Из-за отсутствия Месси и Суареса болельщики в Гонконге освистали «Интер Майами». 38 тысяч человек заплатили от 125 долларов, чтобы посетить матч
Фанаты в Гонконге выразили недовольство отсутствием Лионеля Месси.
Сегодня «Интер Майами» разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга (4:1). Месси не попал в заявку на игру, но весь матч провел на скамейке запасных.
Это вызвало недовольство зрителей на трибунах в Гонконге. В середине второго тайма болельщики начали скандировать «мы хотим Месси».
В последние 10 минут матча фанаты начали громко свистеть из-за отсутствия аргентинца, а также из-за неучастия в матче Луиса Суареса.
После матча совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм попытался поблагодарить болельщиков за «невероятную поддержку», но был освистан. Фанаты также показывали палец вниз.
«Мы понимаем, что многие фанаты очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лео и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик», – объяснил ситуацию тренер команды Херардо Мартино.
Матч посетили около 38 тысяч человек. За билет нужно было заплатить более 125 долларов.
Все кто был на трибунах хотели увидеть лучшего в истории в деле
Можно их понять чего уж тут )
Кому в мире эта лч сдалась?
По всем масштабным опросам ЧМ в рейтинге величайших турниров забирает 90% из 100.
А лч уступает уже Супербоулу по значимости.
Так что угомонись.