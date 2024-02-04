Ротенберг о «Салавате»: «Тренер-финн пропагандировал здесь финский хоккей. Капканы и колючие проволоки – такая игра никому не интересна. Здорово, что мы идем к более атакующему хоккею»

Роман Ротенберг поделился мнением о финском хоккее.

Главный тренер СКА высказался после матча с « » (4:3).

– постепенно скатывается к мягкому хоккею, а вы любите сыграть жестко. Вы противник этого смягчения?

– Это мировая практика. Важно, чтобы была зрелищность. Вы прекрасно помните – даже здесь в Уфе в начале сезона не было полных трибун.

С чем это было связано? Наверное, команда играла не так ярко. Поменяли систему, сейчас играют здорово. Хорошо действуют с шайбой, показывают атакующий хоккей – и это приносит результат.

Если на вас будут висеть трое соперников, вы не сможете играть в атакующий хоккей никаким образом. Есть правила игры в хоккей – их надо соблюдать. Это важно для зрелищности, для того, чтобы болельщики ходили.

Мы играем для болельщиков. Сегодня были полные трибуны. Это здорово, но если бы на одном хоккеисте вашей команды висело трое соперников в момент броска, было бы невозможно забить. Здорово, что мы идем в этом направлении – к более зрелищному, более атакующему хоккею. Многие команды уже меняют свой подход. Уфа – это яркий пример. Полностью поменяли свой подход.

Вы все это прекрасно помните – здесь раньше был тренер-финн, который пропагандировал так называемый финский хоккей. Капканы и колючие проволоки – кому интересен такой хоккей? Если честно – никому. В таком хоккее никто не развивается. Невозможно развивать игроков.

Если есть задача повиснуть на сопернике, нужно выбирать другой вид спорта. Есть разные виды спорта, но даже в дзюдо есть правила. Нужно соблюдать правила.

– Вы считаете, что жесткость нужна для зрителей?

– Есть разные понятия – грязный хоккей и жесткий хоккей. Грязный хоккей нам не нужен. А мужской, жесткий хоккей – нужен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.