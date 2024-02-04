«Ненормально, что цветных тренеров так мало. Сейчас 2024 год, тема больше не должна быть на слуху». Первый чернокожий тренер, выигравший МЛС, о разнообразии

Теги Патрик Виейра Тьерри Анри МЛС Коламбус Крю премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига НФЛ Дэн Руни дискриминация Вильфрид Нанси Футбол

Первый темнокожий тренер, выигравший МЛС, недоволен нехваткой разнообразия.

Вильфрид Нанси стал первым темнокожим тренером, выигравшим титул МЛС. Он сделал это в 2023 году с «Коламбус Крю».

«Теперь, когда я живу в США, мне легче говорить о цвете моей кожи. Действительно, я первый чернокожий тренер, выигравший титул МЛС. Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В Соединенных Штатах это очень важно.

Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе «правило Руни» [в НФЛ] (согласно этому правилу клубы НФЛ при поисках главного тренера должны в обязательном порядке пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – Sports.ru).

Но этого по-прежнему недостаточно. В течение многих лет я говорил об этом с Тьерри Анри. Я горжусь тем, что я первый чернокожий [тренер, выигравший МЛС], но в то же время мне грустно. Сейчас 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки не имеют ничего общего с цветом кожи.

К сожалению, я испытал эту ситуацию, я это почувствовал. Это реальность. Мне пришлось быть гораздо более терпеливым, чем другим. Однако у меня есть способности. Мне всегда говорили, что мне суждено стать хорошим тренером. Не я это сказал, я также говорил на эту тему с Патриком Виейра.

Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема существует. Репрезентативности не хватает, особенно когда мы видим социологию команд в Европе, Англии или Франции.

Не потому ли, что на уровне крупных властей мы об этом недостаточно осведомлены? Или это потому, что некоторым людям сложно взять на работу людей разного происхождения? Я понятия не имею», – заявил Вильфрид Нанси.

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61 комментарий
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Ненормально когда это навязывают
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+103
Так может дело в том, что они хреновые тренеры?
Хотя не, о чем это я, не может такого быть
+67
-5
+62
Ответ Vatikan
ненормально, когда черного называют цветным
Изя, чёрный это цвет? - Да.
Белый это цвет? - Да.
Тогда какие претензии, я продал тебе цветной телевизор!
+52
-1
+51
ненормально, когда черного называют цветным
+33
0
+33
А художников, а учёных, а нобелевских лауреатов много? Или опять не дают злые снежки?
+14
0
+14
ненормально,что тренера надо выбирать не по качеству и совместимости с игроками ,а по цвету кожи .
+14
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+13
Ответ Vatikan
ненормально, когда черного называют цветным
Согласен. Какой он, на фиг , "цветной" ??? Когда - черный...
+13
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+12
Ответ bahmet2012
А как ты проверил? Белых хреновых тренеров тысячи. А просто черных тренеров маловато.
И? Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что условные Майка Ричардс и Фердинанд с Эвра сидят в скае вместо того, чтобы учиться тренить? Кто виноват в том, что условный Рональдинью выбрал преступную и кайфовую тропу, нежели пойти на тренера? Кто виноват в том, что Зеедорф провалился в своем родном клубе? Давай отвечу вместо тебя: белые расисты виноваты!
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Чувак, похоже, ещё не в курсе, что творится в бенди и лыжных гонках...
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Сколько много стало черных расистов.
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Ответ G0oblin
Ненормально когда это навязывают
Нормально, нормально !
Даешь больше чернокожих хоккейных тренеров !
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Судить о людях по цвету кожи? Так это же расизм :)
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Даже на Кубке Африки цветных тренеров по пальцам одной руки посчитать, сплошные европейцы, о чем они вообще говорят)
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в ведущей пятерке чемпов ни одного русского коуча, это же просто расизм какой-то!
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Я деревенский... Объясните : цветной это п.. или чернокожий.
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У него биполярочка. Сначала "не имеют ничего общего с цветом кожи", а затем "мало черных".
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+2
Ответ bahmet2012
А как ты проверил? Белых хреновых тренеров тысячи. А просто черных тренеров маловато.
Анри, Зеедорф сразу на ум провалов приходят.
+2
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"Я первый чернокожий тренер, выигравший титул МЛС. Все этим гордятся".
А какая истерика была бы, если бы условные Анчелотти и Клопп гордились бы тем, что они выиграли ЛЧ белокожими?

"Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт."
Может лучше учиться на тренерских курсах надо?
Белых тренеров увольняют пачками, но вопрос расизма как-то не поднимается.
И почему нет вопроса расизма с количестваом чёрных игроков в командах? Иногда в команде больше чёрных игроков, чем белых, но крика о расизме я не слышу.
Может потому что владельцам клубов до одного места, какого цвета кожа человека, лишь бы приносил результат?

Но всё же с одним тезисом этого Вильфрида я согласен:
"Эта тема больше не должна быть на слуху."
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Я не расист, поэтому определяю хороший тренер или нет не по цвету кожи, а по достижениям
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Ненормально когда это нормально. А когда ненормально как сейчас, то нормально.
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А сколько у нас лауреатов Нобелевской премии по наукам черных? А сколько черных шахматистов?
Может навыки с кожей таки коррелируют?
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Голубых тоже маловато((
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Очередной чёрный расист.
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"Навыки не имеют ничего общего с цветом кожи..."

Не хочу его расстраивать, но...
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Чернокожий мужчина хочет много цветов. Это когнитивный диссонанс.
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Ненормально, что мало электроники, бытовой техники, автомобилей и самолетов произведенных чёрными. А ну быстро исправлять дискриминацию.
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Так и не поднимай эту тему, расист.
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Когда в предложении фигурирует слово-цветной-появляется улыбка на лице и дальше микс ассоциаций из фильмов, типо -не грози южному централу итп.
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Раньше такое звучало на плантациях
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Так им же никто не мешает. У всех равные условия. Анри пробовал, вышло не очень, это из того, что можно быстро вспомнить. Им проще в студии сидеть и обсуждать все это, а не делать
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