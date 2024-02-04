Товарищеский матч. «Интер Майами» без Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга

«Интер Майами» Лионеля Месси разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1).

не попал в заявку на игру, , и не вышли в стартовом составе, Серджи появился на поле во втором тайме.

Гонконг

Товарищеский матч

Сборная звезд чемпионата Гонконга – « » – 1:4 (1:1)



Голы: 0:1 – Тэйлор (40), 1:1 – Аньер (43), 1:2 – Сандерленд (50), 1:3 – Кампанья (56), 1:4 – Сэйлор (85).

«Интер Майами»: Дос Сантос, Авилес (Холл, 87), Кривцов (Сэйлор, 31), Аллен, Йедлин, Грессель (Боутрайт, 80), Грегоре, Руис (Бускетс, 62), Сандерленд (Брайт, 80), Кампанья (Боржелен, 80), Тэйлор.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.