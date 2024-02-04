У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ. Такого не было с 2016 года

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» демонстрирует в АПЛ худшие результаты с сезона-2015/16.

Команда Маурисио Почеттино сегодня потерпела поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) и опустилась на 11-е место. На ее счету 31 очко после 23 туров.

В последний раз «синие» на данном этапе шли в чемпионате настолько низко или еще ниже в 2016 году. Тогда они были 13-ми с 28 баллами и в итоге завершили сезон на 10-й строчке.

«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пора возвращать Жузе. Недаром он три пальца показывал намекая на свой третий приход в пятый лондонский
+43
-13
+30
Поччетино на выход уже, хватит! Уже 2/3 сезона прошло, а он до сих ничего толкого неможет создать. И не говорите что игроки бревна или молодые! Они ничем не хуже а даже лучше чем игроки Вулвза, которым сегодня с%#нули! Все дело в тренере и в его идеях, если оно есть конечно!
+28
-5
+23
Просто позор..
+17
-1
+16
Багаж Тухеля закончился
+16
-3
+13
До зоны вылета очков в 2 раза меньше, чем до 1 места, и в 1,5 раза меньше, чем до зоны ЛЧ. Уровень, конечно!
+12
-4
+8
Без Ромы так примерно всегда и будет. Глорам пора искать новый любимый клуб
+10
-3
+7
Зато Мидлсбро и Престону в кубках напихали.
+3
-2
+1
То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет,
Ой-ой-ой!
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Все так, такое ощущение что специально Челси развалили , чтоб насолить Абрамовичу ,просто только полный идиот мог купить за 120 деревянного эквадорца,Энцо в нем что то есть ,но он нестабилен,ему нужно играть в Сити , Ливерпуле,команде играющей,про Мудрика за 80 лямов это вообще эпик,остальные Мадуэке,Чиквамуэке,Дисаси это просто не уровень топ клуба уровень Фулхэма максимум,Палмер хорош,но опять же ему надо играть как и Энцо в нормальном клубе с норм.тренером и игрой,Джексон такой же хлам как и перечисленные выше,по Нкунку рано судить,итог Челси клуб с ноунеймами, который просто не может ничего показать больше это просто сброд игроков,разношёрстный,даже Конте не поможет как и Моур,потому что можно оставить Палмера и Нкунку,остальных продавать и покупать ещё на миллиард.
+4
-3
+1
Все вопросы к правительству бриттов. Выперли Абрамовича из клуба и как то все поломалось. Абрамович на воротах что ли стоял?
+2
-2
0
Ответ goshforever
Без Ромы так примерно всегда и будет. Глорам пора искать новый любимый клуб
Будут болеть за следующий клуб , который купит Абрамович
0
0
0
Ответ Today I feel Qatari
Пора возвращать Жузе. Недаром он три пальца показывал намекая на свой третий приход в пятый лондонский
Ну да, мне кажется, что единственным достойным венцом всего того цирка, который происходит в Челси в последние годы, станет именно третье пришествие ЖМ.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
До зоны вылета очков в 2 раза меньше, чем до 1 места, и в 1,5 раза меньше, чем до зоны ЛЧ. Уровень, конечно!
Не вылетят. Даже при Лэмпсе не вылетали, а Поч все-таки немного повыше категорией
+9
-9
0
Нужен Гус Хиддинк
0
0
0
вернули времена Жозе
0
0
0
Я ещё в начале сезона говорил, что Почеттино днище и это не уровень Челси
0
0
0
Блин, Членчи был же фаворитом!
0
0
0
Ушел Абрам и Челси вернулся на былые позиции.
0
0
0
Нужно больше трансферов. Играть некому.
0
0
0
Дайте Жозе эту команду трансферы под его требования. Они заслужили дать еще один шанс друг другу
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Кайседо позорит позицию опорника
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий