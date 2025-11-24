«Интер» не побеждает «Милан» 6 матчей подряд – 4 поражения и 2 ничьих

«Интер» не побеждает «Милан» полтора года.

«Интер » не может победить «Милан » на протяжении 6 матчей подряд во всех турнирах – 4 поражения и 2 ничьих.

В 12-м туре Серии А команда Кристиана Киву уступила в дерби на своем поле со счетом 0:1.

Последняя победа «нерадзурри» над «Миланом» была в апреле 2024 года.