Килиан Мбаппе вскоре объявит о решении перейти в «Реал».

Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты и откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб.

По информации ESPN, на следующей неделе объявит о решении перейти в « ». Капитан сборной Франции считает, что сейчас подходящий период в карьере, чтобы осуществить этот переход.

Отмечается, что важной частью переговоров с «Реалом» станет вопрос участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Мбаппе хочет сыграть за Францию на этом турнире.

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