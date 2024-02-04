«Локомотив» победил «Динамо», отыгравшись с 0:3. У команды Кудашова 3 поражения в последних 4 матчах

«Динамо» проиграло матч, в котором вело со счетом 3:0.

Команда тренера уступила « » (3:4 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

Бело-голубые повели с разницей в три шайбы в ходе первого периода – трижды отличился Седрик Пакетт.

«Локомотив» отыграл две шайбы во втором отрезке игры, а в третьем – сравнял счет. Голами в составе команды отметились Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин.

В серии буллитов победный бросок на счету Никулина.

«Динамо» проиграло три из четырех прошедших игр в чемпионате. Ранее команда уступила «Спартаку» (3:4 Б) и «Витязю» (1:2), а также обыграла «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Локомотив» набрал 82 очка в 59 матчах и находится на второй позиции в таблице Западной конференции.

«Динамо» располагается на третьей строчке в конференции, имея в активе 80 баллов в 59 играх.