Из-за отсутствия Месси и Суареса болельщики в Гонконге освистали «Интер Майами». 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить матч

Фанаты в Гонконге выразили недовольство отсутствием Лионеля Месси.

Сегодня « » разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1). не попал в заявку на игру, но весь матч провел на скамейке запасных.

Это вызвало недовольство зрителей на трибунах в Гонконге. В середине второго тайма болельщики начали скандировать «мы хотим Месси».

В последние 10 минут матча фанаты начали громко свистеть из-за отсутствия аргентинца, а также из-за неучастия в матче .

После матча совладелец «Интера» попытался поблагодарить болельщиков за «невероятную поддержку», но был освистан. Фанаты также показывали палец вниз.

«Мы понимаем, что многие фанаты очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лео и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик», – объяснил ситуацию тренер команды .

Матч посетили около 38 тысяч человек. За билет нужно было заплатить более 125 долларов.