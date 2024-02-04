Мбаппе объявит о решении перейти в «Реал» на следующей неделе. Он считает, что сейчас подходящий момент для трансфера (ESPN)
Килиан Мбаппе вскоре объявит о решении перейти в «Реал».
Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты и откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб.
По информации ESPN, на следующей неделе Килиан объявит о решении перейти в «Мадрид». Капитан сборной Франции считает, что сейчас подходящий период в карьере, чтобы осуществить этот переход.
Отмечается, что важной частью переговоров с «Реалом» станет вопрос участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Мбаппе хочет сыграть за Францию на этом турнире.
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ПС. Источник так себе, желтуха, а если учесть какой журналист из еспн это написал, то можно в утиль.
Вторая каталонская барса - Хуневиль А
Третья каталонская барса - Барселона ?
Жду развязки в духе: "Но коварный ПСЖ накинул еще десяток мультов, и всё рухнуло. Но в следующем году - наверняка. В "Реал" девятый раз не зовут"