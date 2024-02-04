Джефф Монсон о Валиевой: «Когда дело касается русского, дают 4 года только потому, что к нему предвзято относятся»
Боец MMA Джефф Монсон назвал абсурдом срок дисквалификации Камилы Валиевой.
«Решение отстранить Валиеву на четыре года совершенно абсурдно. На Олимпиаде ей было всего 15 лет, она являлась защищенным лицом, но ей вынесли самый жестокий вердикт из всех возможных.
Причем за препарат, который никак не мог бы помочь ей улучшить выступление.
Вспомните, за этот же препарат (триметазидин) взрослого спортсмена Сунь Яна отстранили всего на три месяца. Но когда дело касается русского, то дают четыре года только потому, что к нему предвзято относятся», – сказал Монсон.
«Решение о дисквалификации Камилы на четыре года и присуждение золотой медали команде США произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию. Это ужасное решение! Абсолютно нечестно», – цитирует Монсона «Р-Спорт».
"Решение посадить Бриттни Грайнер на 9 лет совершенно абсурдно.
Найденный препарат никак не тянет на контрабанду, но ей дали максимально возможное наказание.
Вспомните актрису Бочкареву, так вот она отделалась вообще штрафом. Но когда дело касается американки, ей дают 9 лет только потому, что предвзято относятся."
А тут лекарство случайно подсыпал дедушка. А да, дедушка никакого отношения к спорту или к медицине не имеет, наказать его невозможно.
И показаний он тоже давать не будет.
Нельзя судить так поверхностно, дьявол всегда в деталях.
"Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год"
А здесь что имеем - никто ничего не знает, все скрыто и прикрыто...
Она дала показания суду что не нашла список ВАДА с запрещенными препаратами, (типа вдруг разучилась пользоваться интернетом), а ее агент был очень расстроен разводом с женой и забыл посмотреть этот список.
И суд с этим согласился. А Камиле дали наказание на всю катушку.
Его ведь не просто дисквальнули,но и забанили везде.