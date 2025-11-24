«Милан» не проигрывает с 23 августа – 13 матчей. Сегодня 1:0 с «Интером»

«Милан» не проигрывает с августа.

«Милан » продлил серию без поражений до 13 матчей – 8 побед и 5 ничьих.

В 12-м туре Серии А команда Массимилиано Аллегри обыграла «Интер » на выезде со счетом 1:0.

Последнее поражение у «россонери» было 23 августа в матче с «Кремонезе» (1:2).