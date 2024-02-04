«Ненормально, что цветных тренеров так мало. Сейчас 2024 год, тема больше не должна быть на слуху». Первый чернокожий тренер, выигравший МЛС, о разнообразии
Первый темнокожий тренер, выигравший МЛС, недоволен нехваткой разнообразия.
Вильфрид Нанси стал первым темнокожим тренером, выигравшим титул МЛС. Он сделал это в 2023 году с «Коламбус Крю».
«Теперь, когда я живу в США, мне легче говорить о цвете моей кожи. Действительно, я первый чернокожий тренер, выигравший титул МЛС. Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В Соединенных Штатах это очень важно.
Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе «правило Руни» [в НФЛ] (согласно этому правилу клубы НФЛ при поисках главного тренера должны в обязательном порядке пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – Sports.ru).
Но этого по-прежнему недостаточно. В течение многих лет я говорил об этом с Тьерри Анри. Я горжусь тем, что я первый чернокожий [тренер, выигравший МЛС], но в то же время мне грустно. Сейчас 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки не имеют ничего общего с цветом кожи.
К сожалению, я испытал эту ситуацию, я это почувствовал. Это реальность. Мне пришлось быть гораздо более терпеливым, чем другим. Однако у меня есть способности. Мне всегда говорили, что мне суждено стать хорошим тренером. Не я это сказал, я также говорил на эту тему с Патриком Виейра.
Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема существует. Репрезентативности не хватает, особенно когда мы видим социологию команд в Европе, Англии или Франции.
Не потому ли, что на уровне крупных властей мы об этом недостаточно осведомлены? Или это потому, что некоторым людям сложно взять на работу людей разного происхождения? Я понятия не имею», – заявил Вильфрид Нанси.
Хотя не, о чем это я, не может такого быть
Белый это цвет? - Да.
Тогда какие претензии, я продал тебе цветной телевизор!
Даешь больше чернокожих хоккейных тренеров !
А какая истерика была бы, если бы условные Анчелотти и Клопп гордились бы тем, что они выиграли ЛЧ белокожими?
"Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт."
Может лучше учиться на тренерских курсах надо?
Белых тренеров увольняют пачками, но вопрос расизма как-то не поднимается.
И почему нет вопроса расизма с количестваом чёрных игроков в командах? Иногда в команде больше чёрных игроков, чем белых, но крика о расизме я не слышу.
Может потому что владельцам клубов до одного места, какого цвета кожа человека, лишь бы приносил результат?
Но всё же с одним тезисом этого Вильфрида я согласен:
"Эта тема больше не должна быть на слуху."
Может навыки с кожей таки коррелируют?
Не хочу его расстраивать, но...