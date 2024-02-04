«Ненормально, что цветных тренеров так мало. Сейчас 2024 год, тема больше не должна быть на слуху». Первый чернокожий тренер, выигравший МЛС, о разнообразии

Первый темнокожий тренер, выигравший МЛС, недоволен нехваткой разнообразия.

Вильфрид Нанси стал первым темнокожим тренером, выигравшим титул МЛС. Он сделал это в 2023 году с « ».

«Теперь, когда я живу в США, мне легче говорить о цвете моей кожи. Действительно, я первый чернокожий тренер, выигравший титул . Здесь это вызвало ажиотаж. Все этим гордятся. В Соединенных Штатах это очень важно.

Они хотят изменить ситуацию. В последние годы были приняты законы, в том числе «правило Руни» [в НФЛ] (согласно этому правилу клубы НФЛ при поисках главного тренера должны в обязательном порядке пригласить на собеседование хотя бы одного представителя расовых меньшинств – Sports.ru).

Но этого по-прежнему недостаточно. В течение многих лет я говорил об этом с . Я горжусь тем, что я первый чернокожий [тренер, выигравший МЛС], но в то же время мне грустно. Сейчас 2024 год, и эта тема больше не должна быть на слуху. Навыки не имеют ничего общего с цветом кожи.

К сожалению, я испытал эту ситуацию, я это почувствовал. Это реальность. Мне пришлось быть гораздо более терпеливым, чем другим. Однако у меня есть способности. Мне всегда говорили, что мне суждено стать хорошим тренером. Не я это сказал, я также говорил на эту тему с .

Ненормально, что цветных тренеров так мало. Это вызывает дискомфорт. Проблема существует. Репрезентативности не хватает, особенно когда мы видим социологию команд в Европе, Англии или Франции.

Не потому ли, что на уровне крупных властей мы об этом недостаточно осведомлены? Или это потому, что некоторым людям сложно взять на работу людей разного происхождения? Я понятия не имею», – заявил Вильфрид Нанси.