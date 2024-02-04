«Роналду намного сильнее Месси. Криштиану – мой любимый игрок». Форвард «Ростова» Роналдо о форвардах

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Роналдо дос Сантос предпочел Криштиану Роналду Лионелю Месси.

«Для меня лучший игрок – Криштиану Роналду, мой любимый игрок.

Он намного сильнее Месси», – сказал форвард «Ростова».

«Ростов» подписал Роналдо! Назван в честь Зубастика, но имя – даже не в топ-100 в Бразилии

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72 комментария
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Чтобы сравнится с Месси Роналду должен выиграть:
10 трофеев(включая ЧМ и Олимпиаду)
3 ЗМ
3 награды Игрок года от ФИФА
2 ЗБ
МВП награды на 2-х ЧМ
МВП награды на 2-х Евро.

Если он выиграет все это, тогда можно будет обсуждать, кто из них лучше, а сейчас это игроки разного уровня.
+100
-56
+44
0 игр и 4 мяча - судя по карточке на спортсе, даже Роналду не смог бы повторить)
+36
-4
+32
Черчесов лучше Гвардиолы, Стас мой любимый тренер
+24
-2
+22
Бедный "Ростов", опять приобрел нападающего с нулевым интеллектом!
+21
-5
+16
Ну сильнее и сильнее, и возможно вырубил бы Месси на ринге...
Но в футбол играет лучше Лео.
+19
-5
+14
Ответ VERBLYUD
Чтобы сравнится с Месси Роналду должен выиграть: 10 трофеев(включая ЧМ и Олимпиаду) 3 ЗМ 3 награды Игрок года от ФИФА 2 ЗБ МВП награды на 2-х ЧМ МВП награды на 2-х Евро. Если он выиграет все это, тогда можно будет обсуждать, кто из них лучше, а сейчас это игроки разного уровня.
Один ЧМ закрывает все вопросы.
Даже нет смысла обсуждать.
+41
-29
+12
Ответ VERBLYUD
Чтобы сравнится с Месси Роналду должен выиграть: 10 трофеев(включая ЧМ и Олимпиаду) 3 ЗМ 3 награды Игрок года от ФИФА 2 ЗБ МВП награды на 2-х ЧМ МВП награды на 2-х Евро. Если он выиграет все это, тогда можно будет обсуждать, кто из них лучше, а сейчас это игроки разного уровня.
шел 2024 год. Кому-то до сих интересно обсуждать это? Роналду и Месси лучшие футболисты 21 века. Оба принесли много трофеев своим коммандам, но оба принесли много вреда под конец карьеры
+28
-17
+11
Кришти сильнее чем Месси!!!
И чем же?
Чем Месси!!!
+17
-10
+7
Ответ Lifar Skladchikov
шел 2024 год. Кому-то до сих интересно обсуждать это? Роналду и Месси лучшие футболисты 21 века. Оба принесли много трофеев своим коммандам, но оба принесли много вреда под конец карьеры
роналду рядом с Месси не стоял
+15
-8
+7
Ответ Северный болельщик
Задел за живое, наверно, еще не в курсе, что на спортсе творится....
Да прям задел)
Подобное вызывает улыбку)
Это все равно что сказать Дзюба сильнее Марадоны.
+22
-16
+6
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
https://youtube.com/shorts/pEkUKShTNd0?si=O-jk32ZGtanOyxpT
Найди что то подобное у роналду, раз он в вашем мире от народа)
Увы, не найдешь.
Такое проецирует только Месси.
+9
-3
+6
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Достижения Роналду после ухода из Реала и после внедрения VAR: 0 ЛЧ, 0 Евро, 0 ЧМ, 0 ЗМ, 0 ЗБ и тд

Факты:)
+12
-6
+6
Ответ Vakhore
0 финалов кубка ЛЧ без ХавиИньесты.
Наоборот - это у Хавиньесты 0 финалов ЛЧ без Месси.
А вот Кришти без великого Модрича оказался полным нулиной. А Модрич без него спокойно взял ЛЧ.
+5
0
+5
Ответ Lifar Skladchikov
шел 2024 год. Кому-то до сих интересно обсуждать это? Роналду и Месси лучшие футболисты 21 века. Оба принесли много трофеев своим коммандам, но оба принесли много вреда под конец карьеры
А если брать историю, то Месси, Пеле и Марадона.
И к ним без ЧМ не подобраться.
+12
-7
+5
А теперь спросите футболиста с фамилией Месси.
+6
-1
+5
Ответ Vakhore
Это любому, кто смотрит футбол, очевидно. Роналду - Величайший. Игрок, который стал Величайшим форвардом в истории трех Величайших клубов трех сильнейших лиг мира.
0 голов в плей-офф за 5 ЧМ
+6
-1
+5
Ответ Buharoid
Чтобы сравниться с Роналду Месси должен выиграть ещё пару ЛЧ и забить там кому-нибудь посильнее селтиков в группе. Или в обратную сторону это не работает?
В обратную сторону нет, не работает ибо Месси выиграл вершину спорта ФИФА ЧМ, на фоне ЧМ лч местечковый турнир.
+4
0
+4
Бесполезно объяснять инфузории, что есть в мире более сложные организмы.
+8
-4
+4
Ответ Lifar Skladchikov
отлично, а где кройф? где беккенбауэр? оба выиграли 3 лч подряд, немец еще чм. Марадонна нет. Пеле не играл в Европе. Так можно бесконечно спорить. Ко всем можно прикопаться.
Какой спор, ты о чем вообще?
Какая нафиг лч в 80 - ые и 90 - ые годы? Ты хоть историю изучи. Тогда нац.первенства были важней и тем более Серия А, что на тот момент сильнейшая в мире и ее смотрели все.
Скудетто Марадоны с Наполи > лч по весу историческому.
УЕФА свой турнир начали активно пиарить лишь в начале нулевых.
По Кройфу смешно, игрок который имеет в арсенале 0 трофеев за сборную, не может быть рядом с Пеле и Марадоной, он всегда после.
Кройфф - тренер, это уже другая стезя.
Ну а роналду истоиически навсегда проиграл Месси 18.12.2022 и не надо его притягивать к Лео. Роналду никто и никогда на серьезном уровне не признает, для этого нужны свершения на мировой арене.
Так что успокойся, твой роналду в топ 10 истории бесспорно, но он далеко от величайшей тройки Месси, Пеле и Марадона.
+3
0
+3
Ответ VERBLYUD
Чтобы сравнится с Месси Роналду должен выиграть: 10 трофеев(включая ЧМ и Олимпиаду) 3 ЗМ 3 награды Игрок года от ФИФА 2 ЗБ МВП награды на 2-х ЧМ МВП награды на 2-х Евро. Если он выиграет все это, тогда можно будет обсуждать, кто из них лучше, а сейчас это игроки разного уровня.
Олимпийские игры и МЧМ за сборную.
+2
0
+2
Ответ Lifar Skladchikov
шел 2024 год. Кому-то до сих интересно обсуждать это? Роналду и Месси лучшие футболисты 21 века. Оба принесли много трофеев своим коммандам, но оба принесли много вреда под конец карьеры
Никаких оба нет.
Не может быть роналду равен Месси после триумфа Лео на ЧМ.
Это смешно.
Роналду в 21 веке навсегда второй.
+11
-9
+2
Разве что физически, возможно.
+5
-3
+2
Ну, их только по статистике ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
+1
0
+1
Ответ Sanya Kruus
роналду рядом с Месси не стоял
Как не стоял, у них даже фотка есть, где они вместе рядом стоят..))
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Ну если он в буквальном смысле, то наверное так и есть. А в футбольном даже грех сравнивать
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А Бадр Хари еще сильнее.
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Таки да. Криш сильнее Лёньки. В мордобое 1 на 1 ушатает наверняка🤪
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Вот и закончился вечный спор. Спасибо Роналдо дос Сантос!
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Железный довод. Нравится- значит лучший.
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Ответ Vakhore
Это любому, кто смотрит футбол, очевидно. Роналду - Величайший. Игрок, который стал Величайшим форвардом в истории трех Величайших клубов трех сильнейших лиг мира.
Чего тогда его трансфер в Серию А признали худшим в истории Ювентуса?
+3
-3
0
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