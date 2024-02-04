Джефф Монсон о Валиевой: «Когда дело касается русского, дают 4 года только потому, что к нему предвзято относятся»

Боец MMA Джефф Монсон назвал абсурдом срок дисквалификации Камилы Валиевой.

«Решение отстранить на четыре года совершенно абсурдно. На Олимпиаде ей было всего 15 лет, она являлась защищенным лицом, но ей вынесли самый жестокий вердикт из всех возможных.

Причем за препарат, который никак не мог бы помочь ей улучшить выступление.

Вспомните, за этот же препарат (триметазидин) взрослого спортсмена Сунь Яна отстранили всего на три месяца. Но когда дело касается русского, то дают четыре года только потому, что к нему предвзято относятся», – сказал Монсон.

«Решение о дисквалификации Камилы на четыре года и присуждение золотой медали команде США произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию. Это ужасное решение! Абсолютно нечестно», – цитирует Монсона «Р-Спорт».