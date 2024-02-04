Левандовски намерен остаться в «Барсе» на следующий сезон. Клуб тоже хочет этого

Роберт Левандовски хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

35-летний нападающий намерен остаться в клубе еще минимум на год, сообщает Diario Sport. Он хочет увидеть новый проект клуба с новым тренером.

« » тоже хочет продлить сотрудничество с поляком: в клубе восхищаются его профессионализмом и физической формой.

Каталонцы оставят Левандовскому ту же зарплату, что он получал в первые два сезона. Таким образом, останется самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», если продолжит карьеру в этом клубе.

В то же время «блауграна» не будет препятствовать уходу форварда, если он получит предложение от другой команды.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Левандовски забил 9 голов в 21 матче. Его статистика – здесь.