Ротенберг о «Салавате»: «Тренер-финн пропагандировал здесь финский хоккей. Капканы и колючие проволоки – такая игра никому не интересна. Здорово, что мы идем к более атакующему хоккею»

Теги Салават Юлаев СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Томи Лямся Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о финском хоккее.

Главный тренер СКА высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

КХЛ постепенно скатывается к мягкому хоккею, а вы любите сыграть жестко. Вы противник этого смягчения?

– Это мировая практика. Важно, чтобы была зрелищность. Вы прекрасно помните – даже здесь в Уфе в начале сезона не было полных трибун.

С чем это было связано? Наверное, команда играла не так ярко. Поменяли систему, сейчас играют здорово. Хорошо действуют с шайбой, показывают атакующий хоккей – и это приносит результат.

Если на вас будут висеть трое соперников, вы не сможете играть в атакующий хоккей никаким образом. Есть правила игры в хоккей – их надо соблюдать. Это важно для зрелищности, для того, чтобы болельщики ходили.

Мы играем для болельщиков. Сегодня были полные трибуны. Это здорово, но если бы на одном хоккеисте вашей команды висело трое соперников в момент броска, было бы невозможно забить. Здорово, что мы идем в этом направлении – к более зрелищному, более атакующему хоккею. Многие команды уже меняют свой подход. Уфа – это яркий пример. Полностью поменяли свой подход.

Вы все это прекрасно помните – здесь раньше был тренер-финн, который пропагандировал так называемый финский хоккей. Капканы и колючие проволоки – кому интересен такой хоккей? Если честно – никому. В таком хоккее никто не развивается. Невозможно развивать игроков.

Если есть задача повиснуть на сопернике, нужно выбирать другой вид спорта. Есть разные виды спорта, но даже в дзюдо есть правила. Нужно соблюдать правила.

– Вы считаете, что жесткость нужна для зрителей?

– Есть разные понятия – грязный хоккей и жесткий хоккей. Грязный хоккей нам не нужен. А мужской, жесткий хоккей – нужен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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48 комментариев
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Тренер-финн о тренере-финне
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фрэндли фаер
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Ответ Bartez1986
Тренер-финн о тренере-финне
недотренер* о тренере
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Вообще нормально он так нахваливает Козлова, типа мэтр отметил старания юного щегла, который делает первые в хоккее. Типа молодцы ребята в Уфе, до нас красавчиков далековато, но посмотрите немного НХЛ, научитесь чему то мб.
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Ротен, еврейско-финско-британско подданный, еще и расистом оказался!
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Говорит человек с купленым тренерским дипломом)
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О мужском хоккее может говорить мужчина, а каким боком этот финский мажор к ним относится?
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т.н финский хоккей по совместительству победный олимпийский
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Тренер финн который ставил капканы , это с Хартикайненами и Умарками то ?😁
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Выбрался Ска в лидеры Запада и Главтренер ещё больше загордился , проталкивая всем в уши свою "системную " игру !
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Ответ vadiasik
Комментарий скрыт
Борисыч , ты ?
+7
0
+7
Эх родственник с тобой уже и судьи связоваться боятся ведь наябничаешь опять. И заметьте статистика у Ска в сезоне больше всех большинства судьи помогают игра ломается. В двух первых удалениях по лицу никому не попало, но что ты всё заметили полосатые. А уж на Мелоше вообще смех. Эта жесть родственная когда-нибудь закончится а?
+7
-1
+6
Он нас тролит что-ли или у него в голове такая каша каждый раз чушь всякую говорит
+4
0
+4
"Если на вас будут висеть трое соперников, вы не сможете играть в атакующий хоккей никаким образом. Есть правила игры в хоккей – их надо соблюдать." (с) Тогда двое партнёров будут свободны, можно отдать шайбу и привет. Представляю как этот человек играет в шахматы, если мыслит таким образом.
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Ответ Bartez1986
Тренер-финн о тренере-финне
Так в том то и дело, что ротен не финн. Он хамелеон, который язык 😝 вставляет куда ему сейчас нужно и цвет нужный меняет. Он - просто никто и ничто 🤷‍♂️
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То ли дело,хоккей от подданного ее величества,элитный!
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Ответ vadiasik
Комментарий скрыт
Все смешно, но вот это самое смешное: «каждый год команда обновляется на 70% и приходится обновлять состав» - у настоящих тренеров, вроде Купера, состав не обновляется в таком кол-ве каждый год именно потому, что Купер - настоящий тренер, а НХЛ настоящая лига, а не игрушка чинуш и царей)
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Спортс отрабатывает заказ на Ротенберга по полной, как не зайди- везде ротенберг. Вы хоть немного аналитикой и спортивными разборами разбавляйте свои заказы.
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Ответ vadiasik
Комментарий скрыт
покуриваешь?
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Это существо слышало о клубе "Крылья Советов" советского времени? Это была команда с оборонительным стилем, доставлявшая массу проблем лидерам. Не у всех неограниченные ресурсы, вообще-то.
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Ротенберг своими высказываниями ставит меня каждый раз в тупик. Ступор. Может дурак я ..,а не он?))
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Забыл свою сакраментальную фразу из глубокой аналитики игры финнов: «они в защите стоят как еж!»
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Начав говорить о тренере-финне, Ротенберг даже не на тонкий лед ступил — под ногами была вода, он сразу утонул.
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пропагандировал хоккей
саботировал шахматы
эксгумировал мма
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Ответ Ковид 07.10.52
Химик с Эпштейном был, а Крылья никогда от обороны не играли.
может он о футболе, от знаменитой волжской защепке.
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Ответ Санитар-волк
Это существо слышало о клубе "Крылья Советов" советского времени? Это была команда с оборонительным стилем, доставлявшая массу проблем лидерам. Не у всех неограниченные ресурсы, вообще-то.
Химик с Эпштейном был, а Крылья никогда от обороны не играли.
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Ответ Макгрэди номер 1
Пока пылают ваши пердаки, копятся клики и пишутся комменты в стиле "он дурак, а я д’Артаньян, гыыыы, ха, ха, ха, какой я шутник" Ротенберга будет много. Сами же кликаете. Какие претензии тогда? Нефиг кликать и комментировать.
Я первый раз написал про это, тк спортс реально перебарщивает с ним
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Ответ maksim shavkun
Спортс отрабатывает заказ на Ротенберга по полной, как не зайди- везде ротенберг. Вы хоть немного аналитикой и спортивными разборами разбавляйте свои заказы.
Пока пылают ваши пердаки, копятся клики и пишутся комменты в стиле "он дурак, а я д’Артаньян, гыыыы, ха, ха, ха, какой я шутник" Ротенберга будет много. Сами же кликаете. Какие претензии тогда? Нефиг кликать и комментировать.
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Ответ Огюст
Выбрался Ска в лидеры Запада и Главтренер ещё больше загордился , проталкивая всем в уши свою "системную " игру !
Большинство об этом знают, но ведь ничего не поменяется, и ведь придется это смотреть...
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Ответ Oleg Olegov
Вообще нормально он так нахваливает Козлова, типа мэтр отметил старания юного щегла, который делает первые в хоккее. Типа молодцы ребята в Уфе, до нас красавчиков далековато, но посмотрите немного НХЛ, научитесь чему то мб.
на новый уровень вышел. способный парень. все думали что прогресса уже не будет, а он удивил. )))
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