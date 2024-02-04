«Локомотив» победил «Динамо», отыгравшись с 0:3. У команды Кудашова 3 поражения в последних 4 матчах

Теги Локомотив Игорь Никитин Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

«Динамо» проиграло матч, в котором вело со счетом 3:0.

Команда тренера Алексея Кудашова уступила «Локомотиву» (3:4 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Бело-голубые повели с разницей в три шайбы в ходе первого периода – трижды отличился Седрик Пакетт.

«Локомотив» отыграл две шайбы во втором отрезке игры, а в третьем – сравнял счет. Голами в составе команды отметились Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин.

В серии буллитов победный бросок на счету Никулина.

«Динамо» проиграло три из четырех прошедших игр в чемпионате. Ранее команда уступила «Спартаку» (3:4 Б) и «Витязю» (1:2), а также обыграла «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Локомотив» набрал 82 очка в 59 матчах и находится на второй позиции в таблице Западной конференции.

«Динамо» располагается на третьей строчке в конференции, имея в активе 80 баллов в 59 играх.

31 комментарий
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Не припомню, когда с 0:3 последний раз отыгрывались. Тем и ценнее такая победа. В 3 периоде были шансы дожать в основное, но вместо этого удалились за нарушение численного состава. Молодцы так или иначе. Динамо, спасибо за игру
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+15
После первого раунда плей-офф поедем отдыхать, а Кудашов в отставку!
+11
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+8
У Локомотива появились яйца!!!!👍👍👍
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+7
как такое вообще возможно, команда за кубок собирается бороться и с 3 : 0 попасть.....у себя на поле..
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вот-вот Красавы, порадовали.... уже не ждали ни-че-го, а оно во как вышло)!!!! ✌👌
+5
0
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мо-ло-д-цы!!!
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Отыграть у Динамо три шайбы и по буллитам победить ,для этого нужно проявить такое высокое мастерство в игре и настоящий характер победителя и это удалось игрокам Локомотива -молодчики !
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Ответ МОН66
при счёте 2 -3 юрзин бы таймаут бы взял и повлиял бы на игру, а ты только глазами хлопаешь...
так кудашов же взял тайм-аут при 3:2
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Ответ Александр Воронцов
Динамо заложник одного звена, во втором и третьем периоде закрыли звено Гусева и Динамо ничего не смогло сделать, остальные звенья оч слабые. в плей-офф сложно будет только на первой пятёрке ехать
они никуда и не поедут дальше первого раунда
+3
0
+3
Динамо заложник одного звена, во втором и третьем периоде закрыли звено Гусева и Динамо ничего не смогло сделать, остальные звенья оч слабые. в плей-офф сложно будет только на первой пятёрке ехать
+3
0
+3
Когда нужно - у динамо нет ни одного кто бы потащил вперед. Гусь в шапке-невидимке, остальные тоже просто ждут, когда кто-то за них возьмет и сделает. В плей-офф отлетят бесхарактерные
+3
0
+3
Ответ Александр Воронцов
Динамо заложник одного звена, во втором и третьем периоде закрыли звено Гусева и Динамо ничего не смогло сделать, остальные звенья оч слабые. в плей-офф сложно будет только на первой пятёрке ехать
гусев -игрок на чистых шайбах, чисто для большинства. в плей-офф растворится
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Ответ argentina10
как такое вообще возможно, команда за кубок собирается бороться и с 3 : 0 попасть.....у себя на поле..
Привет Володь, они пример с футбольного берут, а вообще-то это не смешно, люди пришли в выходной поддержать команду, это просто не уважение своих болельщиков!!! Кудашов ты слышишь, или опять глазками хлопаешь! Играет от силы 7-8 игроков, а остальные номер отбывают, селекции Сопин провалил! А теперь нас ждет Урал, 6-го Магнитка, 8-го Авто.
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Ответ argentina10
как такое вообще возможно, команда за кубок собирается бороться и с 3 : 0 попасть.....у себя на поле..
с Динамо всё возможно.Нет ни тренера не защиты и самое главное вратаря.
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Пакеттный тур…сначала всё было по высшему разряду, но потом переборщили 😂
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Знакомая картина, недавно Трактору тоже с 3:0 слили, причем в основное :)
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Ответ Anton Ovi
После первого раунда плей-офф поедем отдыхать, а Кудашов в отставку!
смотря на кого попадёте
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Ответ Anton Ovi
После первого раунда плей-офф поедем отдыхать, а Кудашов в отставку!
сто процентов
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Ответ nikitosdaipoltos
смотря на кого попадёте
на кого бы не попали,у Динамо ни тренера ни вратарей нет
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Локомотив дал фору Динамо в три шайбы. Все закономерно. Эти команды разного уровня.
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Ответ МОН66
при счёте 2 -3 юрзин бы таймаут бы взял и повлиял бы на игру, а ты только глазами хлопаешь...
в плей-офф тоже самое будет
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Ответ Lauri Laffanen
Динамо не хочет играть в первом раунде с ЦСКА, а у Локомотива есть иллюзия по поводу: пройдем ЦСКА-возьмем Кубок. Только вот положение ЦСКА на данный момент очень обманчиво. Плей-офф это другой турнир и такой команде как ЦСКА без разницы с кем и где играть.
Слушай, я тоже себе часто говорил что тип в плей-офф будет всё по другому с ЦСКА и т.д, но за весь сезон что сейчас идёт у ЦСКА не было надежды на хорошую игру, игры просто нет! с чего вдруг она должна появиться в плей-офф? команда разобрана на данный момент, если в прошлых сезонах где-то плохо играли, но потом всё-равно всё вставало на своё место, то сейчас игры просто нет, это уже не цска
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Ответ wolkov
так не проблема, мы тоже при желании сможем упасть на 3 место, календарь сложнее, чем у динамки. а вот то, что сева на 6 останется - тоже не факт
Я думаю, что как раз тут и идёт процесс выбора соперника. Перестраховаться и занять промежуточное второе и в случае необходимости упасть на третье. Только есть вероятность во втором раунде получить сильную восточную команду, например Авангард. Исторически неудобный соперник для Локомотива. В любом случае игра покажет
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Ответ Lauri Laffanen
Динамо не хочет играть в первом раунде с ЦСКА, а у Локомотива есть иллюзия по поводу: пройдем ЦСКА-возьмем Кубок. Только вот положение ЦСКА на данный момент очень обманчиво. Плей-офф это другой турнир и такой команде как ЦСКА без разницы с кем и где играть.
так не проблема, мы тоже при желании сможем упасть на 3 место, календарь сложнее, чем у динамки. а вот то, что сева на 6 останется - тоже не факт
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Ответ shurasik1990
есть Моторыгин, но в него не верят(
даКудашовдоверяет больше Коновалову который пропускает нелепые шайбы всё что летит в ворота последние игры проиграл в отличие от молодого моторыгина.лучше бы моторыгин в воротах был
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Ответ СаннСанычч
на кого бы не попали,у Динамо ни тренера ни вратарей нет
есть Моторыгин, но в него не верят(
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Супер волевая победа!
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Хочется верить в обратное, но с такой игрой нам в плове ничего не светит. Как можно так хорошо играть в первом и так бездарно во втором и третьем:(
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Кудашев командой не управляет.Зато контракт уже новый выбивает.Хватит на выход.
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при счёте 2 -3 юрзин бы таймаут бы взял и повлиял бы на игру, а ты только глазами хлопаешь...
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