Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Ардашев и Якимушкин выступят в масс-старте на 15 км свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) масс-старт Евгений Белов Кубок России Сергей Устюгов Андрей Ларьков Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Максим Зубцов Дмитрий Жуль Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

4 февраля на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Мужчины

Масс-старт, 15 км, свободный стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Сергей Ардашев

4. Илья Семиков

5. Алексей Червоткин

6. Андрей Мельниченко

7. Александр Ившин

8. Иван Якимушкин

9. Евгений Белов

10. Дмитрий Жуль

11. Максим Зубцов

12. Андрей Ларьков

25. Александр Терентьев

31. Сергей Устюгов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Тюмени

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71 комментарий
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Серёжа, удачи
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Идиот на лыжах появился, мало ему биатлона.
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Не думал, что скажу такое, но верните Легкова и Трифонова! А лучше, чтобы Соловьёв один комментировал.
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И так тяжело слушать, но когда начинают говорить Степановна со Ступак - это уже полный атас. Приходится выключать звук вообще
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Общение возле сельского клуба, полное ощущение
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Курочек уберите из эфира, ерунду несут
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Что за клоунада в эфире
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Невыносимо слушать Ступак 😩
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Ответ Viktor Derkach
И так тяжело слушать, но когда начинают говорить Степановна со Ступак - это уже полный атас. Приходится выключать звук вообще
Кринжа наложили, согласен
+8
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Евроспорт и Курдюков - вы лучшие!
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ну вот почему надо было ступак звать? В исполнении этой нулины какие-то бы ни было рассуждения звучат просто смешно) Ну позвали бы Пантрину, Кулешову, Горбунову, почему ступак??
+10
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Легков как отдушина после всего балага что устроили в эфире: как бабки с семечками на лавке с ворчливым язвительным дедом. Пусть один Легков говорит не переставая, чтобы губер не смог слова вставить.
Как противно что губер прям постоянно об Устугове и прям радуется что "где-то там", а не впереди. Фу.
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Ну вот почему я должен мужскую гонку без звука смотреть?
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Желаем всем ребятам стать чуть лучшей версией себя сегодня! Мы их всех и конкретно каждого любим и с удовольствием сиотрим. И пусть победят сильнейшие 💪✊Прав Турышев-пусть будет красивая борьба👌
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Всю гонку теперь будут над Большуновым стебаться? Губерниев устроил на всю страну позорище.
Ура, Легков вернулся!
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Ну.. либо 17/17, либо одно из двух.
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Такое впечатление,что бегут 70ти километровый марафон .
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Уберите майонеза вы теряете большую часть болельщиков только из за него.
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Степанова считает, что Большунов - лох. Вот это да!
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Какой же это цирк в эфире... КлоВаны
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Ответ Дядя Степа
Думаю сегодня снова увидим приключения от Устюгова. В порыве воодушевления свалится где-нибудь или же палку сломает. Без хейта. Просто такой прогноз.
Он хорошо выступит. Рано радуетесь.
+6
-3
+3
Ответ armmaster
А какое отставание у Устюгова?
7 сек пока
+3
0
+3
Спицов то с Мальцевым с гор не спустились ещё!?..
+3
0
+3
Серёга, давай как Таня! С первых метров вперёд продвигайся.
+5
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Выиграет Большунов, это однозначно. Таких ещё пока у нас нет. Губа наслаждается от своей речи.
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Белорукова пришла в коменты, минусует всех
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Ребятам удачи… 🎿
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Какая же все таки мерзкая личность Майонез, и как комментатор тоже. Надеюсь не будет его в лыжах на Спартакиаде, свалит в Златоуст. Бедные любители биатлона...
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Ответ Россия будет свободной
насколько же приятнее звучат альпийские колокольчики по сравнению с этими дуделками!
Вот и дуй туда, евросуслик.)
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И сел обратно в 30-е места
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