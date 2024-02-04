Товарищеский матч. «Интер Майами» без Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга

Теги МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) результаты Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами высшая лига Гонконг Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1).

Лионель Месси не попал в заявку на игру, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба не вышли в стартовом составе, Серджи появился на поле во втором тайме.

Гонконг

Товарищеский матч

Сборная звезд чемпионата Гонконга – «Интер Майами»1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Тэйлор (40), 1:1 – Аньер (43), 1:2 – Сандерленд (50), 1:3 – Кампанья (56), 1:4 – Сэйлор (85).

«Интер Майами»: Дос Сантос, Авилес (Холл, 87), Кривцов (Сэйлор, 31), Аллен, Йедлин, Грессель (Боутрайт, 80), Грегоре, Руис (Бускетс, 62), Сандерленд (Брайт, 80), Кампанья (Боржелен, 80), Тэйлор.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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179 комментариев
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Ответ Dexter Morgan
Глоры Месси, на вашем месте я бы сидел тихо и вообще молчал. После того, что с клубом Месси сделал клуб Роналду.
Да вроде ветка мертвая. Только главные фанаты как обычно по несколько комментов строчат (ты и Ромка :))
А вообще забавно как товарняк с Майами, где не играл один, а второй вышел на 10 минут, стал наверно самым ярким событием для персофанов Роналду за последние годы.
+49
-15
+34
Ну сколько можно уже про золотой мяч одно и то же как попугайчики повторять.. Это он что ли эти церемонии награждений купил? Мужик поехал отдыхать в Майами, ему самому уже наплевать на все эти награды, но нет, комментаторам надо плюсиков на спортсе собрать
+60
-35
+25
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
Кто вообще считает голы на предсезонке?)
+31
-13
+18
Ответ Dexter Morgan
Глоры Месси, на вашем месте я бы сидел тихо и вообще молчал. После того, что с клубом Месси сделал клуб Роналду.
да уж, Аль-Наср показал, что команда может без португальского топора))) Интер Майами без Месси тоже в очередной раз себя показал
+24
-7
+17
Почему под каждым постом про Лео, есть Ромка, который постоянно хейтит Лёню?
Это диагноз какой-то?
+31
-15
+16
Ответ Parce
Почему под каждым постом про Лео, есть Ромка, который постоянно хейтит Лёню? Это диагноз какой-то?
Больно ромке, что чемпионом мира стал Месси, а не Кришти.
+29
-14
+15
Ответ Dexter Morgan
Глоры Месси, на вашем месте я бы сидел тихо и вообще молчал. После того, что с клубом Месси сделал клуб Роналду.
Фанаты Месси прям в тихом ужасе от предсезонной товарки)
Это каким умом ( никаким) надо обладать, что бы на полном серьезе считать что кого то задела предсезонная игра.
Да после ЧМ фанаты Лео на все уже смотрят с умиротворением, а на потуги фан базы кринжа с улыбкой.
Ты посмотри видео, их же миллионы, что чувствовали люди по всему миру , когда Лео выиграл величайшее соревнование в истории спорта.
И ты думаешь фанаты ЧЕМПИОНА МИРА и обладателя 8 ЗМ в своем ДЗЕН после коронации кумира 18.12.2022 будут обращать внимание на матчи, которые абсолютно ничего не значат?
Это лишь показатель недалекости фан базы кринжа.
+15
-2
+13
Была новость, что билеты на этот матч раскупили за 6 минут, даже без гарантии, что Месси сыграет. Включил матч. Месси не в старте, а стадион забит.
+15
-3
+12
Ответ Dexter Morgan
Глоры Месси, на вашем месте я бы сидел тихо и вообще молчал. После того, что с клубом Месси сделал клуб Роналду.
Ну сделал и сделал, в чём проблема?
С самого начала дурачкам объясняли, что Месси едет в худшую команду МЛС, то есть не за трофеями, а отдыхать.
Но дурачки оказались ещё и глухими и теперь из поражений донного Интера пытаются сделать сенсацию, как будто это как-то принижает Месси.
Даже если бы он был в том матче на поле, ничего страшного.
Это только Кришти потеет и пытается отрекламировать свои результаты в лиге песков.
+12
-1
+11
Ответ Отец Абду
Поздравляю всех персофанов Роналду с недавним выигранным ЧМ, он провёл лучший матч в своей карьере, как в финале Евро 16. И наконец то догнал Месси по титулам ЧМ, ну ка давайте выпьем шампанское за такое достижение:)
Забыл упомянуть, что за 6 улыбок на камеру и выйгранный чм ему полагается 6 зм
+20
-9
+11
Ответ Red Line
Что только не придумают, чтобы гстроли Месси провести)
мировая легенда Месси, мир хочет увидеть чемпиона мира
+8
-1
+7
Ответ yrok77
Был дном всю карьеру🤦‍♂️ с тобой говорить не о чем
0+0 в плей-офф ЧМ. Пять раз подряд. Точнее четыре. Ещё один раз вылет прямо из группы. Что это, если не дно всю карьеру? Оно и есть.
Так что да, говорить тут не о чем.
+13
-6
+7
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
Месси исправился в отличие от Кришти. А тот как был дном всю карьеру, так и остался.
+14
-7
+7
Ответ Eduard Rastryopin
0:6 против инвалидов СА - уровень МЛС где играет "величайший".
Я помню 4-1 Истиклол разгромил Аль хилал и это не в товарищеском матче, а в ЛЧ Азии!
Получается таджикский истиклол лучше всех клубов верблюд лиги
+10
-4
+6
Ответ Youzhny23
Лучше тебя играет в футбол, логика дурачков , только потому что у тебя удачная сборная , только потому что твоей сборной давали каждую игру где ты мог проиграть пенальти , и ты кумир главного наставника чемпионата мира , президента фифа . Но что такое лучше играет в футбол? Разве Месси лучше играет в футбол головой кого либо хотя бы из чемпионшипа ? Играет правой скажем лучше чем играет условный Бекхэм, ну возможно по игрой левой ногой и лучше ( спорно ) то есть якобы лучший игрок в мире в футбол, в истории футбола должен уметь играть головой и не рабочей ногой на уровне чемпионата Китая , а в чем же он тогда лучший игрок в футбола, если элементаоно на навес откликнуться не в состоянии)))
Ну да, ищи отмазки. Ты ещё мог бы сказать, что из-за сборной он не может стать чемпионом, но он даже попасть на ЧМ не может. Великая Турция мешает.

Объясняю для дурачков, что означает лучше играет в футбол. Лучше понимает футбол, лучше видит поле, лучше играет в пас, лучше обводит соперников, лучше бьёт (забивает не только в упор). В итоге лучше всех ведёт игру своей команды. То есть лучше делает всё то, чем определяется мастерство футболиста.

Марадона правой ногой и головой вообще не играл, это никому не мешает его считать одним из величайших футболистов в истории, а до Месси просто величайшим. А Месси лучше Марадоны не из-за того, что он лучше него играет правой ногой и головой.

если элементаоно на навес откликнуться не в состоянии)))
--------------
Посмотри запись финала ЛЧ-2009, где он твоего Кришти дежурно отправил в аут как раз голом после навеса, а тот почему-то своей головёшкой так и не забил, сколько ни пыжился. Странно, почему он этого не сделал? Он же такой высокий и кубики у него есть.
+6
-1
+5
Ответ Илья Мурашов
Была новость, что билеты на этот матч раскупили за 6 минут, даже без гарантии, что Месси сыграет. Включил матч. Месси не в старте, а стадион забит.
Там на тренировке был полный стадион, 40 тысяч.
Там он был. Ну и хватит с них)
+7
-3
+4
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Куплено? Кем?)
Фанаты роналду со своей вечной болью после 18.12.2022 уже все берега разума потеряли.
8 ЗМ Месси выиграл за триум на величайшем турнире в истории спорта.
Месси 2022, Пеле 1970, Марадона 1986 ОФИЦИАЛЬНО величайшие выступления в истории ЧМ.
Месси, Пеле, Марадона ОФИЦИАЛЬНО величайшая тройка в истории.
Журналисты, что являются главными редакторами ведущих спортивных изданий, практически все как один отдали голоса за Лео.
Глав.ред британской The Times написал, почему голосовал за Месси:
Он был выдающимся на турнире, который не имеет себе равных. Он обрел бессмертие и вечную славу.
Посмотри итоги голосования, Лео всю Европу забрал, которые всегда неохотно голосуют за латиноамериканцев, если есть кандидат из Старого Света.

На Зе Бест кто то купил Модрича и Вальверде?)
Ну так пусть Перес проведет расследование?🤣 Пусть выгонит из Реала хорвата и уругвайца, а то посмели голосовать за величайшее имя в истории футбола.
+30
-26
+4
Класс, против него сыграет туркмен Руслан Мингазов
+4
0
+4
Ответ Red Line
Что только не придумают, чтобы гстроли Месси провести)
А ты посмтри что в Китае творится.
40 000 на стадионе и столько же за пределами стадиона, на обычной тренировке.
То, что проецирует Месси, мы не видели никогда в истории - пишет Гардиан.
+6
-3
+3
Ответ Dexter Morgan
Дайте ЗМ этому господину.
https://www.instagram.com/reel/C25ID5QCjpD/?igsh=MTNrbHFzaDRkamVmNw==
Просто посмотри что проецирует Месси.
40 000 на стадионе и столько же за пределами, а это просто тренировка.
Твой кумир имеет полупустые трибуны на матчах у себя на родине, а тут 80 000 пришли посмотреть тренировку величайшего.
Вот что делает звание ЧЕМПИОНА МИРА.
+6
-3
+3
Ответ Youzhny23
Также как и без иньесты и хави. 0 лч за всю карьеру ) 8 лет вылетов)
Наоборот. Это Иньеста и Хави без него не могли выиграть ЛЧ. Ты не знал, что до Месси у них не было ЛЧ?
А вот он выигрывал ЛЧ, когда Хави стал уже запасным. Подарил ему перед отъездом в Катар титул ЛЧ.
+3
0
+3
Ответ Tollie
если бы этой мерзости было наплевать - выпустила бы пресс-релиз, где отказалась от цацек и жёстко раскритиковала это мракобесие. но нет, пешая принцесса захапала очередную незаслуженную награду и сидит молча
Что то не помню что бы кринж отказывался от ЗМ 2013. Он даже поехал на церемонию после отмены голосования, в котором выиграл Рибери и продления с рекомендацией от Блаттера, как надо голосовать.
+6
-3
+3
Ответ Арсений Чернобаев
Мадам?) культурный какой😇 Холланд то забивал в Европе, а не когда Месси променял багет на бургер и уехал в США
Думаю надо попроще написать:
Так вот период голосования на ЗМ с АВГУСТА 2022 по ИЮНЬ 2023.
Месси перешел в Интер в АВГУСТЕ 2023.
Вам понятно?)
+3
0
+3
Ответ Илья Мурашов
Он в запасе. Выйдет во втором тайме, как и Суарес, Альба, Бускетс. Не думаю, что они проигнорируют фанатов.
Нет сыграл. Как и писал - не было в заявке.
+2
0
+2
Ответ Youzhny23
А Холланд даже на ЧМ не играл , вот уж получается хуже игроков Тринидада , по логике фанов карликового пенальтиста
Если холанд ничего не покажет в сборной, то так и останется клубным игроком, что не дает возможности на какой либо исторический статус.
Пусть учится у великих, как Болгарию в 1/2 ЧМ выводить)
+2
0
+2
Ответ yrok77
Да всём плевать на это
Естественно, всем наплевать на португальское дно, тут ты прав.
+4
-2
+2
Ответ Red Line
Что только не придумают, чтобы гстроли Месси провести)
https://www.instagram.com/reel/C25ID5QCjpD/?igsh=MTNrbHFzaDRkamVmNw==
А ты посмотри что проецирует Лео а потом подумай, почему проводят гастроли.
40 000 на стадионе и столько же за пределами пришли что бы тренировку Чемпиона Мира посмотреть.
Тренировку КАРЛ.
Ни один игрок в мире, в любом виде спорта, не проецирует подобное.
Кринж недавно был в Китае, но он и десятой части не собрал в аэропорту, а на Месси пришли более 100 000 посмотреть как приземляется Король.
+4
-2
+2
Ответ Youzhny23
А после их ухода сколько взял ?)
А какая разница? Главное, что всё было наоборот. Не Месси выиграл ЛЧ из-за Хави и Иньесты, а они выиграли ЛЧ, потому что рядом появился Месси.

Дурачки рассказывали, что без них он ничего не сможет, а он без них выиграл Кубок Америки и Кубок мира. И каждый раз был лучшим игроком этих турниров.

А вот Кришти без Модрича и Крооса тотально слился. Опустил Юве на 4 место в Италии и МЮ на 6 место в Англии. Полнейший позор. Ну и итог - пинок в Саудовскую Аравию развлекать арабов.
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Да всем плевать на этого Месси....
https://www.instagram.com/reel/C25ID5QCjpD/?igsh=MTNrbHFzaDRkamVmNw==
Посмотри на это.
Ни один спортсмен подобного не проецирует.
+3
-1
+2
Ответ Царун Владислав
Начали уже искать соперников как можно более слабых, чтобы потом опять зм подарить? Потом начнут играть против сварщиков, парикмахеров, мастеров маникюра, кондитеров
https://twitter.com/FCB_ACEE/status/1753148786761986464?t=LkULHE8H9NrQTHFqUInHhQ&s=19
Исторический момент.
Признаюсь, мне понравился крах кринжа на глазах миллиардов.
+5
-3
+2
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