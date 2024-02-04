Левандовски намерен остаться в «Барсе» на следующий сезон. Клуб тоже хочет этого
Роберт Левандовски хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
35-летний нападающий намерен остаться в клубе еще минимум на год, сообщает Diario Sport. Он хочет увидеть новый проект клуба с новым тренером.
«Барселона» тоже хочет продлить сотрудничество с поляком: в клубе восхищаются его профессионализмом и физической формой.
Каталонцы оставят Левандовскому ту же зарплату, что он получал в первые два сезона. Таким образом, Роберт останется самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», если продолжит карьеру в этом клубе.
В то же время «блауграна» не будет препятствовать уходу форварда, если он получит предложение от другой команды.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Левандовски забил 9 голов в 21 матче. Его статистика – здесь.
Другое дело, зачем уже Лапорта подписыал 4х летний контракт с ним в таком ворасте
Так закапывать и без того проблемный клуб это еще надо постараться
Продлевать возрастного игрока на спаде, да еще и с такой зп, при наличии молодых и более перспективных и мотивированных - 👍
-Барса намерена продать Левандовского.
Лева забивает типичному серяднеку ЛЛ
-Барса намерена продлить одного из самых высокооплачиваемых брёвен Европы ещё на сезон
И скорее всего разорвать контракт не так просто со стороны клуба.