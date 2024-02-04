Товарищеский матч. «Интер Майами» без Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга
«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1).
Лионель Месси не попал в заявку на игру, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба не вышли в стартовом составе, Серджи появился на поле во втором тайме.
Гонконг
Товарищеский матч
Сборная звезд чемпионата Гонконга – «Интер Майами» – 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 – Тэйлор (40), 1:1 – Аньер (43), 1:2 – Сандерленд (50), 1:3 – Кампанья (56), 1:4 – Сэйлор (85).
«Интер Майами»: Дос Сантос, Авилес (Холл, 87), Кривцов (Сэйлор, 31), Аллен, Йедлин, Грессель (Боутрайт, 80), Грегоре, Руис (Бускетс, 62), Сандерленд (Брайт, 80), Кампанья (Боржелен, 80), Тэйлор.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
А вообще забавно как товарняк с Майами, где не играл один, а второй вышел на 10 минут, стал наверно самым ярким событием для персофанов Роналду за последние годы.
Это диагноз какой-то?
Это каким умом ( никаким) надо обладать, что бы на полном серьезе считать что кого то задела предсезонная игра.
Да после ЧМ фанаты Лео на все уже смотрят с умиротворением, а на потуги фан базы кринжа с улыбкой.
Ты посмотри видео, их же миллионы, что чувствовали люди по всему миру , когда Лео выиграл величайшее соревнование в истории спорта.
И ты думаешь фанаты ЧЕМПИОНА МИРА и обладателя 8 ЗМ в своем ДЗЕН после коронации кумира 18.12.2022 будут обращать внимание на матчи, которые абсолютно ничего не значат?
Это лишь показатель недалекости фан базы кринжа.
С самого начала дурачкам объясняли, что Месси едет в худшую команду МЛС, то есть не за трофеями, а отдыхать.
Но дурачки оказались ещё и глухими и теперь из поражений донного Интера пытаются сделать сенсацию, как будто это как-то принижает Месси.
Даже если бы он был в том матче на поле, ничего страшного.
Это только Кришти потеет и пытается отрекламировать свои результаты в лиге песков.
Так что да, говорить тут не о чем.
Получается таджикский истиклол лучше всех клубов верблюд лиги
Объясняю для дурачков, что означает лучше играет в футбол. Лучше понимает футбол, лучше видит поле, лучше играет в пас, лучше обводит соперников, лучше бьёт (забивает не только в упор). В итоге лучше всех ведёт игру своей команды. То есть лучше делает всё то, чем определяется мастерство футболиста.
Марадона правой ногой и головой вообще не играл, это никому не мешает его считать одним из величайших футболистов в истории, а до Месси просто величайшим. А Месси лучше Марадоны не из-за того, что он лучше него играет правой ногой и головой.
если элементаоно на навес откликнуться не в состоянии)))
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Посмотри запись финала ЛЧ-2009, где он твоего Кришти дежурно отправил в аут как раз голом после навеса, а тот почему-то своей головёшкой так и не забил, сколько ни пыжился. Странно, почему он этого не сделал? Он же такой высокий и кубики у него есть.
Там он был. Ну и хватит с них)
Фанаты роналду со своей вечной болью после 18.12.2022 уже все берега разума потеряли.
8 ЗМ Месси выиграл за триум на величайшем турнире в истории спорта.
Месси 2022, Пеле 1970, Марадона 1986 ОФИЦИАЛЬНО величайшие выступления в истории ЧМ.
Месси, Пеле, Марадона ОФИЦИАЛЬНО величайшая тройка в истории.
Журналисты, что являются главными редакторами ведущих спортивных изданий, практически все как один отдали голоса за Лео.
Глав.ред британской The Times написал, почему голосовал за Месси:
Он был выдающимся на турнире, который не имеет себе равных. Он обрел бессмертие и вечную славу.
Посмотри итоги голосования, Лео всю Европу забрал, которые всегда неохотно голосуют за латиноамериканцев, если есть кандидат из Старого Света.
На Зе Бест кто то купил Модрича и Вальверде?)
Ну так пусть Перес проведет расследование?🤣 Пусть выгонит из Реала хорвата и уругвайца, а то посмели голосовать за величайшее имя в истории футбола.
40 000 на стадионе и столько же за пределами стадиона, на обычной тренировке.
То, что проецирует Месси, мы не видели никогда в истории - пишет Гардиан.
Просто посмотри что проецирует Месси.
40 000 на стадионе и столько же за пределами, а это просто тренировка.
Твой кумир имеет полупустые трибуны на матчах у себя на родине, а тут 80 000 пришли посмотреть тренировку величайшего.
Вот что делает звание ЧЕМПИОНА МИРА.
А вот он выигрывал ЛЧ, когда Хави стал уже запасным. Подарил ему перед отъездом в Катар титул ЛЧ.
Так вот период голосования на ЗМ с АВГУСТА 2022 по ИЮНЬ 2023.
Месси перешел в Интер в АВГУСТЕ 2023.
Вам понятно?)
Пусть учится у великих, как Болгарию в 1/2 ЧМ выводить)
А ты посмотри что проецирует Лео а потом подумай, почему проводят гастроли.
40 000 на стадионе и столько же за пределами пришли что бы тренировку Чемпиона Мира посмотреть.
Тренировку КАРЛ.
Ни один игрок в мире, в любом виде спорта, не проецирует подобное.
Кринж недавно был в Китае, но он и десятой части не собрал в аэропорту, а на Месси пришли более 100 000 посмотреть как приземляется Король.
Дурачки рассказывали, что без них он ничего не сможет, а он без них выиграл Кубок Америки и Кубок мира. И каждый раз был лучшим игроком этих турниров.
А вот Кришти без Модрича и Крооса тотально слился. Опустил Юве на 4 место в Италии и МЮ на 6 место в Англии. Полнейший позор. Ну и итог - пинок в Саудовскую Аравию развлекать арабов.
Посмотри на это.
Ни один спортсмен подобного не проецирует.
Исторический момент.
Признаюсь, мне понравился крах кринжа на глазах миллиардов.