Отношения «Реала» и «Барсы» испорчены, их объединяет только Суперлига. В «Мадриде» считают критику Лапорты попыткой отвлечь внимание от проблем «блауграны»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Отношения «Реала» и «Барселоны» испорчены на фоне публичной критики.

По данным Marca, между испанскими клубами все больше противоречий, среди которых «дело Негрейры» и споры о судействе.

В «Реале» не понимают критических реплик со стороны президента «Барселоны» Лапорты и тренера команды Хави. В «Мадриде» считают, что реплики Лапорты – попытка отвлечь внимание от положения дел в «блаугране».

Также в «Мадриде» считают, что Хави «добился бы большего, если бы посмотрел на то, как его предают внутри клуба, вместо того, чтобы гоняться за «Реалом».

Единственное, что сейчас объединяет «Реал» и «Барселону» – идея Суперлиги Европы.

У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»

Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»

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67 комментариев
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Ответ R L K
переса в тюрьму!
Кстати... «Барселона» и в этом плане уникальный клуб. У них один президент отсидел, а двое под следствием. Когда такое было? Больше чем клуб 😂😂😂уголовный клуб
+39
-8
+31
В провинциальной Барселоне всегда завидовали успехам Реала, Реал главный футбольный клуб в мире, Барселона в истории всегда позади Реала, как и Месси позади Роналду. 👍
+70
-40
+30
Уж лучше искренняя ненависть, чем лицемерная дружба!
+17
-6
+11
Каков Перес то , Месси и Неймана продал ,Суареса отпустил , набрал Дембеле , Коутинью , Гризмана и потом отдал за бесценок , взял развалил великую Барсу загнал ее в нищету ! А Лапорта пришёл достал рычаги и поднял с колен каталонскими клуб
+16
-5
+11
Когда сам в овне проще свалить всё на соседа, рабочая схема.
+14
-6
+8
Ответ Великий Алонсо
В провинциальной Барселоне всегда завидовали успехам Реала, Реал главный футбольный клуб в мире, Барселона в истории всегда позади Реала, как и Месси позади Роналду. 👍
Согласен, за все время моего наблюдения за Барсой, эти комплексы всегда отчётливо видны.
Им главное обосрать Реал, их болельщикам этого достаточно.
+23
-17
+6
Лапорта балабол и популист,ради сиюминутной выгоды продал почти все активы клуба.Многие эксперты назвали эти решения необоснованными,и поспешными.Да они избегут банкротства,но финансовая ситуация отбросит их на десятки лет назад.Они не смогут конкурировать на рынке и предлагать высокие зарплаты игрокам.
А благодаря Пересу Мадрид самый экономически стабильный клуб Испании.Их отрыв от остальных будет только расти благодаря новому Бернабеу.
+4
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+4
По сути так оно и есть... Давление, пресса, судьи, Мадрид, вселенский заговор, рептилоиды... Все вокруг виноваты, а «Барселона» белая и пушистая
+13
-10
+3
Ответ FanRocstar
Доказательства уже подтвердили?😂😂
А есть объяснение в платежах главе комитета судей?
+4
-1
+3
Ответ f0rmoceft
Ссылка не работает
Жаль.
Но ты видел эти кадры: рыдающий кринж после Марокко.
Заслуженный крах.
+11
-8
+3
Ответ Raindrop Drop Top
Перес конкретно админ ресурс врубил на полную, что в сми мочилово с прошлого года пошло с фейковым делом негрейры, что сейчас судьями конкретно тушат. У мчк агония
И инопланетян подключил, скоро по СпотиФай Арене из космоса жахнут
+6
-4
+2
Развал Барсы начался с того, что хваленный пешеход высосал весь нал из клуба, кинул и ушел куда глаза глядят! Даже не продавался, в том смысле, что его никто не захотел покупать, так хоть чуток отбил для клуба!
Во вторых, как только прекратилось финансирование судей со стороны Барсы, так и пошли от них вопли! Почему то никто не так не вопил при судействе печально известных евребе, айтекиных и ко!
Ни разу не опечалился бы, если за предыдущие грехи Барса обанкротилась бы ну либо вылетела в сегунду!
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0
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Ответ Nike of FW
Мадрид никогда не говрит о судьях - только Мадрид тв постоянно выпускает одних ролики. Мадрид никогда не говорит о Барселоне - это комплексы, кроме как через подковерные издания . Ну или в программах на подобие чикинто где как-то бывший игрок Реала с лгбт бэкраундом рассуждает о тренере и делах Барсы ))))
Ну или как бывший судья радуется поражению Реала, или круги вокруг судей. Но Хави с Лапортой переплюнул всех, по нытью , своих проблем куча , а обсуждают только одно и тоже
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Очень важная информация. Спасибо большое. Держите нас в курсе и дальше.
+4
-2
+2
Мадрид никогда не говрит о судьях - только Мадрид тв постоянно выпускает одних ролики. Мадрид никогда не говорит о Барселоне - это комплексы, кроме как через подковерные издания . Ну или в программах на подобие чикинто где как-то бывший игрок Реала с лгбт бэкраундом рассуждает о тренере и делах Барсы ))))
+9
-7
+2
Ответ Nike of FW
Мадрид никогда не говрит о судьях - только Мадрид тв постоянно выпускает одних ролики. Мадрид никогда не говорит о Барселоне - это комплексы, кроме как через подковерные издания . Ну или в программах на подобие чикинто где как-то бывший игрок Реала с лгбт бэкраундом рассуждает о тренере и делах Барсы ))))
Это конда Барселона над Спотифай лгбтшные флаги подняли чтоль?
+2
-1
+1
Ответ Nike of FW
Мадрид никогда не говрит о судьях - только Мадрид тв постоянно выпускает одних ролики. Мадрид никогда не говорит о Барселоне - это комплексы, кроме как через подковерные издания . Ну или в программах на подобие чикинто где как-то бывший игрок Реала с лгбт бэкраундом рассуждает о тренере и делах Барсы ))))
А ну и какой клуб прошлым летом в своей инсте запостил радужку со своим лого?
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Ответ Tne Gold
колхоз реал.
выучил два слова?
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Ответ rigobersong
Зачем вообще с последователями Франко какие-то дела иметь:)
Зачем с Фк Негрейрой какие то дела иметь?
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Ответ Cruel Snake
Кстати... «Барселона» и в этом плане уникальный клуб. У них один президент отсидел, а двое под следствием. Когда такое было? Больше чем клуб 😂😂😂уголовный клуб
Вот только одного оправдали , а вот как невиновным человек очутился в тюрьме и отсидел несколько лет тут есть вопросики )))))
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Ответ RomanKuzmin975
Вы ,пожалуйста,свои сны соседу расскажите.А тут конкретика и факты нужны. Оцифруйте ,так сказать, свою научно-фантастическую теорию.)
Да он троль, причем самый примитивный.
Ага, сейчас он прям аргументирует)
Чемпион Мира Месси позади лузера главного турнира в истории)
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Ответ Экселлент
Уж лучше искренняя ненависть, чем лицемерная дружба!
Для проекта Суперилиги звучит, как приговор.
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Ответ Raindrop Drop Top
Опять забыл пилюли выпить? Здоровья 🤣
Ты про Лапортуса то? Да, здоровья явно не помешает, а то снова про победу в ЛЧ и трансферы заговорит)
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Ответ Внук Месси
И инопланетян подключил, скоро по СпотиФай Арене из космоса жахнут
Опять забыл пилюли выпить? Здоровья 🤣
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Ну разнылись они конкретно, я никогда не был хейтером Барсы, но сейчас вообще никакого уважения не осталось к ним. Это ж надо было так унизить собственный клуб такими высказываниями.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Пучеглазый чапи в каждой интервью ноет, как риго и климов.
Комментарий удален пользователем
А то прям друзьями были :)
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Ответ Великий Алонсо
В провинциальной Барселоне всегда завидовали успехам Реала, Реал главный футбольный клуб в мире, Барселона в истории всегда позади Реала, как и Месси позади Роналду. 👍
Зачем писать такие провокационные комментарии? У людей есть разные мнения, и сравнивать такие великие клубы глупо. Другой вопрос: почему Роналду якобы лучше Месси?
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Ответ f0rmoceft
Согласен, за все время моего наблюдения за Барсой, эти комплексы всегда отчётливо видны. Им главное обосрать Реал, их болельщикам этого достаточно.
Жесть, какой вы закомплексованный, все о барсе и о барсе, ахахаха)))
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Топят Барселону. Уничтожают через СМИ и администрацию. А потом типа не при делах. Каталонцы хотя бы не настолько лицемерны, и из первых уст критикуют.
Их ни кто не топил,но похоже что пришло это время. И место бчк в сенунде.
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