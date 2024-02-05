НБА. «Детройт» принимает «Орландо», «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

«Детройт» принимает на своей площадке «Орландо». «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.