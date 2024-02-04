«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые с сентября – «Арсеналу». Поражений не было 15 матчей

«Арсенал» прервал продолжительную серию «Ливерпуля» без поражений в АПЛ.

В 23-м туре команда уступила со счетом 1:3.

В последний раз до этого мерсисайдцы в чемпионате Англии проигрывали в сентябре – «Тоттенхэму». С тех пор у них было 15 матчей без поражений.

С учетом всех турниров для « » это первое поражение за 12 игр.