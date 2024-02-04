«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»

Джейми О’Хара раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче с «Вулверхэмптоном».

«Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:4. Мудрик, вышедший на замену на 72-й минуте, отдал голевую передачу на Тиаго Силву, отметившись первым результативным действием в 2024 году.

«[В «Челси»] есть игроки с восьмилетними контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрик перешел за 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

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