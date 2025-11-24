«Интер» не побеждает «Милан» 6 матчей подряд – 4 поражения и 2 ничьих
«Интер» не побеждает «Милан» полтора года.
«Интер» не может победить «Милан» на протяжении 6 матчей подряд во всех турнирах – 4 поражения и 2 ничьих.
В 12-м туре Серии А команда Кристиана Киву уступила в дерби на своем поле со счетом 0:1.
Последняя победа «нерадзурри» над «Миланом» была в апреле 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
