У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ. Такого не было с 2016 года

«Челси» демонстрирует в АПЛ худшие результаты с сезона-2015/16.

Команда Маурисио Почеттино сегодня потерпела поражение от « » (2:4) и опустилась на 11-е место. На ее счету 31 очко после 23 туров.

В последний раз «синие» на данном этапе шли в чемпионате настолько низко или еще ниже в 2016 году. Тогда они были 13-ми с 28 баллами и в итоге завершили сезон на 10-й строчке.

«Челси» проиграл дважды подряд с общим счетом 3:8. Команда Почеттино не побеждает три матча