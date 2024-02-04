У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ. Такого не было с 2016 года
«Челси» демонстрирует в АПЛ худшие результаты с сезона-2015/16.
Команда Маурисио Почеттино сегодня потерпела поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) и опустилась на 11-е место. На ее счету 31 очко после 23 туров.
В последний раз «синие» на данном этапе шли в чемпионате настолько низко или еще ниже в 2016 году. Тогда они были 13-ми с 28 баллами и в итоге завершили сезон на 10-й строчке.
«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча
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