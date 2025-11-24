Винисиус ногой попал по лицу Пеньи, пытаясь достать мяч перед 2-м голом «Реала» – у вратаря «Эльче» шла кровь, он доигрывал с затычкой в носу. ВАР засчитал мяч Беллингема

Винисиус неаккуратно сыграл против Иньяки Пеньи.

«Реал » сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги .

Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте. В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус ногой попал по лицу голкипера «Эльче » Иньяки Пеньи , пытаясь дотянуться до мяча.

Мяч остался в игре, и эпизод завершился голом Беллингема, который забил в пустые ворота.

У Пеньи после попадания по лицу пошла кровь из носа. Главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и помощники на ВАР приняли решение засчитать взятие ворот.

Пенья доигрывал встречу с затычкой в носу.

Изображение: кадр из трансляции