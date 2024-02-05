НБА. «Детройт» принимает «Орландо», «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Шарлотт Денвер Детройт Хьюстон Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Орландо Финикс Портленд Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

«Детройт» принимает на своей площадке «Орландо». «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Орландо 90:98 (4 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча
Детройт
Айви (18), Каннингем (15 + 6 передач), Дюрен (11), Богданович (9), Нокс (0) – старт; Томпсон (17), Беркс (10), Сассер (6), Галлинари (2), Моррис (2), Уайзмен (0), Мускала (0).
Орландо
Ф. Вагнер (29), Банкеро (18), Саггс (9), Фульц (8), Картер (7) – старт; Г. Харрис (10), М. Вагнер (10), Инглс (3), Айзек (3), Энтони (1), Блэк (0).

Вашингтон – Финикс 58:79 (перерыв)
Дата проведения
4 февраля, 23.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча
Вашингтон
Авдия (15), Гэффорд (10), Джонс (8 + 6 передач), Пул (4), Кулибали (0) – старт; Кисперт (7), Шэмет (7), Оморуйи (5), Райт (2).
Финикс
Бил (26), Нуркич (15 + 8 подборов + 6 передач), Дюрэнт (13), Букер (12), Аллен (3) – старт; Бол (4), Окоги (4), Юбэнкс (2), Гордон (0).

Бостон – Мемфис
Дата проведения
5 февраля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Шарлотт – Индиана
Дата проведения
5 февраля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Майами – Клипперс
Дата проведения
5 февраля, 02.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Торонто
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Миннесота – Хьюстон
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Милуоки
Дата проведения
5 февраля, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Денвер – Портленд
Дата проведения
5 февраля, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Серебристый
на дневные матчи как обычно всякие детройты и вашингтоны
Потому что:
1) восточные команды всегда играют раньше западных;
2) чаще всего в 23:00 или около того играются не самые топовые по вывескам игры, так как это не самое популярное время для просмотра бОльшей части болельщиков. Исключение: отдельные игры в Европе или по контракту для европейского времени
+7
0
+7
надеюсь к след сезону Детройт знатно усилится, через драфт или как они там хотят, и мы сможем по воскресеньям смотреть вечером годный баскетбол
+6
0
+6
по-любому какой-то заговор запада ставить матчи Вашингтона и Детройта в удобное время для нас. Чтобы мы смотрели и страдали
+5
0
+5
Майами - Клипперс обязательно посмотрю, будет интересно. Дейтройт может хороший бой дать, но в этой паре за Орландо
+2
0
+2
на дневные матчи как обычно всякие детройты и вашингтоны
+1
0
+1
Интересно, что когда был Никс донный его стабильно показывали в удобное время. Как только они начали играть более-менее, на это время стали ставить Детройтов и Вашики
+2
-1
+1
Я бы сказал сегодня практически без интриги.
Разве что если Юта упрется.
Хотя если Док опять выпустит чучело, он же Робин Лопес, то без шансов для Бакс.
+1
0
+1
Ждешь выходных, что бы получить в вечернее время игру НБА, а тебе дают мне кажется наискучнейшую вывеску, Детройт Орландо. Одни просто неудачники, вторые - одна из самых скучных команд в лиги. Уж лучше тогда дали вывеску, каких нибудь САС Шарлотт, хоть веселое зрелище было бы.
+1
-1
0
Игроки Вашингтона свои лучшие ассисты раздают игрокам Финикса в отрыв. Настолько тупорылые потерь давно не видел.
0
0
0
Майами-клипперс должен быть самый интересный матч дня
0
0
0
Вашингтон даже не пытается защищаться. В атаке никто попасть не может открытый бросок, абсолютная безнадёга. Лет на 5 выжженое поле, ни одного игрока вокруг кого можно хотя бы что-то построить не видно. И это на донном востоке.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий