НБА. «Детройт» принимает «Орландо», «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
«Детройт» принимает на своей площадке «Орландо». «Финикс» в гостях встречается с «Вашингтоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Айви (18), Каннингем (15 + 6 передач), Дюрен (11), Богданович (9), Нокс (0) – старт; Томпсон (17), Беркс (10), Сассер (6), Галлинари (2), Моррис (2), Уайзмен (0), Мускала (0).
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.30, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Авдия (15), Гэффорд (10), Джонс (8 + 6 передач), Пул (4), Кулибали (0) – старт; Кисперт (7), Шэмет (7), Оморуйи (5), Райт (2).
- Дата проведения
- 5 февраля, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 5 февраля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 02.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 04.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
1) восточные команды всегда играют раньше западных;
2) чаще всего в 23:00 или около того играются не самые топовые по вывескам игры, так как это не самое популярное время для просмотра бОльшей части болельщиков. Исключение: отдельные игры в Европе или по контракту для европейского времени
Разве что если Юта упрется.
Хотя если Док опять выпустит чучело, он же Робин Лопес, то без шансов для Бакс.