Власти Гонконга недовольны тем, что Месси не вышел на матч со звездами местной лиги. Лео должен был сыграть минимум 45 минут

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм бизнес Луис Суарес Политика Интер Майами высшая лига Гонконг Футбол

Игра «Интер Майами» со сборной звезд чемпионата Гонконга привела к скандалу.

Как передает South China Morning Post, правительство потребовало ответов от организаторов, которые убеждали, что Лионель Месси примет участие в матче, и пригрозило, что потребует вернуть часть многомиллионных выплат, направленных на спонсирование события в рамках более широкой кампании по повышению международного авторитета Гонконга. Финансовая помощь составила 15 млн гонконгских долларов (почти 2 млн долларов США).

Джона Ли Качхиу, главу администрации Гонконга, заверили, что аргентинец выйдет на поле. Утром властям сообщили, что Месси сыграет с капитанской повязкой. Контракт предусматривал, что форвард появится как минимум на 45 минут. О том, что ситуация изменилась из-за травмы игрока, правительство не проинформировали. На стадион прибыл в том числе Джон Ли Качхиу, глава администрации Гонконга.

Руководство попросило хотя бы сделать так, чтобы Месси вышел получить трофей и объясниться, но и этого не произошло. Дэвид Бекхэм, совладелец «Интера», обещал извиниться перед публикой, но тоже не сделал этого.

Организаторы, Tatler Asia, сообщили, что не располагали сведениями о том, что ни Месси, ни Луис Суарес не сыграют.

Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл

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51 комментарий
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Ответ usen
Сообщили, что не располагали сведениями о том, что были не в курсе 👌🏼 Гении мутных отмазок
Ну да, болельщики же пришли за дворовым футболом смотреть за 130 долларов, а не за зведами
+51
-4
+47
Сообщили, что не располагали сведениями о том, что были не в курсе 👌🏼
Гении мутных отмазок
+29
-5
+24
Вы что, до простых смертных божество не снизойдёт. Только для тех, кто в "цветущем саду".
+30
-14
+16
Бекхэму надо было самому надевать бутсы и выходить на поле, коль уж так вышло) А то получается люди заплатили, чтобы посмотреть на игру мировых звезд, а в итоге смотрели на обычный никому не интересный товарняк знакомых местных против незнакомых неместных.
+12
-1
+11
Мы к вам заехали на час,
Кривцов: Привет,
Месси: бонжур,
Бекхэм: хэлло!
+12
-4
+8
Лео сыграл 45 минут в FIFA 24
+7
-1
+6
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Не впечатляет.
+13
-7
+6
Ответ хавбек+
Мы к вам заехали на час, Кривцов: Привет, Месси: бонжур, Бекхэм: хэлло!
В похожем случае недавно из-за травмы Роналду матчи перенесли и извинились... Отношение к болелам налицо🤢
+8
-3
+5
Ответ хавбек+
Мы к вам заехали на час, Кривцов: Привет, Месси: бонжур, Бекхэм: хэлло!
дальше тоже всё по тексту без изменений:
А ну скорей любите нас - вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте...
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Не, ну это правда #####! Глобальная ошибка Бэкхема!
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Сейчас нам объяснят, что онжечемпионмира.
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Интер Майами - пошёл по стопам Ласкового Мая 90-х - мировой чёс с несколькими составами.
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хотели взять азиатский рынок, но боюсь, после такого, явно будет меньше азиатов рассекать по улицам своих городов в розовеньких футболочках
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Ответ lightrip
Так если там контракт был подписан, то и должны быть условия. Не соблюли — либо санкции по контракту, либо отзыв оплаты за невыполнение.
Вот это ты научил азиатов! Учителем юриспруденции к ним не хочешь устроиться?)
+3
-1
+2
Ответ Oleg
https://youtu.be/cCGgD9Peoqs?si=pRcFXCqcwEtAvA0S Ну да, полупустые трибуны у себя же на родине🤣
Олег, хватит позориться. Ты ещё площадку в своём дворе покажи с пацанами в форме Месси. Чтобы вообще наглядно было.
+5
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Обычный кидок от янки
+10
-8
+2
Ответ lightrip
Так если там контракт был подписан, то и должны быть условия. Не соблюли — либо санкции по контракту, либо отзыв оплаты за невыполнение.
Скорее всего не было прописано в контракте.
Вот ушлые арабы прописали и травмированный Месси вышел на 7 минут.
+8
-6
+2
Выносите ЗМ 🤡
+6
-5
+1
Так если там контракт был подписан, то и должны быть условия. Не соблюли — либо санкции по контракту, либо отзыв оплаты за невыполнение.
+4
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Ответ Jan Paskel
я вообще не понял, при чём тут куколд
Как я понимаю, такие как "градус ненависти" теперь любого, кто подчиняется чужому влиянию (в данном случае - культурному) называют куколдами.
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Ответ Artmann
Сказал человек, который использует слово "куколд" в переносном, то есть уже абсолютно "усвоенном" из западной культуры значении.)
я вообще не понял, при чём тут куколд
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У - уважение..
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Ответ Oleg
Найди хоть что то подобное у кринжа🤣 Увы, он такое не проецирует. Это я еще не кидаю 5 миллионов на центральной площади Буэнос Айерса)
У любой поп-звезды такая аудитория.
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Даже если в контракте было прописано выступление игрока, отделаются скорее всего денежной компенсацией. Если нет, то и суда нет.
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Месси как диковинную обезьянку показывают по всему миру с гастролями. В этот вечер обезьянка болела.
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Ответ Пылесос
Сейчас нам объяснят, что онжечемпионмира.
А в чем вина Месси?
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здоровье Лео важнее звездного чемпионата Гонконга - пусть сам выплатит эти жалкие 2 миллиона
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Ответ Любовь
У - уважение..
у капиталистов этот термин считается деструктивным.
Главный принцип в переводе на русский: не нае...шь - не проживешь)
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Ответ Саша Курьян
Позорище людям которые так преклоняются, и позор тем кто не выполняет обещания! Западники снова вытерли о всех ноги!!!
Тяжёлый случай ) снова запад виноват.
Вопросы к тренерскому штабу и самому игроку, клоун.
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