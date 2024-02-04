«Роналду намного сильнее Месси. Криштиану – мой любимый игрок». Форвард «Ростова» Роналдо о форвардах
Роналдо дос Сантос предпочел Криштиану Роналду Лионелю Месси.
«Для меня лучший игрок – Криштиану Роналду, мой любимый игрок.
Он намного сильнее Месси», – сказал форвард «Ростова».
«Ростов» подписал Роналдо! Назван в честь Зубастика, но имя – даже не в топ-100 в Бразилии
10 трофеев(включая ЧМ и Олимпиаду)
3 ЗМ
3 награды Игрок года от ФИФА
2 ЗБ
МВП награды на 2-х ЧМ
МВП награды на 2-х Евро.
Если он выиграет все это, тогда можно будет обсуждать, кто из них лучше, а сейчас это игроки разного уровня.
Но в футбол играет лучше Лео.
Даже нет смысла обсуждать.
И чем же?
Чем Месси!!!
Подобное вызывает улыбку)
Это все равно что сказать Дзюба сильнее Марадоны.
Найди что то подобное у роналду, раз он в вашем мире от народа)
Увы, не найдешь.
Такое проецирует только Месси.
Факты:)
А вот Кришти без великого Модрича оказался полным нулиной. А Модрич без него спокойно взял ЛЧ.
И к ним без ЧМ не подобраться.
Какая нафиг лч в 80 - ые и 90 - ые годы? Ты хоть историю изучи. Тогда нац.первенства были важней и тем более Серия А, что на тот момент сильнейшая в мире и ее смотрели все.
Скудетто Марадоны с Наполи > лч по весу историческому.
УЕФА свой турнир начали активно пиарить лишь в начале нулевых.
По Кройфу смешно, игрок который имеет в арсенале 0 трофеев за сборную, не может быть рядом с Пеле и Марадоной, он всегда после.
Кройфф - тренер, это уже другая стезя.
Ну а роналду истоиически навсегда проиграл Месси 18.12.2022 и не надо его притягивать к Лео. Роналду никто и никогда на серьезном уровне не признает, для этого нужны свершения на мировой арене.
Так что успокойся, твой роналду в топ 10 истории бесспорно, но он далеко от величайшей тройки Месси, Пеле и Марадона.
Не может быть роналду равен Месси после триумфа Лео на ЧМ.
Это смешно.
Роналду в 21 веке навсегда второй.