровидение едет? Назовите, какую особенно песню из её альбома вы не любите 😄🤦‍♀️
Я поняла, у людей от непонятной ненависти к Алине отшибает память, мозги и способности к анализу напрочь). Уже и Евровидение появилось откуда то))))
+10
0
+10
А ещё лучше взять пару уроков у Отарика словесной эквилибристике. Хотя пару уроков мало. С этим надо родиться.
+19
-9
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Парадокс. Жалеть всей страной допингистку и гнобить и оскр..ть ОЧ, которая сейчас успешно выступает в Китае, в отличной форме, прыжки, элементы на месте, публика в восторге от спортсменки.
+21
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+9
Ответ Dr Porto
Отар , конечно, то ещё трепло и персонаж.. Но тут трудно не согласиться..
Именно как журналист Отар вышка конечно. Заносит его не слабо конечно.
+13
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+8
Ответ Лизавета Анна -Мария
Девочка в красном платье- это Липницкая!
Липницкая - это девочка в красном пальто!
+13
-5
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Раз так уверенно про нее как про певицу, спросили бы какие песни он слышал в её исполнении, раз берётся судить. А ни одной, кроме припева год назад. Он точно перепутал её с Сашей.
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+7
А разве она говорила, что будет певицей или ещё где-то спела, клип сняла? О чем это человек, может он перепутал с Сашей.
+14
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У Отара Кушанашвили восемь детей. Остальное у него хуже получается.
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Человек один раз год назад взял микрофон, но это до сих пор дает возможности персонажам типа Кушанашвили пиарится на ней). Она не Валя Карнавал, она великая спортсменка.
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Кто только не пиарится на ФК, не от хорошей жизни - нелегкая его принесла.
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А что же он вокальные данные Русской Ракеты не оценил?) Там попыток в разы как больше было и они куда пафоснее были ))
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Я не высокого мнения о пении Загитовой. Но хамство этого клоунского персонажа зашкаливает. И он рассказывает об образовании, воспитании, профессионализме....
+7
-1
+6
Отарик начинал свои моно-шоу на ТВ с наскоков на тогда ещё сильную Пугачиху, с последующими жалкими слюнявыми извинениями, и, соответственно, приобретая реноме "дерзкаво" хлопца с гор. Заканчивает же на задворках интернет-сайтов, поделом. Руками делать ничего не способен - только плюётся и зализывает вину потом.
+10
-4
+6
Ознакомился, что такое есть «Валя Карнавал».

Имею сообщить, что нашу Алиночку, Кушанашвили еще похвалил.
+16
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+6
Ответ Анатолий Конь
Комментарий удален модератором
Если нигде не преуспела, то почему 3 дня это максимальный срок на спортсе без Загитовой, а кто этот говорун?
+11
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И к чему вспомнили про куплет Алины сейчас, уже год прошёл.. Вопрос риторический
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Еще один "профессионал", которого Первый игнорирует? Иди с Сябитовой поплачьте вместе.
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А Загитова участвует в музыкальных конкурсах, в музыкальных программах ? Отарик в очередной раз решил о себе напомнить.
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Ответ Charliz
Человек один раз год назад взял микрофон, но это до сих пор дает возможности персонажам типа Кушанашвили пиарится на ней). Она не Валя Карнавал, она великая спортсменка.
Отарику самому не мешало бы вспомнить как и кем он начинал
+6
-1
+5
Ответ Amneris
Ну, при всем уважением, Трусова может записывать все, что пожелает, если ее при этом не пропихивают на Евровидение. Они все «удачно» позорятся через шоубиз. Пока только Щербакова разок поработала и поняла, что это не ее. Она не медийная и в развлекательных шоу не смотрится. Но Аня умная и вовремя ушла оттуда. Медведева плохо и глупо ведёт свой ютуб-блог, но это всё-таки онлайн-стрим, а не федеральный канал. Я даже не знаю, удастся ли кому-нибудь перебить антикейс Загитовой.
Алина пробивается на Евровидение?
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