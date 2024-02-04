Мбаппе объявит о решении перейти в «Реал» на следующей неделе. Он считает, что сейчас подходящий момент для трансфера (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вскоре объявит о решении перейти в «Реал».

Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты и откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб.

По информации ESPN, на следующей неделе Килиан объявит о решении перейти в «Мадрид». Капитан сборной Франции считает, что сейчас подходящий период в карьере, чтобы осуществить этот переход.

Отмечается, что важной частью переговоров с «Реалом» станет вопрос участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Мбаппе хочет сыграть за Францию на этом турнире.

⚡️ Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» летом. Новые инсайды из столицы Франции

86 комментариев
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Хороший трансфер для Реала, игрок на пике и полон сил. Прям как топовый Азар переходивший из Челси за 160 мультов)
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Азар хотя бы сам решил уйти и не быть балластом, а вор золотых мячей до сих пор тянет бабло из «дома»
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да пусть уже куда-то переходит,а то поднадоела эта Санта-Барбара).да и он понял,что делать в этом парижском шапито явно нечего,выдоил их хорошенько,теперь можно пойти куда-то за серьезными трофеями).
+34
-5
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Пожары в третьей каталонской барсе обеспечены.
+62
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Ответ CriminalJoint62
Мбаппе - молодец, в Реал дважды не зовут
Только трижды
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Ответ фк кабинет
Пожары в третьей каталонской барсе обеспечены.
В какой раз мадридцы будут переобуваться?
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Вот Круговой в ЦСКА - это да, новая реальность и эпохальное событие. А эта возня с переходом Мбаппе в Реал никому не интересна..))
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Мбаппе - молодец, в Реал дважды не зовут
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В начале марта: «Мбаппе обьявет о своем будущем в конце сезона. Он хочет сконцентрироваться на завоевании трофеев в текущем сезоне»
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
И не говори! Как Челси и сам Азар всё это время скрывали, что он днарь на самом деле! Вот это пиар, вот это магия! Самое невероятное это то, что они подговорили всю
АПЛ садится на 5 точку после фунтов бельгийца а воротчиов пропускать.
+11
-2
+9
Ответ QWertY
Хороший трансфер для Реала, игрок на пике и полон сил. Прям как топовый Азар переходивший из Челси за 160 мультов)
ну, не Коут или Дембеле, но сойдёт
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Ответ Oleg
Так сколько раз в Реал зовут, кто в курсе?😁 ПС. Источник так себе, желтуха, а если учесть какой журналист из еспн это написал, то можно в утиль.
Реал гордый клуб и я уверен если в этот раз мбаппе не перейдёт, то Реал уже 20 попытку не будет делать его подписать. В Реал 20 раз не зовут и это точно и я уверен в этом!!! В этом и гордость клуба. Любой клуб дальше и звал бы в 20-30 раз, но сила Реала и хладнокровие в том, что Реал может остановиться на 20 попытке и гордо сказать НЕТ(но это не точно)
+12
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+7
Есть варианты сыграть на Олимпиаде не за Францию?
+5
0
+5
Так сколько раз в Реал зовут, кто в курсе?😁

ПС. Источник так себе, желтуха, а если учесть какой журналист из еспн это написал, то можно в утиль.
+13
-9
+4
Ответ QWertY
Хороший трансфер для Реала, игрок на пике и полон сил. Прям как топовый Азар переходивший из Челси за 160 мультов)
Да округли до 200, прямо уж. Не мелочись. 100 + бонусы учитывая трансфер ковачича в обратную сторону за 50 за лучшего игрока АПЛ смотрелись здорово. И явно не все бонусы Реалом были выплачены , за что - что сидел на лавке все сезоны?
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Ответ Кирилл Шарапов
А может найти оригинальное интервью Переса, где он говорит "В Реал дважды не зовут"? Там так же есть слова, что если Мбаппе сам изменит своё отношение к данному переходу и уважительно отнесётся к Реалу, то подписание обязательно состоится. Остальное же домыслы фанатов и журналистов.. Да и лучше несколько раз позвать в клуб Мбаппе, чем высчитывать каждую копейку и до сих пор платить зарплату Месси! p.s. я не фанат Реала
про Переса и не говорят. Я наоборот говорю что Перес не такой гордый как мадридиста со спортса бгг
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Ответ kvint(ksk)
Как человек, симпатизирующий Барсе, я рад , что топовый игрок приходит в стан соперника и в целом в Ла Лигу. Тем более, Ла Лигу, в отличие от АПЛ показывают в РФ. Так что - двойной плюс .
Любой матч АПЛ ты можешь посмотреть в ВК в отличном качестве без особых проблем и абсолютно бесплатно, в отличие от матча Ла Лиги😄
+3
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Ответ фк кабинет
Пожары в третьей каталонской барсе обеспечены.
Типа первая каталонская барса - Барселона Б
Вторая каталонская барса - Хуневиль А
Третья каталонская барса - Барселона ?
+4
-1
+3
Кульминация очередного сезона сериала!

Жду развязки в духе: "Но коварный ПСЖ накинул еще десяток мультов, и всё рухнуло. Но в следующем году - наверняка. В "Реал" девятый раз не зовут"
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На мой взгляд — не нужен он «Реалу». Конечно же нужен топовый нападающий, но не такой, как Мбаппе, который из-за своего повышенного эго будет только устраивать скандал в клубе
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Что с винисиусом будет?
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В Реал 4 раза не зовут
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Черепаха медленно запрягает.
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Ответ Денис Ширинов
В Реал 4 раза не зовут
4 раза и не звали
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Тем временем на следующей неделе: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на 6 лет по звонка президента Франции Макрона
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Ответ Oleg
Мбаппе феномен. На ЧМ 2022, когда Величайший в истории был официально коронован, Мбаппе показал что может быть решающим в самых сложных матчах на главной мировой арене. Сейчас бы на него обижаться из за того, что он несколько раз макнул Реал) Вы же еще недавно готовы были ноги ему целовать)
Ноги ему будет целовать вся каталония после очередного хэт трика в ворота барселоны
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Реал то в курсе?
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такой токсик разрушит реал изнутри и это хорошо, плюс будет харасить других игроков реала
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Неужели Перес насобирал денег на 50м чистыми в год для Мбаппе
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Ответ Varbi4
Справедливости ради, сейчас мбапе и единственный игрок уровня и пара месси и роналду. Холланд в том году феерил, в этом исчез с радаров. Вопрос что будуи делать с вини...
Исчез из-за двухмесячной травмы
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