Из-за отсутствия Месси и Суареса болельщики в Гонконге освистали «Интер Майами». 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить матч

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу товарищеские матчи (клубы) болельщики Луис Суарес Херардо Мартино Интер Майами высшая лига Гонконг деньги Футбол

Фанаты в Гонконге выразили недовольство отсутствием Лионеля Месси.

Сегодня «Интер Майами» разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1). Месси не попал в заявку на игру, но весь матч провел на скамейке запасных.

Это вызвало недовольство зрителей на трибунах в Гонконге. В середине второго тайма болельщики начали скандировать «мы хотим Месси».

В последние 10 минут матча фанаты начали громко свистеть из-за отсутствия аргентинца, а также из-за неучастия в матче Луиса Суареса.

После матча совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм попытался поблагодарить болельщиков за «невероятную поддержку», но был освистан. Фанаты также показывали палец вниз.

«Мы понимаем, что многие фанаты очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лео и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик», – объяснил ситуацию тренер команды Херардо Мартино.

Матч посетили около 38 тысяч человек. За билет нужно было заплатить более 125 долларов.

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75 комментариев
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Насладились игрой Сергея Кривцова, неужели недостаточно?
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И правильно сделали. Всем плевать на клуб из бургер лиги, они футбол их уровня в своей дворе повидали уже. Люди пришли посмотреть на звезд футбола
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Их можно понять
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+41
Кидалово получается
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+30
Ответ A.G
Это как пришел в кино на Бэтмена, а там озвучивают всех, кроме самого Бэтмена))
Нет , это как пришёл на Бэтмена в кино , а его в фильме нет , но зато он в первом ряду на показе сидит )
+24
0
+24
Бекхэм(пересчитывая деньги): "лох не мамонт, не вымрет"..
+25
-3
+22
Ответ Red_Marlboro_
Ну тут Интер тупанул конечно Все кто был на трибунах хотели увидеть лучшего в истории в деле Можно их понять чего уж тут )
Он еще не отошел после тех 0:6
+27
-9
+18
А зачем тогда билеты продавали?Кому ваш Интер нужен без звезд?)
+20
-4
+16
позорненько это всё выглядит
+13
-2
+11
Это как пришел в кино на Бэтмена, а там озвучивают всех, кроме самого Бэтмена))
+13
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+11
Ответ Spartakus1984
А зачем тогда билеты продавали?Кому ваш Интер нужен без звезд?)
Причем уверен, что на всех афишах и промо к матчу было лицо Месси.
+13
-4
+9
Ответ Adeen
Как же это всё-таки лицемерно и нелепо выглядит, когда клубы принимают в свои составы украинских футболистов просто по повестке. После 22-го очень многие озаботились 🥴
А разве это не тот Кривцов, что в шахтере играл? Ну хотя б какая-то база есть, учитывая какие днари в млс играют
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+8
Ну тут Интер тупанул конечно
Все кто был на трибунах хотели увидеть лучшего в истории в деле
Можно их понять чего уж тут )
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все эти матчи - показательные выступления для рекламы и пиара... и бекхем это знает в первую очередь. неужели нельзя было решить вю такие простые вопросы до матча??? ну травма у игрока- выпустить его на 10 минут а помле на прессконференции скажите о травме. ну этого же ничего не было. вы делаете турне для пиара, у вас самый смотрибелтный в команде не выходит... ну что за детский сад... это же реально кидалово.
+9
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125 долларов, чтобы посмотреть на игру полулюбительского клуба..
+10
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+7
Впредь будут умнее, нужно в контрактах на игру прописывать участие Месси в игре, минимум минут 60. Понятное дело что всем плевать на этот Интер Майами.
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Бекхэм скоро фейковых Месси с Суаресом будет демонстрировать в разных местах одновременно по методике от Ласкового мая.
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-2
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Бекхэм конечно тот ещё клоун. Весь пиар вокруг Майями испарится так
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Ответ Олег910
Бекхэм скоро фейковых Месси с Суаресом будет демонстрировать в разных местах одновременно по методике от Ласкового мая.
Лавесси возьмут для этих целей - он издали будет похож))
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Нахрена им болеть за Интер Майами? Да и вообще, болеть за клуб, который существует где-то за сотни километров от тебя... Зачем? Интерес к топ клубу проявляется именно как раз за счет персоналий, которые там находятся. Или ты просто так будешь болеть за условный Сосъедад?
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Месси с отцом такие схемы ещё в БЧК проворачивали. Мошенники они и в Америке мошенники
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Ответ Leganessi
Пока что ревешь тут ты))
О , ты снова за дождями пришёл )
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Развели нехило работяг. Платить 125 долларов, чтобы посмотреть как какие-то ноунеймы мяч пинают ))
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Интер МММ.
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Обули жёлтолицых знатно. Просто кинули
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Бизнес по-американски)))
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Ответ Leganessi
Плей-офф Лч с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Легенда и чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов. Хасбика 18 голов в теплице. 3 ЛЧ в теплице. Один из худших в фермер и бургер лигах вне барсы. Ты ведь прекрасно понимаешь что тебе прийдется жить с тем фактом что Месси только в пиаре лучше Короля футбола Роналду.
Да что ты все бегаешь со своей плей офф лч?
Кому в мире эта лч сдалась?
По всем масштабным опросам ЧМ в рейтинге величайших турниров забирает 90% из 100.
А лч уступает уже Супербоулу по значимости.
Так что угомонись.
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Ответ Leganessi
Пока что ревешь тут ты))
Комментарий удален модератором
Ответ Vinnipukh Vinni
Ох, как у тебя горит. Не плачь, Пеналду ещё много пенальти забьёт в Аль Насре.
Пока что ревешь тут ты))
+5
-5
0
Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
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