Пенья стал лучшим игроком матча «Эльче» – «Реал». Арендованный у «Барсы» вратарь отразил 5 ударов в створ

Иньяки Пенья признан лучшим игроком матче «Эльче» с «Реалом».

Вратарь «Эльче» Иньяки Пенья стал лучшим игроком матча против «Реала » (2:2) в 13-м туре Ла Лиги . 26-летний голкипер отразил 5 ударов в створ ворот.

Напомним, Пенья выступает за «Эльче » на правах аренды. Летом он продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне голкипер провел 7 матчей в чемпионате Испании, пропустив 10 голов. Его подробная статистика – здесь .