«Мудрик за 70 млн сейчас не стоит и семи фунтов – он 15 раз потерял мяч, выйдя на замену. Игроков с 8-летним контрактами я не подписал бы и на год». О’Хара о «Челси»

Теги Челси Джейми О′Хара премьер-лига Англия Вулверхэмптон Михаил Мудрик Футбол

Джейми О’Хара раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче с «Вулверхэмптоном».

«Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:4. Мудрик, вышедший на замену на 72-й минуте, отдал голевую передачу на Тиаго Силву, отметившись первым результативным действием в 2024 году.

«[В «Челси»] есть игроки с восьмилетними контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрик перешел за 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10

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42 комментария
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Наконец-то начали говорить правду, а то лишь пели дифирамбы за одно лишь гражданство
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Вспоминая, что Мудрик на неделе запорол момент в игре с Ливерпулем, и что сегодня Троссар забил Алиссону между ног, снова хочется благодарить Боули
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Челси ужасен во всех аспектах !!! И это увы надо признать (((
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Убрали Абрамовича. Вот и получайте.
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Ответ Dexter Morgan
Убрали Абрамовича. Вот и получайте.
просто в одночасье убили команду выигрывавшую ЛЧ (
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Все в челси сейчас не стоят своих денег .
Игры нет вообще, виноват в этом не только мудрик
Вполне возможно что перейди он в арсенал, играл бы по другому , в команде где все играют плохо сложно проявить себя
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Ответ banchik1
Комментарий скрыт
В том, что Палмер ещё моложе и это не мешает ему забивать через матч
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Просто думали, что покупают Довбика, а оказалось, что купили Мудрика.
+9
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+9
Сейчас любители "онижебратьев" разъяснят, что Мудрик ещё молод, его брали на перспективу и вообще, вы видели, какие результаты показывает Челси?!
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+9
За Мудрика переплатили, это сто процентов. Но, он в этом вообще не виноват) Так же переплатили ещё за пол состава Челси. И весь Челси во главе с тренером своим сейчас ужасен. Глупо выбирать одного Мудрика и гнобить еоо, там есть ребята и по-дороже, которые должны тянуть. Рыба гниёт с головы. Руководство неадекватно.
+10
-2
+8
Если Боули на фоне всего этого безобразия осознаёт какое он ничтожество, то тогда это всё стоило того
+6
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+5
Ответ Nikolay Borisov
просто в одночасье убили команду выигрывавшую ЛЧ (
Действительно. Это ужасно.
+4
0
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какой клоун купил этого любителя С.Б.?
+4
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+3
ушёл Абрамович,Челси стал средняком,обидно
+3
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+3
Ответ Михон Мясной
Сейчас любители "онижебратьев" разъяснят, что Мудрик ещё молод, его брали на перспективу и вообще, вы видели, какие результаты показывает Челси?!
Мудрик ровесник Винисиуса, теперь сравни
+3
0
+3
Надеюсь Боули даст Моуринью возможность потренировать Челси. Хуже точно не будет, да и АПЛ он украсит
+5
-3
+2
Ответ S. A.
Вспоминая, что Мудрик на неделе запорол момент в игре с Ливерпулем, и что сегодня Троссар забил Алиссону между ног, снова хочется благодарить Боули
Ну как бы это Вирдж срезал этот мяч Алиссону в домик. Тросаард даже в ворота не попадал :)
+3
-1
+2
Ответ Valik Slovo
Все в челси сейчас не стоят своих денег . Игры нет вообще, виноват в этом не только мудрик Вполне возможно что перейди он в арсенал, играл бы по другому , в команде где все играют плохо сложно проявить себя
Игры нет, но даже если она и появится, то Мудрик лучше играть не станет. Он слаб именно в индивидуальных действиях, у него даже самые неумелые защи с лёгкостью отбирают мячи. А иногда он и сам его так же быстро теряет.
Тот же Палмер индивидуально отлично играет. Может и придержать мяч, и обыграть, подождать партнёров. Ну и забить соответственно.
А Мудрик бегает как курица без головы. У него банально проблемы с техникой и это никакой тренер не поставит. Она либо есть, либо её нет.
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Ответ Oleksandr Kuzmenko
Ты типо считаешь в Украине кто-то вас за братьев считает
Написал О вместо А и стал ближе к Европе.
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Ответ Altione
Кто это такой? За 6 лет в Тотэнхеме забил аж 2 мяча! Великий футболист! А эксперт какой! Уровень аналитики фантастический. Отправлялся уж лучше обратно в бар к таким же уважаемым специалистам.
Сперва добейся что ли? Критиковать футболистов теперь только можно будучи уровнем Месси/Роналду?
Ну и О’Хара на Sky sports за бабки высказывается, а не ноунеймом на спостсру за просто так
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Ну в чём он не прав. Все вменяемые понимают, что Мудрик - это жест, так называемой поддержки Украины. С точки зрения спортивной составляющей, этот парень не тянет и на лям. Вроде очевидные вещи. Ну это же было понятно изначально..
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Пока в Челси не появится нормальный тренер, обсуждать какие футболисты хороши, а какие мусор - абсолютно бесполезное занятие.

Возьмите тренера, который не для "проект" и "парни отдали всё", а для побед в турнирах. Там как раз на рынке два бывших тренера, которые умеют в результат и которые не будут вытаскивать в состав Галлахеров и Стерлингов в каждом матче, если они играют на уровне ФНЛ.

Почеттино за полгода с предсезонкой даже намётки какой-то игры не поставил. Полупрессинг, полуконтроль, полуавтобус, полуконтратаки. Причём всё это полу в каждой игре, иногда вместе и на разных участках поля.
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Лучше бы Кокорина подписали
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Укры везде вас крутят на одном месте, впарили не известно кого, за сто тысяч. Пожинаете плоды того, что испугались отстоять Абрамовича, уж он-то не допустил бы купить не до футболиста, да же и за сто долларов.
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Мудрик это всего лишь бизнес, отмыли кучу бабла, да ещё и на волне хайпа вокруг сами знаете чего.
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Ответ banchik1
Комментарий скрыт
На перспективу берут в академию, либо отдают в аренду в менее хайповые команды. Когда платят 70 млн, то очевидно рассчитывают как на стартового игрока/одного из лидеров. То, что игрок не тянет и в большей части матчей выходит со скамейки как бы совсем не повод начинать втирать, что он был оказывается куплен на какую-то там перспективу
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Play stupid games, win stupid prizes.
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Ответ Etcetera
Игры нет, но даже если она и появится, то Мудрик лучше играть не станет. Он слаб именно в индивидуальных действиях, у него даже самые неумелые защи с лёгкостью отбирают мячи. А иногда он и сам его так же быстро теряет. Тот же Палмер индивидуально отлично играет. Может и придержать мяч, и обыграть, подождать партнёров. Ну и забить соответственно. А Мудрик бегает как курица без головы. У него банально проблемы с техникой и это никакой тренер не поставит. Она либо есть, либо её нет.
Ну здесь с тобой не соглашусь.
Да мудрик часто выпадает из игры(хотя ее нет) , но также и проскакивают матчи где у него всё получается и он создает моменты
На счет его техники, многие тренера говорят что он один из лучших вообще, потенциал огромный , не просто так за него до последнего боролся арсенал да и многие топы
главное не забраться ему счас. и просто продолжать работать и всё придёт
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Ответ ta-tosha
Ну как бы это Вирдж срезал этот мяч Алиссону в домик. Тросаард даже в ворота не попадал :)
гол есть гол.
да и Троссард не мало пользы приносит, голевые + голы.
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Буква р в его фамилии всё же лишняя )
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