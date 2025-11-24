Пенья стал лучшим игроком матча «Эльче» – «Реал». Арендованный у «Барсы» вратарь отразил 5 ударов в створ
Иньяки Пенья признан лучшим игроком матче «Эльче» с «Реалом».
Вратарь «Эльче» Иньяки Пенья стал лучшим игроком матча против «Реала» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги. 26-летний голкипер отразил 5 ударов в створ ворот.
Напомним, Пенья выступает за «Эльче» на правах аренды. Летом он продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2029 года.
В этом сезоне голкипер провел 7 матчей в чемпионате Испании, пропустив 10 голов. Его подробная статистика – здесь.
