Отношения «Реала» и «Барсы» испорчены, их объединяет только Суперлига. В «Мадриде» считают критику Лапорты попыткой отвлечь внимание от проблем «блауграны»
Отношения «Реала» и «Барселоны» испорчены на фоне публичной критики.
По данным Marca, между испанскими клубами все больше противоречий, среди которых «дело Негрейры» и споры о судействе.
В «Реале» не понимают критических реплик со стороны президента «Барселоны» Лапорты и тренера команды Хави. В «Мадриде» считают, что реплики Лапорты – попытка отвлечь внимание от положения дел в «блаугране».
Также в «Мадриде» считают, что Хави «добился бы большего, если бы посмотрел на то, как его предают внутри клуба, вместо того, чтобы гоняться за «Реалом».
Единственное, что сейчас объединяет «Реал» и «Барселону» – идея Суперлиги Европы.
У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»
Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»
Им главное обосрать Реал, их болельщикам этого достаточно.
А благодаря Пересу Мадрид самый экономически стабильный клуб Испании.Их отрыв от остальных будет только расти благодаря новому Бернабеу.
Но ты видел эти кадры: рыдающий кринж после Марокко.
Заслуженный крах.
Во вторых, как только прекратилось финансирование судей со стороны Барсы, так и пошли от них вопли! Почему то никто не так не вопил при судействе печально известных евребе, айтекиных и ко!
Ни разу не опечалился бы, если за предыдущие грехи Барса обанкротилась бы ну либо вылетела в сегунду!
Ага, сейчас он прям аргументирует)
Чемпион Мира Месси позади лузера главного турнира в истории)