Джефф Монсон о Валиевой: «Когда дело касается русского, дают 4 года только потому, что к нему предвзято относятся»

Теги сборная России допинг Джефф Монсон женское катание Сунь Ян дисквалификации Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Боец MMA Джефф Монсон назвал абсурдом срок дисквалификации Камилы Валиевой.

«Решение отстранить Валиеву на четыре года совершенно абсурдно. На Олимпиаде ей было всего 15 лет, она являлась защищенным лицом, но ей вынесли самый жестокий вердикт из всех возможных.

Причем за препарат, который никак не мог бы помочь ей улучшить выступление.

Вспомните, за этот же препарат (триметазидин) взрослого спортсмена Сунь Яна отстранили всего на три месяца. Но когда дело касается русского, то дают четыре года только потому, что к нему предвзято относятся», – сказал Монсон.

«Решение о дисквалификации Камилы на четыре года и присуждение золотой медали команде США произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию. Это ужасное решение! Абсолютно нечестно», – цитирует Монсона «Р-Спорт»

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60 комментариев
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Можно перефразировать слова данного "мыслителя":
"Решение посадить Бриттни Грайнер на 9 лет совершенно абсурдно.
Найденный препарат никак не тянет на контрабанду, но ей дали максимально возможное наказание.
Вспомните актрису Бочкареву, так вот она отделалась вообще штрафом. Но когда дело касается американки, ей дают 9 лет только потому, что предвзято относятся."
+93
-28
+65
Ответ nina1212
вот что интересно, если все на западе орут - Мы за справедливость, за чистый спорт, почему так по разному выносят наказания? 3 мес скандальному взрослому спортсмену или 4 года несовершеннолетнему подростку? за то же самое Ничего не понятно((
Вы же сами отвечаете .Что все на себя взял врач ..Причем защита наверное поумнее была .
+63
-2
+61
Ответ nina1212
интересная информация "Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год"
Так ведь в этом и смысл — он ОБЪЯСНИЛ как вещество попало, не на словах, с доказательствами. Был рецепт, был человек, который отвечал за выдачу рецепта. Судя по тому, что врача отстранили — это был спортивный врач.
А тут лекарство случайно подсыпал дедушка. А да, дедушка никакого отношения к спорту или к медицине не имеет, наказать его невозможно.
И показаний он тоже давать не будет.
Нельзя судить так поверхностно, дьявол всегда в деталях.
+35
-1
+34
Ответ nina1212
интересная информация "Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год"
Этот вариант и для Валиевой сработал бы, но решили играть в несознанку. Да и врач не захотел всё на себя брать.
+25
-1
+24
интересная информация

"Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год"
+40
-18
+22
Ответ nina1212
вот что интересно, если все на западе орут - Мы за справедливость, за чистый спорт, почему так по разному выносят наказания? 3 мес скандальному взрослому спортсмену или 4 года несовершеннолетнему подростку? за то же самое Ничего не понятно((
Так доказательства в суде были нужны. Но адвокаты выступили бездарно, потому и такое наказание
+23
-1
+22
Когда дело касается защиты, то дают четыре года только потому, что наша защита не хочет работать.
+22
-2
+20
Ответ Grads
Совсем не обязательно. Вон Шараповой например дали меньше двух лет за допинг. Она дала показания суду что не нашла список ВАДА с запрещенными препаратами, (типа вдруг разучилась пользоваться интернетом), а ее агент был очень расстроен разводом с женой и забыл посмотреть этот список. И суд с этим согласился. А Камиле дали наказание на всю катушку.
Она признала свою вину, а Валиева сказки рассказывала
+18
-2
+16
Любому здравомыслящему человеку понятно, что это решение абсурдно. А то, как эту ситуацию создали и что из нее раздули - ищите, кому выгодно.
+32
-21
+11
Ответ Gilonjon862
К татарам тоже предвзятое отношение?
паспорт у неё российский... а ещё "вчера", они там, украинцев от русских не отличали... а о татарах и вообще не слышали...
+11
0
+11
Ответ Мэй Касахара
Учитывая, что инфу им похоже сливают наши, то ожидаем инсайд уровня ЕРо
Вот это и пугает, информаторы уровня Елена Родина или Ирина Костылева. А учитывая, что в кас принимают аргументы уровня "ну раз разрешенные препараты принимала, то значит и запрещенные", то на беспристрастное и справедливое расследование шансов нет.
+13
-4
+9
Ответ Заяц НеСудьбы
Так ведь в этом и смысл — он ОБЪЯСНИЛ как вещество попало, не на словах, с доказательствами. Был рецепт, был человек, который отвечал за выдачу рецепта. Судя по тому, что врача отстранили — это был спортивный врач. А тут лекарство случайно подсыпал дедушка. А да, дедушка никакого отношения к спорту или к медицине не имеет, наказать его невозможно. И показаний он тоже давать не будет. Нельзя судить так поверхностно, дьявол всегда в деталях.
Вы правы. И врач молодец, не стал открещиваться от спортсмена.
+9
0
+9
Ответ N-fox
Любому здравомыслящему человеку понятно, что это решение абсурдно. А то, как эту ситуацию создали и что из нее раздули - ищите, кому выгодно.
Главное, что не абсурдны оправдания про пирожные во время турнира)
+10
-2
+8
Мед для ушей патриотов
+13
-6
+7
Ответ Wini Chemin
https://sport24.ru/figureskating/article-617382-doping-valiyevoy-novyye-podrobnosti-iz-kanady-i-ssha-megan-dyuamel-filipp-khersh-kristin-brennan-deyv-liz Дюамель грозится суперинфой
Я смотрела эту супер аналитическую программу, которая в общем итоге интересна шести тысячам человек. Самый интересный момент во всём мероприятии это подсчёты на бумажке от Кристин Бреннан, которой вытирают сами знаете, что. А Дюамель мне кажется больше половины просто перемотало, потому что и так понятно, что она говорит. Единственное с чем я реально согласна, это то, что в фигурное катание в РФ - это спорт с повышенным интересом, которым занимаются профессиональные спортсмены, а в США, это спорт, который не интересен уже даже пенсионерам. Поэтому я искренне не понимаю зачем России вообще участвовать в этой мышиной возне.
+9
-2
+7
А ещё им дают 7 лет за посты в соцсетях или 27 по политическим мотивам. Запад всего лишь пытается не отставать от внутрироссийского тренда.
+11
-5
+6
Простите, но случай Сунь Яна несколько иной - в то время препарат был недавно добавлен в список запрещенных веществ, и у него были рецепты врача...
А здесь что имеем - никто ничего не знает, все скрыто и прикрыто...
+7
-1
+6
Совсем не обязательно. Вон Шараповой например дали меньше двух лет за допинг.
Она дала показания суду что не нашла список ВАДА с запрещенными препаратами, (типа вдруг разучилась пользоваться интернетом), а ее агент был очень расстроен разводом с женой и забыл посмотреть этот список.
И суд с этим согласился. А Камиле дали наказание на всю катушку.
+9
-3
+6
Ответ Wini Chemin
https://sport24.ru/figureskating/article-617382-doping-valiyevoy-novyye-podrobnosti-iz-kanady-i-ssha-megan-dyuamel-filipp-khersh-kristin-brennan-deyv-liz Дюамель грозится суперинфой
Учитывая, что инфу им похоже сливают наши, то ожидаем инсайд уровня ЕРо
+11
-5
+6
Ответ nina1212
вот что интересно, если все на западе орут - Мы за справедливость, за чистый спорт, почему так по разному выносят наказания? 3 мес скандальному взрослому спортсмену или 4 года несовершеннолетнему подростку? за то же самое Ничего не понятно((
Наоборот, все понятно
+5
0
+5
Ответ nina1212
интересная информация "Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год"
А у нас не нашлось человека который взял бы на себя вину... Камилла вообще могоа отделаться "легким испугом"... Но скорее всего, у нас просто боялись что если начнут копать глубоко, тогда неизвестно что могло б еще вылезти.
+6
-1
+5
Ответ Wini Chemin
https://sport24.ru/figureskating/article-617382-doping-valiyevoy-novyye-podrobnosti-iz-kanady-i-ssha-megan-dyuamel-filipp-khersh-kristin-brennan-deyv-liz Дюамель грозится суперинфой
В твитере обсуждается информация, что сама Skate Canada, рассматривает Меган Дюамель на мероприятиях исключительно как работницу транспортного отдела, т.е. таксиста. Это уровень комментирования от the Skating lesson. Раньше к их мнению действительно можно было хотя бы прислушиваться. Но сейчас их уровень - это комментаторы, которые до сих пор винят РФ в проигрыше Юны Ким, обсуждают лутцы-флутцы, ну и без разбора обвиняют всех российских спортсменов в доппинге, даже при наличии постоянных проверок от WADA. Обнаружение ТМЗ в крови Валиевой - это личный звездный час Лиза, потому что он же говорил. Но на самом деле вся эта программа действительно скатилась до уровня Родиной, только вещает на английском языке.
+6
-1
+5
Даже не знал,что Армстронг был русским.
Его ведь не просто дисквальнули,но и забанили везде.
+17
-12
+5
Ответ N-fox
Любому здравомыслящему человеку понятно, что это решение абсурдно. А то, как эту ситуацию создали и что из нее раздули - ищите, кому выгодно.
выгодно всем, кто остался на своих местах.Виноватых нет, кроме Запада ,конечно, и немного дедушки
+8
-4
+4
Ответ Wini Chemin
https://sport24.ru/figureskating/article-617382-doping-valiyevoy-novyye-podrobnosti-iz-kanady-i-ssha-megan-dyuamel-filipp-khersh-kristin-brennan-deyv-liz Дюамель грозится суперинфой
Эта дuра говорит о правилах командника, которых нет и не было. По-сути ИСУ вручила медали командника по сиюминутному решению, не основанному на регламенте, в связи с отсутствием оного.
+5
-1
+4
Ответ RusVector
Скорее, от Яночки! Она еще пару лет назад грозилась разворошить болотце и рассказать о внутренней кухне Хрустального! Учитывая, что к ней перешли спортсменки от Тутберидзе, инфа какая-то у нее есть!
Да Яночка ещё и сочиняет эту информацию
+5
-2
+3
Коротко и по делу. Всё так и есть.
+19
-16
+3
Очень рад что дисквалифицировали ее и запретили лед. Не надо есть допинг.
+15
-12
+3
Понятно, что в отношении русских действует принцип "хайли-лайкли". И "доклад макларена" - это не про суд, и не про доказательства... Однако если посмотреть, кто "занимался защитой", куда пошли расходы "на защиту" - выводы будут еще более шокирующими, чем вердикт Камиле. Управление российским спортом - намного грязней, чем любая политика.
+4
-1
+3
Так китайцев вадовцы тоже не жалуют.И из пловца еа момент разбирательств никто не делал сакральную жертву
+7
-5
+2
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