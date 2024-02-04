«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые с сентября – «Арсеналу». Поражений не было 15 матчей
«Арсенал» прервал продолжительную серию «Ливерпуля» без поражений в АПЛ.
В 23-м туре команда Юргена Клоппа уступила со счетом 1:3.
В последний раз до этого мерсисайдцы в чемпионате Англии проигрывали в сентябре – «Тоттенхэму». С тех пор у них было 15 матчей без поражений.
С учетом всех турниров для «Ливерпуля» это первое поражение за 12 игр.
Просто ничего не позволили Ливерпулю.
Надо было дубль выпускать Клоппу,ведь он возил основу Арсенала в Кубке Англии 😂(по версии болельщиков)
Арсенал в гонке.
Аллисон спасибо 🙏
Не понял,чего все гонят на Райю?
У Салиба был миллион вариантов,но он выбрал худший.
С соперником на плечах,ожидал Райю который был в 2 метрах…
Дай бог здоровья Собо и Тиаго на остаток сезона
Играют люди, а не роботы
Но у него случаются провальные матчи, в этом году сегодня, в прошлом году Реал дома
Что ожидалось то и произошло.