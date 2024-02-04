Отношения «Реала» и «Барсы» испорчены, их объединяет только Суперлига. В «Мадриде» считают критику Лапорты попыткой отвлечь внимание от проблем «блауграны»

Отношения «Реала» и «Барселоны» испорчены на фоне публичной критики.

По данным Marca, между испанскими клубами все больше противоречий, среди которых «дело Негрейры» и споры о судействе.

В «Реале» не понимают критических реплик со стороны президента «Барселоны» Лапорты и тренера команды Хави. В « » считают, что реплики Лапорты – попытка отвлечь внимание от положения дел в «блаугране».

Также в «Мадриде» считают, что Хави «добился бы большего, если бы посмотрел на то, как его предают внутри клуба, вместо того, чтобы гоняться за «Реалом».

Единственное, что сейчас объединяет «Реал» и «Барселону» – идея .

У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»

Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»