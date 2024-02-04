Левандовски намерен остаться в «Барсе» на следующий сезон. Клуб тоже хочет этого

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

35-летний нападающий намерен остаться в клубе еще минимум на год, сообщает Diario Sport. Он хочет увидеть новый проект клуба с новым тренером.

«Барселона» тоже хочет продлить сотрудничество с поляком: в клубе восхищаются его профессионализмом и физической формой.

Каталонцы оставят Левандовскому ту же зарплату, что он получал в первые два сезона. Таким образом, Роберт останется самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», если продолжит карьеру в этом клубе.

В то же время «блауграна» не будет препятствовать уходу форварда, если он получит предложение от другой команды.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Левандовски забил 9 голов в 21 матче. Его статистика – здесь.

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50 комментариев
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ну и зачем? отбирать игровое время у Виктора?
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+22
Ну зачем , ещё и самый высокооплачиваемый , боссы Барсы , вам итак нужна разгрузка зарплатной ведомости , зачем вот этот 36-летний балласт в след сезоне (((
+17
-2
+15
Неееееееееееет! За чтоооооооооооо😭😭😭😭😭😭😭😭😭
+17
-3
+14
Левандовский из топового игрока превратился в обузу
+7
0
+7
Ответ Neclerque
Руководство Барсы это уникальные люди Так закапывать и без того проблемный клуб это еще надо постараться Продлевать возрастного игрока на спаде, да еще и с такой зп, при наличии молодых и более перспективных и мотивированных - 👍
Он изначально подписывал 4х летний контракт - так что никто ничего не продлевал - просто продолжают исполнять текущий.

Другое дело, зачем уже Лапорта подписыал 4х летний контракт с ним в таком ворасте
+5
0
+5
ну ещё есть надежда на саудовскую аравию
+5
0
+5
Руководство Барсы это уникальные люди

Так закапывать и без того проблемный клуб это еще надо постараться

Продлевать возрастного игрока на спаде, да еще и с такой зп, при наличии молодых и более перспективных и мотивированных - 👍
+7
-2
+5
Ответ Skotinas
Может при грамотном тренере выстрелит напоследок
Не думаю , он уже , видно по игре , мотивацию в барсе потерял , просто приехал с семьей заработать бабок на побережье Каталонии под конец карьеры и покайфовать в этом климате..
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1 гол забил в последнем матче-заслужил😁
+3
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+3
может он посмотрит новый проект клуба из другого клуба?
+3
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+3
Ответ Тимур Таубаев
Ну зачем , ещё и самый высокооплачиваемый , боссы Барсы , вам итак нужна разгрузка зарплатной ведомости , зачем вот этот 36-летний балласт в след сезоне (((
Тут первоочереден выбор самого игрока, так что от клуба мало что зависит.
+3
0
+3
Лева не забивает на протяжении нескольких игр
-Барса намерена продать Левандовского.
Лева забивает типичному серяднеку ЛЛ
-Барса намерена продлить одного из самых высокооплачиваемых брёвен Европы ещё на сезон
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Я понял, будет сменщиком Роке за дорого)
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Нормуль. Реал и Ко порадовались
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Можно оставить, если снизит зп на 2/3 , и согласен сидеть в запасе
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Пусть забьёт 15-20 голов до конца сезона, тогда можно подумать
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Сейчас разговоры об этом выглядят максимально неуместно.
+1
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Ушел из бавар лиги и весь миф испарился о лучшем напе Мира. Остался бы щас шел на Золтую бутсу фармя стату на майнцах
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Зачем?
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Ответ Destro7451
ну и зачем? отбирать игровое время у Виктора?
А кто такой этот мальчик Витя? Забил два гола после мастерских пасов Педри в одно касание и всё? Ему ещё хлебать и хлебать...
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Ответ Премьер Кз
Всмысле клуб ничего не решает ? Лева просто наёмный работник и не более
Левандовский летом 2022го подписал 4х летний контракт - т.е. сейчас идёт лишь 2й его год.

И скорее всего разорвать контракт не так просто со стороны клуба.
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Ответ Skotinas
Может при грамотном тренере выстрелит напоследок
При умном тренере однозначно выстрелит.
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Ответ f0rmoceft
Тут первоочереден выбор самого игрока, так что от клуба мало что зависит.
Всмысле клуб ничего не решает ? Лева просто наёмный работник и не более
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Игра при Хави не показатель. У нормального тренера заиграет.
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Ответ kazzibo
Левандовский из топового игрока превратился в обузу
Эта обуза ещё выиграет для Барсы чемп. Но уже без чави.
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Ответ Антон Патракеев
Не нужен, в Барсе бледная тень от самого себя в Баварии
В прошлом сезоне? ха-ха-ха! Ну, а в этом он сливал чави. Это уже очевидно.
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Ответ Кино Музыка
Игра при Хави не показатель. У нормального тренера заиграет.
Абсолютно верно. Лева просто сливал чави.
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Ответ Алланур
Лева не забивает на протяжении нескольких игр -Барса намерена продать Левандовского. Лева забивает типичному серяднеку ЛЛ -Барса намерена продлить одного из самых высокооплачиваемых брёвен Европы ещё на сезон
Вы неправы. Лева сливал чави. Лева ещё не ФСЁ.
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Ответ Vlad Zhadejko
Даже не знаю, как на это реагировать..
Положительно.
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Интересно будет посмотреть на игру Левы без чави.
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