«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»
Джейми О’Хара раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче с «Вулверхэмптоном».
«Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:4. Мудрик, вышедший на замену на 72-й минуте, отдал голевую передачу на Тиаго Силву, отметившись первым результативным действием в 2024 году.
«[В «Челси»] есть игроки с восьмилетними контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрик перешел за 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.
Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10
Игры нет вообще, виноват в этом не только мудрик
Вполне возможно что перейди он в арсенал, играл бы по другому , в команде где все играют плохо сложно проявить себя
Тот же Палмер индивидуально отлично играет. Может и придержать мяч, и обыграть, подождать партнёров. Ну и забить соответственно.
А Мудрик бегает как курица без головы. У него банально проблемы с техникой и это никакой тренер не поставит. Она либо есть, либо её нет.
Ну и О’Хара на Sky sports за бабки высказывается, а не ноунеймом на спостсру за просто так
Возьмите тренера, который не для "проект" и "парни отдали всё", а для побед в турнирах. Там как раз на рынке два бывших тренера, которые умеют в результат и которые не будут вытаскивать в состав Галлахеров и Стерлингов в каждом матче, если они играют на уровне ФНЛ.
Почеттино за полгода с предсезонкой даже намётки какой-то игры не поставил. Полупрессинг, полуконтроль, полуавтобус, полуконтратаки. Причём всё это полу в каждой игре, иногда вместе и на разных участках поля.
Да мудрик часто выпадает из игры(хотя ее нет) , но также и проскакивают матчи где у него всё получается и он создает моменты
На счет его техники, многие тренера говорят что он один из лучших вообще, потенциал огромный , не просто так за него до последнего боролся арсенал да и многие топы
главное не забраться ему счас. и просто продолжать работать и всё придёт
да и Троссард не мало пользы приносит, голевые + голы.