«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые с сентября – «Арсеналу». Поражений не было 15 матчей

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

«Арсенал» прервал продолжительную серию «Ливерпуля» без поражений в АПЛ.

В 23-м туре команда Юргена Клоппа уступила со счетом 1:3.

В последний раз до этого мерсисайдцы в чемпионате Англии проигрывали в сентябре – «Тоттенхэму». С тех пор у них было 15 матчей без поражений.

С учетом всех турниров для «Ливерпуля» это первое поражение за 12 игр.

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54 комментария
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Худший матч сезона. Поражение абсолютно по делу.
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+18
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
на ван дейке я так понимаю фолил алиссон?
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+10
Кажется, Артета обиделся на шутку про доминирование))
+13
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+9
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Не неси фигню. Тейлор тот ещё фрукт, но в этом матче никаких ключевых ошибок не было.
+10
-1
+9
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Вода мокрая, трава зеленая, скаузеры ноют про судейство
+12
-4
+8
Ответ John Johnson
Как может быть такое что задолго до игры уже были кэфи на Арсенал 2.2 и На Ливерпуль 3. Как такое сейчас вообще возможно ? Почему не равные или немного в пользу Ливерпуля ? Почему команда выходит и не похожа сама не себя ? Мне кажется, тут что-то нечисто
Боже, как же вы задрали
+6
0
+6
Тотальное доминирование.
Просто ничего не позволили Ливерпулю.
Надо было дубль выпускать Клоппу,ведь он возил основу Арсенала в Кубке Англии 😂(по версии болельщиков)
Арсенал в гонке.
Аллисон спасибо 🙏
Не понял,чего все гонят на Райю?
У Салиба был миллион вариантов,но он выбрал худший.
С соперником на плечах,ожидал Райю который был в 2 метрах…
+9
-5
+4
Два гола конечно посмешили с обеих команд, но арсенал прям молодцом. Уже давно не смотрел их игры, но щас… прям достойно играют. Да и когда смотрел эмирейтс был ну совсем вялым, щас же поют всю игру и аншлаг! Помнится Аршавин говорил что на арсенал ходят как в театр. Но сейчас такого впечатления нет ни разу
+5
-1
+4
Поздравляю всех болельщиков Арсенала с заслуженной победой!.
+2
0
+2
Ответ Melissa Parker
Ну так первый гол Сака в оффсайде
Плак-плак
+3
-1
+2
Пожалуй сегодня это худший матч Ливерпуля в этом сезоне
+3
-1
+2
Ничего удивительного, у них в полузащите Одегар, Райс и Жоржиньо, у нас один Мак дает класс в центре, остальные ну при всем уважении к Джонсу не тянут статус и накал такого матча, а про Эллиота просто кровь из глаз, мало того что не усилил по игре, так еще в конце долго возился с мячом, когда был шанс убежать в контратаку, в итоге просто потерял

Дай бог здоровья Собо и Тиаго на остаток сезона
+6
-4
+2
1 удар в створ - это шутка? Беккер напортачил на 10 лет вперед.
+1
0
+1
Абсолютно заслуженная победа! COYG!
+1
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Ответ Великолепный Пеп
Он топовый вратарь по всем ключевым статистическим метрикам на дистанции. Разница xg, розыгрыши, игра последним защитником (на фоне сегодняшнего смешно конечно звучит) - это все на элитном уровне. Не верите - посмотрите продвинутую статистику. Но у него случаются провальные матчи, в этом году сегодня, в прошлом году Реал дома
Опять цифры. А по факту привозы. Забудьте уже секту xG и попытки оценки игроков.

Играют люди, а не роботы
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0
+1
Абсолютно заслуженная победа Арсенала, лидеры Ливера свой матч провалили
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-1
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Ответ CriminalJoint62
Клопп идет за квадруплом, но, очевидно, в АПЛ и в ЛЧ будет сложно
Да играя в ЛЕ в ЛЧ будет сложно 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ nata shima
Ничего удивительного, у них в полузащите Одегар, Райс и Жоржиньо, у нас один Мак дает класс в центре, остальные ну при всем уважении к Джонсу не тянут статус и накал такого матча, а про Эллиота просто кровь из глаз, мало того что не усилил по игре, так еще в конце долго возился с мячом, когда был шанс убежать в контратаку, в итоге просто потерял Дай бог здоровья Собо и Тиаго на остаток сезона
если бы вы больше игр Ливерпуля смотрели, то у вас не возникло бы сомнений касательно Джонса и Эллиота, а сегодня играли плохо все, кроме Мака - тут согласен
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Ответ Пирс Морган
Бьются Арсенал и Ливерпуль, а победит Сити)
Кстати не факт еще, что завтра тоже очки не потеряют
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Ответ BUR-JUY
Вот реально Клопп нагадил, небыло никогда такого состава ву старте, все сделано для просера...
Там больше некого выпускать было, это лучшее из доступного. Ну может Грави на Эллиота, но это шило на мыло
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Ответ wade_06
как сегодня сыграла твоя команда ?))
у меня нет команды. а к чему вопрос?
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Ответ DolJun
не на тот матч тирни брали, челси бы и так развалили - а в итоге арсенал оказался не по зубам. увы, результат в пользу сити
как сегодня сыграла твоя команда ?))
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Бьются Арсенал и Ливерпуль, а победит Сити)
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Ответ Jlaw
Тут недавно был рейтинг вратарей и Бекер стоял первым. Никогда не понимал тех кто рвет глотку доказывая что он топовый голкипер. Обычный середнячок повыше среднего, который стал казаться топом когда Буффон, Касильяс и Чех завершили карьеру, а Нойер сломал ногу.
Он топовый вратарь по всем ключевым статистическим метрикам на дистанции. Разница xg, розыгрыши, игра последним защитником (на фоне сегодняшнего смешно конечно звучит) - это все на элитном уровне. Не верите - посмотрите продвинутую статистику.

Но у него случаются провальные матчи, в этом году сегодня, в прошлом году Реал дома
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Ответ Mykytka
Тебе игра ответила, почему. Что ожидалось то и произошло.
Вдруг внезапно вместо лидера таблицы Ливерпуля выходит какая-то другая команда, которая изначально сливает матч. Совпадение? Не думаю
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Ответ John Johnson
Как может быть такое что задолго до игры уже были кэфи на Арсенал 2.2 и На Ливерпуль 3. Как такое сейчас вообще возможно ? Почему не равные или немного в пользу Ливерпуля ? Почему команда выходит и не похожа сама не себя ? Мне кажется, тут что-то нечисто
Тебе игра ответила, почему.
Что ожидалось то и произошло.
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Алиссон: "Я ошибся! Я могу один раз ошибиться?"
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Кстати не факт еще, что завтра тоже очки не потеряют
Может и потеряют, но для Сити результат этого матча хороший сегодня
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единственное заслуженное поражение
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Ответ Гаврило Принцип
Вода мокрая, трава зеленая, скаузеры ноют про судейство
Ты прекрасно видел мой комментарий, но решил ответить челу ниже, который пишет явную чушь. Какая объективность тогда в твоих словах?
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