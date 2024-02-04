Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Ардашев и Якимушкин выступят в масс-старте на 15 км свободным стилем

4 февраля на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Мужчины

Масс-старт, 15 км, свободный стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Сергей Ардашев

4. Илья Семиков

5. Алексей Червоткин

6. Андрей Мельниченко

7. Александр Ившин

8. Иван Якимушкин

9. Евгений Белов

10. Дмитрий Жуль

11. Максим Зубцов

12. Андрей Ларьков

25. Александр Терентьев

31. Сергей Устюгов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Тюмени